'ఏరోస్పేస్ గ్రోత్ కారిడార్గా శ్రీసత్యసాయి జిల్లా - బెంగళూరుకు దీటుగా అభివృద్ధి'
విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా ఉండటం, స్థలం లభ్యత, ప్రభుత్వ విధానాలు అనుకూలతలు - 'ఈటీవీ- ఈటీవీ భారత్'తో జేకే మైనీ సంస్థ ఎండీ గౌతమ్ మైనీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 9:41 AM IST
Aerospace Growth Corridor in AP : దేశ వైమానిక పరిశ్రమల రంగానికి కేంద్రంగా ఉన్న బెంగళూరులో స్థలం కొరత, వ్యయాలు భారీగా పెరిగిపోవడం, రద్దీ లాంటి కారణాలతో విస్తరణ కష్టంగా మారిందని, ఇప్పుడు పెద్ద పరిశ్రమలన్నీ దానికి సమీపంలోని శ్రీసత్యసాయి జిల్లాపై దృష్టిపెడుతున్నాయని రేమండ్ గ్రూప్నకు చెందిన జేకే మైనీ ప్రెసిషన్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ ఎండీ గౌతమ్ మైనీ తెలిపారు. మరో 10-15 ఏళ్లలో ఆ ప్రాంతం బెంగళూరుకు దీటుగా ఏరోస్పేస్ గ్రోత్ కారిడార్గా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రేమండ్ గ్రూప్ శ్రీసత్యసాయి జిల్లా టేకులోడు వద్ద ఏరోస్పేస్ పరికరాల తయారీ కర్మాగారం, అనంతపురం జిల్లా గుడిపల్లిలో వాహనాల విడిభాగాల తయారీ కేంద్రం, రాప్తాడులో అపెరల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు ఇటీవల విశాఖలో పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భంగా ఆయన 'ఈటీవీ- ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఈ మూడు పరిశ్రమలపై రేమండ్ గ్రూప్ సుమారు రూ.1,200 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతోంది.
60% పరిశ్రమలు అక్కడే : బెంగళూరులో హెచ్ఏఎల్ ఉండటంతో ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి వైమానిక కంపెనీలన్నీ అక్కడ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయి. 60% పరిశ్రమల అక్కడే విస్తరించింది. ఇప్పుడు అక్కడ భారీ ఎత్తున విస్తరణకు వెళ్లలేని పరిస్థితులున్నాయి. అందువల్ల ఇప్పుడు మేం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుచేస్తున్న ప్రాంతం అత్యంత అనుకూలంగా కనిపించింది. బెంగళూరు విమానాశ్రయం నుంచి గంటన్నర ప్రయాణ దూరంలో ఉండటం, తక్కువ ధరలో, ఎక్కువ భూములు అందుబాటులో ఉండటం, రాష్ట్రప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్న సహకారం, ఇస్తున్న ప్రోత్సాహకాలతో త్వరలో ఈ ప్రాంతంలో బెంగళూరును తలపించేలా ఏరోస్పేస్ కారిడార్ అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.
ఈ రంగంలో అభివృద్ధికి ఆకాశమే హద్దు : ఏరోస్పేస్ రంగం అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్కు తగ్గట్టు ఉత్పత్తి లేదు. ‘చైనా ప్లస్’ పాలసీలో భాగంగా అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు ఇతర దేశాలవైపు చూస్తున్నాయి. భారత్కు ఇది మంచి అవకాశం. మన దేశం ఇక వినియోగదారుగా మిగిలిపోదు. సాంకేతికంగా చాలా బలంగా ఉన్నాం. ప్రపంచానికి నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల్ని అందించగలం. ఇక్కడ వేగం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏరోస్పేస్ రంగంలో ఒక్కసారిగా ఉత్పత్తి పెంచేయడం సాధ్యం కాదు. ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు అనుమతులు పొందేందుకు రెండేళ్లు పడుతోంది. ప్రతి విడిభాగం తయారీకీ అనుమతులు తీసుకోవాలి. ఈ ఎకోసిస్టమ్ను వేగవంతం చేయడంపై ప్రభుత్వాలు దృష్టిపెట్టాలి.
రోజుకో కొత్త భాగం తయారుచేస్తున్నాం : విమానాల ఇంజిన్ల విడిభాగాల తయారీలో మాకు 21 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. బెంగళూరులో మాకు 16 యూనిట్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 800కి పైగా విడి భాగాలను ఎగుమతి చేస్తున్నాం. మా కంపెనీలో రోజూ ఒక కొత్త భాగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. విస్తరణకు ఇది సరైన సమయమని భావించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చాం.
మరిన్ని పరిశ్రమలు వస్తాయి : శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఏర్పాటుచేస్తున్న మొదటి ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమ మాదే. ఆ రంగంలోని మిగతా పెద్ద కంపెనీలన్నీ క్రమంగా అక్కడికి వచ్చేందుకు అవసరమైన ఎకోసిస్టమ్, మౌలిక వసతులు త్వరలోనే అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్కు మొత్తం ఏరోస్పేస్ వాల్యూ చైన్ తీసుకువస్తాం. వైమానిక యంత్రాల విడిభాగాల తయారీతో పాటు అసెంబ్లింగ్, సబ్ అసెంబ్లింగ్ చేస్తాం. జేకే మైనీ గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్, జేకే మైనీ ప్రెసిషన్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ పరిశ్రమలు పక్కపక్కనే ఏర్పాటుచేస్తున్నాం. వివిధ రంగాలకు అవసరమైన హై ప్రెసిషన్ మెషీన్లనూ అక్కడ రూపొందిస్తాం.
2027 చివరినాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తాం : మేం ఏర్పాటుచేయబోయే ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలో 2027 సంవత్సరం చివరినాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు. ఆ లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఆటోమోటివ్, ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమల్లో ప్రత్యక్షంగా 4వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తాం. ఏరోస్పేస్ రంగానికి చాలా భారీ ఎకో సిస్టమ్ కావాలి. గేజ్మేకర్స్, ఫిక్చర్ మేకర్స్, ప్యాకేజింగ్, టూల్స్, కన్జ్యూమబుల్స్, ఆయిల్స్, మెయింటెనెన్స్ ఇలా చాలా కావాలి. వాటిని మా రిజిస్టర్డ్ వెండర్స్కు సబ్కాంట్రాక్ట్కు ఇస్తాం. మా ఫ్యాక్టరీకి అనుబంధంగా హీట్ ట్రీట్మెంట్, క్యాస్టింగ్, ఫోర్జింగ్ వంటి ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు విస్తృత అవకాశాలుంటాయి. పరోక్షంగా వేలమందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. మాకు అవసరమైన నిపుణులకు సొంతంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాం. దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనిట్కూ విస్తరిస్తాం.
