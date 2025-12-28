రాయచోటిని జిల్లా కేంద్రంగా కొనసాగించాలంటూ నిరసనలు - ఇద్దరు యువకుల ఆత్మహత్యాయత్నం
రాయచోటిని జిల్లా కేంద్రం నుంచి తొలగిస్తారనే వార్తలతో ఆందోళనలు - ప్రజలు, జేఏసీ నాయకులు, ప్రజాసంఘాల పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు - 'మదనపల్లె వద్దు- రాయచోటి ముద్దు' అంటూ నినాదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 11:50 AM IST
Rayachoti People Protest: కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలోని మంత్రివర్గ కమిటీ నిర్ణయం ప్రతిపాదనపై 2 నియోజకవర్గాల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేయగా, రాయచోటి వాసులు ఆందోళనకు దిగారు. అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా రాయచోటి ఉండదనే సంకేతాలతో ఇద్దరు యువకులు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. తాజా పరిణామాలతో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సీఎంను కలిసేందుకు హుటాహుటిన అమరావతి వెళ్లారు. ఇవాళ మరోసారి కమిటీతో చర్చించి, సీఎం చంద్రబాబు తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈనెల 31వ తేదీ వరకు గడువు: అన్నమయ్య జిల్లాను 3 నియోజకవర్గాలకే పరిమితం చేసి కొత్తగా మదనపల్లెను జిల్లా చేస్తూ నెలరోజుల కిందట సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీటిపై అభ్యంతరాల కోసం ఈనెల 31వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చిన తరుణంలో 2 నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా రాజంపేటను అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రం చేయాలని, సిద్ధవటం, ఒంటిమిట్ట మండలాలను కడప జిల్లాలో కలపాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనలు నిర్వహించారు. మరోవైపు రైల్వేకోడూరు వాసులు రాజంపేటను జిల్లా కేంద్రం చేయాలని లేదంటే కోడూరును తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలని ఆందోళనలు చేశారు.
జిల్లాల పునర్విభజనపై చర్చ: అభ్యంతరాల గడువు 2 రోజుల్లో ముగుస్తున్నందున శనివారం సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో మంత్రివర్గ కమిటీ జిల్లాల పునర్విభజనపై చర్చించింది. వీటిలో ప్రధానంగా రాజంపేట నియోజకవర్గాన్ని అన్నమయ్య జిల్లాలో కాకుండా కడప జిల్లాలో కలిపే విధంగా ప్రతిపాదించారు. రైల్వేకోడూరును అన్నమయ్య జిల్లా నుంచి తొలగించి తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలనే ప్రతిపాదన తెచ్చారు. రాయచోటిని మదనపల్లెలో కలపాలనే ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు.
ఈ 3 ప్రతిపాదనలపై రాజంపేట, రైల్వేకోడూరు నియోజకవర్గాల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ రాయచోటి నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాయచోటిపై సీఎం చంద్రబాబు ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని జిల్లా కేంద్రం మార్పు జరగదనే ధీమాతో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మీడియాకు వీడియో విడుదల చేశారు. ఈ ప్రతిపాదన వివరాలు మీడియాలో బయటికి రాగానే ఆయన హుటాహుటిన సీఎంను కలిసేందుకు విజయవాడ వెళ్లారు.
జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన: అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా రాయచోటిని కొనసాగించాలని కోరుతూ రాయచోటిలో శనివారం జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేశారు. పట్టణంలోని నేతాజీ కూడలిలో కర్నూలు -చిత్తూరు జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి రాయిచోటిని జిల్లా కేంద్రంగా కొనసాగించాలి, "మదనపల్లె వద్దు - రాయచోటి ముద్దు అంటూ" నినాదాలు చేశారు. అనంతరం రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, వ్యాపార, విద్య సంస్థల సంఘాలు యువత పెద్ద ఎత్తున రహదారుల పైకి వచ్చి ఆందోళన కొనసాగించారు. వ్యాపార సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా దుకాణాలు మూసివేసి బందును పాటించాయి.
వెనకబడిన ప్రాంతం మన రాయచోటి అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో జిల్లా కేంద్రం తొలగించి మరో ప్రాంతానికి తరలించే ప్రయత్నం చేయడం ఈ ప్రాంత ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుందని ఆందోళనకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాయచోటి ప్రధాన కూడలిలో ఇద్దరు యువకులు మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్నారు. వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలి: సీఎం చంద్రబాబు గత ఎన్నికల సమయంలో రాయచోటి నడిబొడ్డులోని నేతాజీ కూడలిలో జరిగిన బహిరంగ సభలో రాయచోటిని అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా కొనసాగిస్తామని అందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తామని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారన్నారు. ప్రజలు కూడా చంద్రబాబు మాటలు విశ్వసించి గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని ప్రభుత్వం ఒమ్ము చేయకుండా రాయచోటిని అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా కొనసాగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఆందోళన నిరసన కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తామని ఆందోళన కారులు అంటున్నారు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం పునరాలోచించి రాయచోటి ప్రాంతానికి న్యాయం చేయాలని వారు కోరారు.
