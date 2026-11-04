విశ్రాంత ఆర్మీ ఉద్యోగులమని బుకాయింపు- రాయచోటి బౌన్సర్ల కేసులో వీడని మిస్టరీ
Rayachoti Bouncers Case Update: పంజాబ్లోని పఠాన్కోట్, దిల్లీ, కర్నూలు, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన బౌన్సర్లు వైఎస్సార్సీపీ నేత జిన్నా షరీఫ్కు భద్రతగా ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 11:57 AM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల సమయంలో రాయచోటిలో ఆయుధాలతో పట్టుబడిన కిరాయి బౌన్సర్ల వ్యవహారం ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది. తాము విశ్రాంత ఆర్మీ ఉద్యోగులమని తమ వద్ద ఉన్న తుపాకులకు లైసెన్సులు ఉన్నాయని నిందితులు చెబుతున్నారు. అయితే ఆయుధాలకు సంబంధించిన అనుమతి పత్రాలు, లైసెన్సులను పోలీసుల ఎదుట సమర్పించాల్సి ఉంది. వాటిని చూపాలని పోలీసులు ఆదేశించారు. నిందితులు చెబుతున్నట్లుగా ఆయుధాలకు చట్టబద్ధమైన అనుమతులు ఉన్నాయా? ఉంటే వాటిని ఏ రాష్ట్రం, ఏ ప్రాంతం నుంచి పొందారు? ఆ ఆయుధాలను రాయచోటికి తీసుకొచ్చేందుకు నిబంధనల ప్రకారం అనుమతి ఉందా? అన్నది ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది.
ఆధారాలు సమర్పించాల్సిందే: పంజాబ్లోని పఠాన్కోట్, దిల్లీ, కర్నూలు, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన బౌన్సర్లు వైఎస్సార్సీపీ నేత జిన్నా షరీఫ్కు భద్రతగా ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. వీరి వద్ద రివాల్వర్, పిస్తోలుతో పాటు లైవ్ తూటాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆయుధాలకు సంబంధించి సరైన పత్రాలు లేవన్న అనుమానంతో కేసు నమోదు చేశారు. అయితే తాము మాజీ సైనికులమని, ఆయుధ లైసెన్సులు కూడా ఉన్నాయని నిందితులు చెబుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ వాదనకు సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పించాలని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు
తుపాకీ లైసెన్సు ఉందని చెప్పడం ఒక ఎత్తయితే ఇతర ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లడానికి సంబంధించిన నిబంధనలు పాటించారా? అన్నది మరో అంశం. లైసెన్సు ఏ అధికారి జారీ చేశారు? దాని కాలపరిమితి ఎంత? ఏ ప్రాంతంలో ఆయుధం కలిగి ఉండేందుకు అనుమతి ఉంది? ఇతర రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి ఉందా? ఆయుధాల వివరాలు, వాటి నంబర్లు లైసెన్సులో ఉన్నాయా? అన్న అంశాలను పోలీసులు పరిశీలించాల్సి ఉంది. పత్రాల పరిశీలనతోనే అసలు విషయం తేలనుంది.
నిందితులు తమ వద్ద ఆయుధాలకు చెల్లుబాటయ్యే లైసెన్సులున్నాయని నిరూపించగలిగితే కేసు ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ సరైన పత్రాలు సమర్పించ లేకపోతే ఆయుధాల మూలాలు, వాటి రవాణా, వినియోగం వెనుక ఉన్న వ్యక్తుల పాత్రపై పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ స్పష్టం చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల సమయంలోనే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి బౌన్సర్లను రప్పించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? సాధారణ భద్రత కోసమే నియమించారా? లేక ఎన్నికల సమయంలో ప్రత్యర్థులపై దాడులు చేసేందుకు వినియోగించాలనుకున్నారా? అనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఆ విషయాలపై స్పష్టత: ఈ ఆరోపణలు ఇప్పటి వరకు నిర్ధారణ కాలేదు. ఈ వ్యవహారంలో జిన్నా షరీఫ్, ఆయన కుమారుడితో పాటు 15 మందిపై ఆయుధాల చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. స్వాధీనం చేసుకున్న రెండు తుపాకులు, తూటాల వివరాలను పరిశీలించడంతో పాటు వాటి యాజమాన్యం, లైసెన్సుల చెల్లుబాటు, రాయచోటికి తీసుకొచ్చిన పరిస్థితులపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
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