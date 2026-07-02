చంద్రబాబు, పవన్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - యూట్యూబర్ 'ప్రశ్న రావణ్' అరెస్ట్
దళిత క్రైస్తవ సమావేశంలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - ఈ ప్రభుత్వం తనకు నచ్చదన్న రావణ్ - పిఠాపురం స్టేషన్ వద్ద జనసేన, జైభీమ్ పార్టీ నేతల వాగ్వాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 7:32 AM IST
Prashna Ravan arrested by Kakinada police : వివాదాస్పద యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసఫ్ ఎలియాస్ ప్రశ్న రావణ్ను కాకినాడ జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జూన్ 28న ఏలూరులో జరిగిన దళిత క్రైస్తవ సమర శంఖారావంలో సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, రాధా మనోహర్దాస్పై రావణ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పిఠాపురానికి చెందిన జనసేన నేత బొజ్జా కుమార్ 29న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారు. పిఠాపురం, కొత్తపల్లి పోలీసులు హైదరాబాద్లో రావణ్ను అదుపులోకి తీసుకుని బుధవారం పిఠాపురం పట్టణ పోలీసుస్టేషన్కు తరలించి, వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
ఈ ప్రభుత్వం నచ్చదు: కుల మతాలను రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం పదే పదే నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకుని యూట్యూబ్లో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావంటూ పోలీసులు రావణ్ను విచారణలో భాగంగా ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. " ఈ ప్రభుత్వమంటే నాకు నచ్చదు. అందుకే అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా విమర్శిస్తుంటాను. యూట్యూబ్ ద్వారానే నాకు ఆదాయం వస్తుంది " అని రావణ్ బదులిచ్చినట్లు తెలిసింది. బుధవారం రాత్రి వైద్యపరీక్షల అనంతరం జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఎదుట ఆయనను హాజరుపరిచారు. వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై ఆయనకు బెయిల్ మంజూరైంది.
రావణ్ను అప్పగించాలంటూ : వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, జైభీమ్ భారత్ పార్టీ నేతలు, దళిత సంఘాల నాయకులు, రావణ్కు మద్దతుగా పిఠాపురం స్టేషన్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. మరోవైపు బొజ్జ ఐశ్వర్య అనే నాయకురాలు పవన్తో పాటు జనసేన నేతలను కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ జనసేన శ్రేణులు స్టేషన్కు తరలివచ్చాయి. రావణ్ను తమకు అప్పగించాలంటూ జన సైనికులు స్టేషన్లోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.