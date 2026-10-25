వెలుగు నింపిన ఆట - పరుగుల రాణి 'రవని' విజయ గాథ
చీకటి అలుముకున్న తన జీవితంలో ఆట మాత్రమే వెలుగులు నింపింది. అలా జపాన్లో జరుగుతోన్న పారా ఆసియా క్రీడల్లో రెండు కాంస్యాలు గెల్చింది 'రవని వలసనైని'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:52 PM IST
Ravanni Winning Bronze in Asian Para Games: పిల్లలందరూ ఆటలంటే ఎంతో మక్కువ. ఆ చిన్నారి కూడా అంతే. బాల్యం నుంచి గ్రామంలో స్నేహితులతో కలిసి బోలెడు ఆటలాడుకునేది. కానీ అవన్నీ వెలుగు ఉన్నంతవరకే. చీకటి ముసురుకుందంటే మధ్యలో వదిలి ఇంటికి వెళ్లాల్సిందే! అలాంటి పరిస్థితుల నడుమ జీవించిన అమ్మాయి పెద్దయ్యాక భారత్కు రెండు క్రీడల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించింది. జపాన్లో జరుగుతోన్న పారా ఆసియా క్రీడల్లో రెండు కాంస్యాలు గెల్చింది 'రవని వలసనైని'. మరి ఆ విజయగాథను ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
'మాది అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, హుకుంపేట మండలం, రంగసింగిపాడు. నాన్న గోపాలకృష్ణ, అమ్మ చిట్టమ్మలకు ఐదుగురు సంతానం. నేను రెండోదాన్ని. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. నాతోపాటు అక్కకీ తమ్ముడికీ అంధత్వం ఉంది. చిన్నప్పుడు పాక్షికంగా అంటే పగటిపూట కనిపించేది. దాంతో పిల్లలతో మామూలుగా ఆడుకునేదాన్ని. ఊళ్లో స్కూల్కి వెళ్లేదాన్ని, వయసు పెరిగేకొద్దీ క్రమంగా చూపు మందగిస్తూ వచ్చింది. అమ్మానాన్న నన్ను విశాఖలోని ఎల్వీ ప్రసాద్ హాస్పిటల్లో చూపించేవాళ్లు. ఆ సమయంలో భీమిలిలోని ‘నేత్ర విద్యాలయ’ గురించి అమ్మానాన్నలకు తెలిసింది. చిన్న జీయర్ స్వామి స్థాపించిన ఈ స్కూల్లో చదువుతోపాటు ఆటలూ ఆడుకోవచ్చన్నారు. అయిదో తరగతిలో ఉన్న నన్ను అక్కడ మూడో తరగతిలో చేర్పించారు. రోజూ ఆటలు ఆడేదాన్ని. పదో తరగతికి వచ్చేసరికి పూర్తి అంధత్వం వచ్చింది.
దేశానికి ప్రాతినిధ్యం: చీకటి అలుముకున్న నా జీవితంలో ఆట మాత్రమే వెలుగులు నింపేది. రోజూ కచ్చితంగా రెండు గంటలు ఆటలకు కేటాయించేదాన్ని. పరుగుతోపాటే క్రికెట్ ప్రాక్టీసు చేశాను. అంధుల క్రికెట్లో శబ్దాన్ని బట్టి బంతిని కనిపెట్టాలి. దీనికి ఎంతో ఏకాగ్రత అవసరం. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్తోపాటు కీపింగ్ కూడా చేసేదాన్ని. ఈ క్రమంలో చాలాసార్లు దెబ్బలు తగిలేవి. టెన్త్ చదివే సమయంలో భారత అంధ మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికయ్యాను. 2023 ఏప్రిల్లో నేపాల్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో మా జట్టు గెలిచి గుర్తింపు సాధించింది. దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించినందుకు ఎంతో ఆనందపడ్డాను. అదే ఏడాది బర్మింగ్హామ్లో ఇంటర్నేషనల్ బ్లైండ్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ నిర్వహించిన క్రికెట్ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి స్వర్ణం గెలిచాం. 2025 వరకూ భారత మహిళల అంధ క్రికెట్ జట్టుకు ఆడాను. అదే ఏడాది జరిగిన మొట్టమొదటి టీ20 ప్రపంచకప్ ప్రాబబుల్స్కూ ఎంపికయ్యా.
ఏదో ఒకటి ఎంచుకునే పరిస్థితి: టెన్త్ వరకూ భీమిలిలో, ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్లోని ‘నేత్ర విద్యాలయ’లో చదువుకున్నాను. క్రికెట్ ఆడుతూనే రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయుల్లో 100మీ; 200మీ. పరుగు పోటీలకూ వెళ్లేదాన్ని. టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం సిద్ధమవుతున్న సమయంలోనే కర్ణాటకలోని బళ్లారిలో ‘సాయ్’ సెలక్షన్లు జరుగుతుంటే అందులో పాల్గొన్నాను. 200మీ పరుగులో మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో ఎంపికయ్యా. జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ స్కాలర్షిప్ అందించడానికి ముందుకు వచ్చింది. క్రికెట్, అథ్లెటిక్స్ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఎంపికచేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
అథ్లెటిక్స్పైన ఇష్టంతో బెంగళూరు సాయ్ అకాడమీలో చేరా. 2025 అక్టోబరు నుంచి అక్కడ కోచ్లు రాహుల్, విశాల్ జైన్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తీసుకున్నాను. బెంగళూరు జైన్ యూనివర్సిటీలో బీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివాను. గతేడాది డిసెంబరులో దుబాయిలో జరిగిన ఆసియా పారా యూత్ గేమ్స్లో పతకం అందుకున్నా. తాజాగా పారా ఆసియా క్రీడల్లో 200మీ; 400మీ; 1500 మీటర్ల పరుగు(టీ11)లో పోటీపడ్డాను. 400మీ; 1500మీ విభాగాల్లో కాంస్యాలు సాధించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.
పరిగెత్తేటప్పుడు మిగతావాళ్లు ఎంత దూరంలో ఉన్నారో నాకు తెలియదు. అవేవీ పట్టించుకోకుండా నేను వేగంగా పరిగెత్తడంపైనే దృష్టిపెడతాను. తాజా ఆసియా క్రీడల్లో 1500మీ. పరుగులో కోచ్ రాహుల్, మిగతా పోటీల్లో తబ్రేష్ ఖాన్ గైడ్లుగా ఉన్నారు. ఆటల్లో నా విజయాలను చూసి అమ్మానాన్నలతో పాటు, ఊరి వాళ్లంతా సంతోషిస్తారు. ఖాళీ సమయంలో స్ఫూర్తినిచ్చే స్పీచ్లూ, పాటలూ వింటాను. పారా ఒలింపిక్స్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలన్నదే నా లక్ష్యం' అని తెలుపుతుంది రవని.
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