YUVA : లగ్జరీ ఇల్లులా వ్యాన్ - మూవింగ్ హోమ్ జర్నీ కాన్సెప్ట్తో ఫేమస్
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వదిలేసిన రవి - మూవింగ్ హోమ్ జర్నీ కాన్సెప్ట్తో ఆకట్టుకుంటున్న తీరు - బెడ్, కిచెన్, బాత్రూమ్, సోలార్ ఏర్పాటు - ఎలాంటి వాతావరణమైన తట్టుకునేలా డిజైన్
Published : February 24, 2026 at 10:43 PM IST
Moving Home Journey Concept In Van : ఉన్నత చదువులు విదేశీ గడ్డపై సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేతి నిండా లక్షల ప్యాకేజీ సగటు యువత కలలు కనే లైఫ్ ఇది. కానీ సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్కు చెందిన రవికి మాత్రం ఇవేవీ తన జీవితంలో తృప్తినివ్వలేదు. రొటీన్ లైఫ్కు గుడ్-బై చెప్పి, ఏకంగా 24 లక్షల ప్యాకేజీని వదిలేసి ప్రపంచాన్ని చుట్టేయాలనే ప్యాషన్ను ఎంచుకున్నాడు. అయితే ఇది మామూలు ప్రయాణం కాదు. అది ఒక 'మూవింగ్ హోమ్' జర్నీ. విదేశాల్లో పాపులర్ అయిన 'వ్యాన్ లైఫ్'ను తెలంగాణ కుర్రాడు ఎలా లీడ్ చేస్తున్నాడో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బయట నుంచి చూస్తే అచ్చం ఒక సాధారణ వ్యాన్ లాగే ఉంటుంది. కానీ లోపల అడుగుపెడితే ఒక లగ్జరీ ఇల్లులా ఫీలింగ్ వస్తుంది. బెడ్, కిచెన్, బాత్రూమ్, సోలార్ పవర్ ఇలా అన్నీ ఆ చిన్న వ్యాన్లోనే సెట్ చేసుకున్నాడు రవి. మంచు పర్వతాలైనా, మండుటెండలైనా తట్టుకునేలా తన వ్యాన్ను అద్భుతంగా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. హోటళ్లతో పనిలేదు. నచ్చిన చోట ఆగడం ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరడం ఇదే రవి ప్రస్తుత జీవన విధానం. ఇంతకీ ఈ వ్యాన్ యాత్రలో ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? ఆ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి? మరిన్ని వివరాలు మీకోసం ఈటీవీ భారత్ అందిస్తున్న కథనం.
వీకెండ్స్లో అలా సేదతీరే వాళ్లం : అందరిలాగానే తాను కూడా ఓ ప్రముక కంపెనీలో ఉద్యోగం చేశానంటున్నాడు రవి. ఒక నాలుగు నెలలు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత తనకు ఆ జాబ్ నచ్చలేదని, ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ చేయాలని అనుకుని యూకే వెళ్లి చదివినట్లు తెలిపారు. మాస్టర్స్ చేస్తున్న క్రమంలో తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వీకెండ్స్లో మంచి డెస్టినేషన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రశాంతంగా సేద తీరేవాళ్లమని చెప్పాడు. అలా చేస్తున్న క్రమంలో తనకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అయినట్లు తెలిపారు. చూసిన మొదట్లో ఇక్కడ అందరూ ఇలా ఎందుకు తిరుగుతున్నారు. వాళ్లందరికీ ఇల్లు ఉండాదా అనే ప్రశ్నించుకునే వాడ్ని అని పేర్కొన్నారు.
అది తెలుసుకోవడానికి వారితోనే ట్రావెల్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు రవి. ఇది కూడా ఒక రకమైన వే ఆఫ్ లివింగ్ అని చెప్పారని అన్నారు. అది చూసిన అనంతరం ట్రావెల్ చేస్తూ ఇన్కం జెనరేట్ చేయొచ్చని అర్థం అయ్యిందని వెలిబుచ్చారు. దీంతో రవికి కూడా స్వతాహాగా ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం ఉండటంతో దానిపై రిసెర్చ్ మొదలు పెట్టినట్లు చెప్పారు. అలాగే దానితో పాటు వ్లాగ్స్ చేయడం, కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలనే తపన ఉండేదని చెబుతున్నాడు రవి.
వ్లాగ్స్ చేయాలనే నిర్ణయం : ఈ ఆలోచన రావడంతో మన దేశంలో ఇలా చేస్తున్న ఎవరైనా ఉన్నారా అని వెతికినట్లు రవి తెలిపాడు. ఎందుకంటే ఈ వ్యాన్లైఫ్ అనేది అబ్రాడ్లో చాలా ఫేమస్ అని అన్నారు. దీంతో అసలు ఫుల్ టైమ్ వ్యాన్లో వ్లాగ్స్ చేస్తున్న ఏ వ్యక్తి హిస్టరీ రాలేదని చెప్పారు. అసలు తానే ఈ కంటెంట్తో వ్లాగ్స్ ఎందుకు చేయకూడదని అనుకుని అక్కడ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వదిలేసి దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రాపర్గా రిసెర్చ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ మూవింగ్ కాన్సెప్ట్కు మారుతి వెహికల్ అయితేనే బాగుంటుందని అనుకుని దానికి కొనుగోళు చేసి అన్ని ఫిట్టింగ్స్ చేయించుకున్నట్లు రవి వెల్లడించారు.
"యూట్యూబ్లో డబ్బులు వచ్చేంతవరకు యూకేలో జాబ్ చేసి సంపాదించిన డబ్బులతోనే ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నా. ఈ మారుతి వ్యాన్ను మాడిఫై చేయడానికి గుజరాత్లోని వడోదరకు వెళ్లాను. 3 నుంచి 4 లక్షల ఖర్చు చేసి వాహనాన్ని మూవింగ్ జర్నీ కాన్సెప్ట్కు అనుకూలంగా మార్చుకున్నాను" -రవి, వ్యాన్లైఫ్ యువకుడు
YUVA : సుజుకీ కంపెనీలో ఉద్యోగం వదిలి - వరి నాటు యంత్రం తయారీ
yuva : ఇంటర్తోనే యూఎస్లో క్యాంపస్ సీట్ సాధించిన ట్విన్స్ - ఇద్దరికి రూ.3.8కోట్ల స్కాలర్షిప్