తిరుమలలో 21 'స్మార్ట్' బస్టాప్లు - ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన రేమండ్ గ్రూప్
Smart Bus Stops In Tirumala: తిరుమలలో 'స్మార్ట్' బస్టాప్లను అభివృద్ధి చేసేందుకు రేమండ్ గ్రూప్ ముందుకు వచ్చింది. కొండపై 21 ప్రాంతాల్లో బస్టాప్లు నిర్మించేందుకు టీటీడీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:11 AM IST
తిరుమల కొండపై ఉచిత 'ధర్మరథం' షటిల్ బస్సుల కోసం వేచి ఉండే భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తగ్గించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థ 'రేమండ్ గ్రూప్', ఈ షటిల్ బస్సులు తిరిగే మార్గాల్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన 21 'స్మార్ట్' బస్సు స్టాపులను నిర్మించేందుకు ముందుకు వచ్చింది.
ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు:
- నిర్మాణ ప్రణాళిక: టీటీడీ రవాణా విభాగం అధికారులు మొత్తం 21 ప్రాంతాల్లో ఈ స్టాపులను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఉన్న 5 షెల్టర్లను ఆధునీకరించడంతో పాటు, మరో 16 కొత్త బస్సు స్టాపులను నిర్మిస్తారు.
- మూడు దశల్లో పనులు: ఈ ప్రాజెక్టును మూడు దశల్లో పూర్తి చేయనున్నారు. మొదటి దశలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రాంభగీచ, లేపాక్షి జంక్షన్ సహా మరో కీలక ప్రాంతంలో మెరుగైన సౌకర్యాలతో కూడిన పెద్ద బస్టాప్లను నిర్మిస్తారు. మిగిలిన వాటిని తర్వాతి రెండు దశల్లో అందుబాటులోకి తెస్తారు.
- AI-ఆధారిత డిజైన్: టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఇప్పటికే 'AI-ఆధారిత' బస్టాప్ నమూనాను రేమండ్ గ్రూప్కు అందజేశారు. ప్రస్తుతం బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వేచి ఉంటున్న భక్తులకు, ఈ కొత్త షెల్టర్ల ద్వారా ఎండ, వర్షాల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం కలగనుంది.
'వెంకటాద్రి' యాప్తో అనుసంధానం: ఈ స్మార్ట్ బస్టాప్లు సాంకేతికతకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తాయి. ప్రతి స్టాప్ వద్ద ఒక ప్రత్యేకమైన 'స్మార్ట్' క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న 'వెంకటాద్రి' యాప్తో అనుసంధానించారు. భక్తులు తమ మొబైల్ ఫోన్లతో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా, కింది సమాచారాన్ని సులభంగా పొందవచ్చు.
- ధర్మరథం బస్సుల పూర్తి రూట్ మ్యాప్.
- తదుపరి బస్సు స్టాప్కు చేరుకునే కచ్చితమైన సమయం.
- తాము వెళ్లాల్సిన గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం అంచనా. ఈ నూతన ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే తిరుమలలో భక్తుల రవాణా ప్రయాణం మరింత సులభతరం, సురక్షితం కానుంది.