ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలతో డ్యాన్సులు - హైదరాబాద్ శివారులో రేవ్ పార్టీ భగ్నం
ఓ వ్యాపారి ఆధ్వర్యంలో రేవ్ పార్టీ నిర్వహణ - పాల్గొన్న వివిధ పార్టీల రాజకీయ నాయకులు, రియల్టర్లు - నిందితుల అరెస్టు స్టేషన్ బెయిలుపై విడుదల
Published : October 17, 2025 at 8:16 AM IST
Rave Party Busted in Hyderabad : హైదరాబాద్ శివారులోని ఓ ఫామ్హౌస్లో రేవ్ పార్టీ వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాంపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి చందపేట ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్, మాజీ మంత్రి ముఖేశ్ గౌడ్ సోదరుడు, గన్ఫౌండ్రీ మాజీ కార్పొరేటర్ మధు గౌడ్, వివిధ రియల్టర్లు, కాంట్రాక్టర్లు, వ్యాపారులు తదితరులు పాల్గొన్న పార్టీని రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల పోలీసులు బుధవారం (అక్టోబరు 15) అర్ధరాత్రి భగ్నం చేశారు.
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చిన మహిళలతో నృత్యాలు చేయిస్తూ వీరంతా మద్యం తాగుతుండగా, పోలీసులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. మంచాల మండలం లింగంపల్లి శివారులోని ఓ ఫాంహౌస్లో జరిగిన ఈ పార్టీలో మొత్తం 25 మంది పురుషులు, 8 మంది మహిళలు పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి రూ.2.45 లక్షలు, 11 కార్లు, 25 ఫోన్లు, 27 మద్యం బాటిళ్లు, స్పీకర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మంచాల పోలీసుల వివరాల ప్రకారం,
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అమ్మాయిలు : రుద్రశెట్టి సప్తగిరి (49) అనే వ్యక్తి కాచిగూడకు చెందిన వ్యాపారి. తన ఫాంహౌస్లో స్నేహితులతో కలిసి రేవ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు. నృత్యాల కోసం పశ్చిమ బెంగాల్, ముంబయి, ఏపీలోని గాజువాక ప్రాంతాలకు చెందిన ఎనిమిది మంది మహిళల్ని రప్పించాడు. బుధవారం సాయంత్రం రేవ్ పార్టీ మొదలవ్వగా, సప్తగిరి స్నేహితులైన చందపేట ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ (63), గన్ఫౌండ్రీ మాజీ కార్పొరేటర్ మధుగౌడ్ (57) సహా వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన 24 మందిని ఆహ్వానించాడు.
పురుషుల మద్యం, మహిళల నృత్యం : అర్ధరాత్రి వేళ భారీ శబ్దాలతో రేవ్ పార్టీ జరుగుతున్నట్లు తెలిసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో పురుషులు మద్యం సేవిస్తుండగా, మహిళలు నృత్యాలు చేస్తున్నారు. మహిళా డ్యాన్సర్లు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 వేల చొప్పున ఇచ్చి పిలిపించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. మద్యం వినియోగించడానికి ఎటువంటి అనుమతులు తీసుకోలేదు. అందరినీ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు, స్టేషన్ బెయిల్పై విడిచిపెట్టారు.
రెండు రోజుల క్రితం మహేశ్వరంలో : ఈ మధ్య కాలంలో శివారు ప్రాంతాల్లో రేవ్ పార్టీల ట్రెండ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఓ రిసార్టులో అక్టోబరు 14 (మంగళవారం) నిర్వహించిన పార్టీని మహేశ్వరం ఎస్వోటీ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ఫెర్టిలైజర్ యజమానుల కోసం నిర్వహించిన పార్టీలో మహిళలతో డ్యాన్స్లు చేయించారు. రాక్స్టార్ ఫెర్టిలైజర్ అనే సంస్థ యజమాని సైదారెడ్డి, వేద అగ్రి ఫెర్టిలైజర్కి చెందిన ఓ డీలర్ తిరుపతిరెడ్డి కలిసి ఫెర్టిలైజర్ యజమానుల సంఘం మహేశ్వరం మండలంలోని కె.చంద్రారెడ్డికి చెందిన రిసార్టులో పార్టీ నిర్వహించగా, కలకలం రేపింది.
మఫ్టీలో పోలీసుల తనిఖీలు : ఈ రేవ్ పార్టీలో మొత్తంగా 56 మంది ఫెర్టిలైజర్ యజమానులు, 20 మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు. వీరందరు రిసార్టులో నృత్యం చేస్తుండగా మహేశ్వరం పోలీసులకు సమాచారం అందింది. మఫ్టీలో వెళ్లిన పోలీసులు కాసేపు అక్కడే ఉండి వ్యవహారం మొత్తం గమనించి తనిఖీలు చేశారు. విదేశీ మద్యం దొరికింది. పార్టీలో పాల్గొన్న వారందరిని అదుపులోకి తీసుకుని వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇలా ఎక్కడపడితే అక్కడ రేవ్ పార్టీలు నిర్వహించడం పరిపాటిగా మారింది. ఇందులో బడా నేతలు, వ్యాపారులు సైతం పోలీసులకు పట్టుబడుతున్నారు.
అపార్ట్మెంట్లో రేవ్ పార్టీ - ఏడుగురు నిందితుల అరెస్టు
కొండాపూర్లో రేవ్ పార్టీ భగ్నం - డ్రగ్స్ స్వాధీనం - 9 మంది అరెస్ట్