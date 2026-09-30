ఏపీ చేబదుళ్ల పరిమితి పెంపు - ఆర్బీఐ కమిటీ సిఫార్సు
స్వల్పకాలిక ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అందించే చేబదుళ్ల (వేస్ అండ్ మీన్స్) పరిమితిని 11.2 శాతం మేర పెంచాలని ఆర్బీఐ సలహా కమిటీ మంగళవారం విడుదల చేసిన నివేదికలో సిఫార్సు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 3:20 PM IST
AP Transfer Limit Increase : స్వల్పకాలికి ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చేబదుళ్ల (వేస్ అండ్ మీన్స్) అందిస్తారు. తాజాగా ఈ పరిమితిని 11.2 శాతం మేర పెంచాలని ఆర్బీఐ సలహా కమిటీ మంగళవారం విడుదల చేసిన నివేదికలో సిఫార్సు చేసింది. దీని వల్ల ఈ పద్దు కింద రాష్ట్రాలకు నెలవారీగా అందే చేబదుళ్ల సాయం రూ.61,008 కోట్ల నుంచి రూ.67,839 కోట్లకు పెరుగుతుంది. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిమితి రూ.2,921 కోట్ల నుంచి రూ.3,197 కోట్లకు అనగా 9.4 శాతం మేర పెరగనుంది. 2022-23 నుంచి 2024-25 వరకు రాష్ట్రాలు సాధించిన ఆదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కమిటీ ఈ మేరకు సిఫార్సు చేసింది.
ఓడీ 14 నుంచి 10కి తగ్గిస్తూ సిఫార్సు: రాష్ట్రాలు దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను అందిపుచ్చుకొని స్వల్పకాల ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవాలని సూచించింది. ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్రాలు ఓవర్డ్రాఫ్ట్ (OD) సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకొనే రోజులు తగ్గిపోయినందున ఇకనుంచి ఓడీని వరుసగా ఉపయోగించుకొనే రోజులను 14 నుంచి 10కి తగ్గించాలని సిఫార్సు చేసింది. అలాగే ఒక త్రైమాసికంలో ఉపయోగించుకొనే గరిష్ఠ రోజులను కూడా 36 నుంచి 30కి తగ్గించాలని సూచించింది. కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ (CSF), గ్యారంటీ రిడంప్షన్ ఫండ్ (GRF)లలో రాష్ట్రాలు కనీసం 5 శాతం నిధి ఉంచాలన్న నిబంధన ఉన్నప్పటికీ కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పటికీ ఇంకా ఆ స్థాయికి చేరుకోలేదని కమిటీ గుర్తుచేసింది.
ఈ రెండు నిధుల్లో రాష్ట్రాలు నిర్దేశించిన నిల్వలు ఉంచేందుకు వీలుగా ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని సూచించింది. 2026 జులై నాటికి ఏపీ నుంచి సీఎస్ఎఫ్లో రూ.8,307 కోట్లు ఉన్నాయి. మార్కెట్ నుంచి తీసుకొనే రుణాల్లో ఇది 1.6 శాతం మాత్రమే. జీఆర్ఎఫ్లో రూ.8,958 కోట్లు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మొత్తం గ్యారంటీల్లో ఇది 5.8 శాతానికి సమానం. జీఆర్ఎఫ్లో ఆర్బీఐ సిఫార్సు చేసినంత మేర నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, సీఆర్ఎఫ్లో మాత్రం తక్కువ ఉన్నాయి.
చేబదులు ఎందుకంటే?
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం, వ్యయాల మధ్య బాగా అంతరం ఏర్పడితే అత్యవసర వినియోగానికి కూడా ఖజానాలో నిధులు లేక ఒక్కో రోజు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రిజర్వు బ్యాంకు నుంచి తాత్కాలికంగా ‘చేబదులు’ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రుణాలను తిరిగి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం రాగానే ఆర్బీఐకి కట్టేయాలి. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ (OD) పేరుతో వరుసగా 14 రోజుల పాటు నిధులు పొందవచ్చు.
ఒక త్రైమాసికంలో గరిష్ఠంగా 36 రోజుల పాటు ఓవర్డ్రాఫ్ట్లో నిధులు తీసుకోవచ్చు. ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటిసారి వరుసగా ఐదు పనిదినాలపాటు గరిష్ఠ పరిమితి (100%)కి మించితే, రుణసేకరణను తగ్గించుకోవాలని రాష్ట్రానికి ఆర్బీఐ సలహా ఇస్తుంది. అదే ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువసార్లు గరిష్ఠ పరిమితికి మించి తీసుకుంటే చెల్లింపులను నిలిపివేస్తుంది.
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