'బంగారు'కొండలా మారిన రాయదుర్గం భూములు - 9 ఏళ్లలో 6 రెట్లు పెరిగిన ఎకరం రేటు
ఇంతింతై తొమ్మిదేళ్లలో ఆరింతలైన భూముల విలువ - గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల రాకతో రాయదుర్గంలో భూములకు పెరిగిన డిమాండ్ - కోకాపేటను వెనక్కి నెట్టిన ఐటీ హబ్ భూములు
Published : May 29, 2026 at 12:24 PM IST
Highest Demand Lands in Rayadurgam : రాయదుర్గం భూములు బంగారం కంటే ఎంతో విలువైనవిగా మారిపోయాయి. గజం భూమి ధర ఏకంగా రూ.5 లక్షలు పలుకుతోంది. ఐటీ, నివాస కేంద్రాలకు నిలయంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో అత్యధిక డిమాండ్ ఉంది. మార్కెట్ కొంతకాలంగా స్తబ్దుగా ఉందని చెబుతున్న సమయంలో రాయదుర్గంలో ఎకరా భూమి ఏకంగా రూ.237 కోట్లు పలికి మరోసారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది దేశంలోనే కాదు, ఆసియాలోనే ఒక మైలు రాయి అని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
ఐటీ, ఐటీ ఆధారిత సంస్థలు : హైదరాబాద్ నగరం గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ (జీసీసీ)కు ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు ఐటీ, ఐటీ ఆధారిత సంస్థలు, ఫార్మా, ఫైనాన్స్ సంస్థలు తమ జీసీసీల ఏర్పాటుకు హైదరాబాద్ను అనువైన కేంద్రంగా భావిస్తున్నాయి. వారానికి ఒక జీసీసీని భాగ్యనగరంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పెద్ద పెద్ద సంస్థలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో డెవలపర్లు ఈ ప్రాంతంలో హౌసింగ్, కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ల కోసం వేలంలో పోటాపోటీగా వేలం పాడి భూములను దక్కించుకుంటున్నారు.
కొనుగోలుదారుల నుంచి మంచి స్పందన : జీసీసీల కోసం ఆఫీస్ స్పేస్కు భారీ స్థాయిలో డిమాండ్ ఉండటం, తద్వారా రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్లకు డిమాండ్ పెరగనుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎగువ మధ్య తరగతి, ఆపై వర్గాలకు తగ్గ నివాసాల విభాగంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్లకు కొనుగోలుదారుల నుంచి ఆశించిన మేరకు స్పందన ఉందని ఒక బిల్డర్ చెబుతున్నారు. 2017లో ఇక్కడ ఎకరం రూ.42.59 కోట్లు ఉంటే, ఇప్పుడు రూ.237 కోట్లకు పెరిగిందంటే డిమాండ్ను అర్థం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అంటే తొమ్మిదేళ్లలో దాదాపు 6 రెట్ల చొప్పున పెరిగింది.
ప్రభుత్వ దూర దృష్టి : తెలంగాణ రైజింగ్-2047 దిశగా తమ ప్రభుత్వం చూపుతున్న దూర దృష్టి, పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణంతో హైదరాబాద్ భవిష్యత్తుపై పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం పెంపొందించగలిగామని, అందుకు నిదర్శనమే వేలంలో భూములకు పలికిన ధరలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
‘ఏ’ గ్రేడ్కు హబ్ కావడంతో : ‘రాయదుర్గం ‘ఏ’ గ్రేడ్ ఆఫీస్లకు హబ్గా మారింది. నెలకు చదరపు అడుగు అద్దె రూ.100 అయ్యింది. ఈ ఏడాది మొదటి త్రైమాసికంలో 3.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల లీజింగ్ జరిగింది. డిమాండ్ ఉండటంతో ఆఫీస్ల నిర్మాణాల కోసం అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేస్తున్నారని నరెడ్కో తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ కె.శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు.
చదరపు అడుగు రూ.20 వేలు : రాయదుర్గం నాలెడ్జి సిటీ పక్కనే ఈ భూమి ఉండటం, రెండు వైపులా రహదారి కావడంతో ఆఫీస్ల నిర్మాణానికి అనువుగా ఉంటుంది. స్టార్ హోటళ్లు, పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్సులు, మాల్స్ పక్కనే ఉండటంతో కంపెనీలు సైతం ఆఫీస్ స్పేస్ లీజింగ్కు రాయదుర్గం వైపు చూస్తున్నాయి. ఇక్కడ చదరపు అడుగు రూ.20 వేల వరకు అమ్ముతున్నారని క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు ఎన్.జైదీప్ రెడ్డి తెలిపారు.
గతంలో హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భూములకు ఈ-వేలం వేసినప్పుడు ధర భారీగా పెంచి తర్వాత విరమించుకున్నారు. హెచ్ఎండీఏ భూముల పక్కన ఉన్న తమ ల్యాండ్ ధరలు పెంచుకునేందుకు కొంతమంది ఇలా వేలం పాటలో పాల్గొని కావాలనే కృత్రిమంగా ధరలు పెంచుతున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. ఒకసారి బిడ్ డాక్యుమెంట్ (జీఎస్టీతో కలిపి) చెల్లించిన తర్వాత తిరిగి వాపసు చేసే ప్రక్రియ ఉండదు.
