వైఎస్సార్ జిల్లా టి. కోడూరు వద్ద సోలార్ ప్రాజెక్టు - రూ.2,400 కోట్లతో 600 మెగావాట్ల సోలార్‌ ప్లాంట్ల నిర్మాణం - రేపు ప్రారంభించనున్న మంత్రి లోకేశ్

Rayalaseema Transforms Into A Renewable Energy Hub (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 12:28 PM IST

Updated : May 21, 2026 at 2:43 PM IST

Rayalaseema Transforms Into A Renewable Energy Hub: ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్ గడ్డగా ముద్రపడిన రాయలసీమ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఎనర్జీ కి కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతోంది. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించబోతోంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిలో గ్లోబల్ లీడర్‌గా ఎదుగుతున్న ఎస్​ఏఈఎల్ సంస్థ కడప జిల్లాలో 2 వేల 400 కోట్ల పెట్టుబడితో సోలార్‌ ప్లాంట్లను నిర్మించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులను రేపు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ప్రారంభించనున్నారు.

ప్రారంభించనున్న మంత్రి లోకేశ్: రాయలసీమ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేస్తూ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో రాష్ట్రం మరో మైలురాయిని అందుకోబోతోంది. ప్రముఖ గ్రీన్‌ ఎనర్జీ సంస్థ ఎస్​ఏఈఎల్ సోలార్‌ పవర్‌ కంపెనీ కడప జిల్లాలో తన అనుబంధ విభాగాల ద్వారా రూ. 2,400 కోట్ల పెట్టుబడితో 2 ప్రాంతాల్లో 600 మెగావాట్ల సోలార్‌ ప్లాంట్లను స్థాపించింది. ఈ ప్లాంట్లను కొండాపురం మండలం టి. కోడూరు గ్రామం వద్ద మంత్రి నారా లోకేశ్‌ శుక్రవారం ప్రారంభించనున్నారు. వీటి ద్వారా ఏటా 87.6 కోట్ల యూనిట్ల క్లీన్‌ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి జరగనుంది.

ప్రాజెక్టు ద్వారా 500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు: కొండాపురం మండలం టి.కోడూరు, సరిహద్దులోని అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మండలం బొడాయిపల్లి పరిధిలో 12 వందల కోట్లతో 300 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టును నిర్మించింది. జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం పెద్దముడియం మండలం దిగువ కలువట్ల, నంద్యాల జిల్లా ఉయ్యాలవాడ మండలం గోవిందపల్లె పరిసరాల్లో కలిపి మరో 300 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టును 12 వందల కోట్లతో ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నిర్మాణం: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ క్లీన్‌ ఎనర్జీ పాలసీ-2024 మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. ఇందుకు రైతుల నుంచి రెండు చోట్లా 15 వందల 42 ఎకరాల భూములను 30 ఏళ్ల కాలపరిమితికి ఎస్​ఏఈఎల్ సంస్థ లీజుకు తీసుకుంది. ఏడాదికి ఎకరానికి 31 వేల లీజు చొప్పున రైతులకు చెల్లిస్తూ ప్రతి రెండేళ్లకోసారి 5 శాతం పెంచేలా ఒప్పందం చేసుకుంది. దీని వల్ల రైతులకు శాశ్వత ఆదాయ మార్గం లభించినట్లైంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్టు రాబోయే 25 ఏళ్లలో దాదాపు 2 కోట్ల 16 లక్షల టన్నుల కార్బన్‌ డయాక్త్సెడ్‌ ఉద్గారాలను తగ్గించనుంది. ఈ రెండు ప్లాంట్లలో అత్యాధునిక బైఫేషియల్‌ సోలార్‌ సాంకేతికతను ఉపయోగించారు.

25 ఏళ్ల పాటు క్లీన్‌ ఎనర్జీ సరఫరా: సాధారణ సోలార్‌ ప్యానళ్లు కేవలం పైభాగం నుంచే సూర్యరశ్మిని గ్రహిస్తే బైఫేషియల్‌ ప్యానళ్లు కింద నేలపై నుంచి పరావర్తనం అయ్యే కాంతిని కూడా గ్రహించి రెండు వైపులా విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దీంతో తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ ఉత్పాదన సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్‌ను జాతీయ గ్రిడ్‌కు అనుసంధానించేందుకు వీలుగా ప్లాంట్ ప్రాంగణంలోనే 220/33 కేవీ పూలింగ్‌ సబ్‌స్టేషన్‌ను నిర్మించారు. అక్కడి నుంచి 12.8 కిలోమీటర్ల పొడవైన హై- వోల్టేజ్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ లైన్‌ ద్వారా పవర్‌ గ్రిడ్‌ కార్పొరేషన్‌కి చెందిన కర్నూలు-3 సబ్‌స్టేషన్‌కు అనుసంధానించారు. సోలార్‌ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం రాబోయే 25 ఏళ్ల పాటు ఇక్కడి నుంచి గ్రిడ్‌కు క్లీన్‌ ఎనర్జీ సరఫరా కానుంది.

రాష్ట్ర పురోగతికి నిదర్శనమన్న సీఎం: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ముందుచూపుతో తెచ్చిన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ-2024 కింద మొదటి ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి సిద్ధమైందని సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం 11 నెలల రికార్డు కాలంలో 3 వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 600 మెగావాట్ల భారీ సోలార్ ప్రాజెక్టు సిద్ధమై రేపు ప్రారంభం కానుందంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఏఐ వీడియో విడుదల చేశారు. ఏపీలో పనులు ప్రారంభించటంతో పాటు రికార్డులను తిరగరాస్తున్నామన్నారు. మంత్రి లోకేశ్ పోస్టుపై స్పందించిన సీఎం రాయలసీమలో 600 మెగావాట్ల సోలార్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం రాష్ట్ర వేగానికి, నమ్మకానికి, అద్భుతమైన పనితీరుకు నిదర్శనమని అభివర్ణించారు.

పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యం: అదే విధంగా రాబోయే పదేళ్లలో 10 లక్షల కోట్ల హరిత ఇంధన పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఏపీని భారతదేశపు క్లీన్ ఎనర్జీ రాజధానిగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం కడప జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్​ పర్యటించనున్నందున అధికారులు విసృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ విప్, జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్, ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్‌, తాళ్ల ప్రొద్దుటూరు వద్ద సభా వేదికను పరిశీలించారు.

