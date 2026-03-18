ఆసుపత్రా? ఉద్యానవనమా? - రోగులకు సాంత్వన చేకూర్చేలా 'పీహెచ్సీ ముస్తాబు'
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వినూత్న కార్యక్రమం - రావాడ రామభద్రాపురం పీహెచ్సీ ఆవరణ సుందరీకరణ - పచ్చని మొక్కలు, కుర్చీలతో పార్కును తలపిస్తున్న ప్రాంగణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:01 PM IST
PHC Transformed into Beautiful Park : ఆసుపత్రి అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది మందుల వాసన. ఎటు చూసినా ఆందోళన చెందే రోగులు. భయపెట్టే వాతావరణం. కానీ, ఆ ఆసుపత్రి ఆవరణలోకి అడుగుపెడితే ఆ భావన ఏమాత్రం రాదు. ఏదో అందమైన పార్కులోకి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. పచ్చని మొక్కలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం రోగులకు స్వాగతం పలుకుతాయి. వైద్యం అంటే కేవలం మందులు ఇవ్వడమే కాదు. రోగికి మానసిక ప్రశాంతతను కూడా పంచాలి. ఇదే గొప్ప సంకల్పంతో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (పీహెచ్సీ) సరికొత్తగా ముస్తాబైంది.
వైద్యుల వినూత్న ఆలోచన : జియ్యమ్మవలస మండలంలో రావాడ రామభద్రాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఉంది. ఇక్కడ సుస్మిత, దిలీప్ అనే వైద్యులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరు ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు. రోగులు ఆసుపత్రికి వచ్చేటప్పుడు ఎంతో ఆందోళనతో వస్తారు. వారి భయాన్ని పోగొట్టాలి అనుకున్నారు. ఆసుపత్రి వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉండాలని నిర్ణయించారు.
తమ ఆలోచనను వైద్యులు వెంటనే ఆచరణలో పెట్టారు. ఆసుపత్రి ఆవరణను ఎంతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. చుట్టూ అందమైన కంచెను ఏర్పాటు చేశారు. లోపల రంగురంగుల పూల మొక్కలు, నీడనిచ్చే చెట్లు నాటారు. రోగులు, వారి వెంట వచ్చే బంధువులు ప్రశాంతంగా కూర్చోడానికి కుర్చీలు వేశారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంగణం చూస్తే ఆసుపత్రిలా అస్సలు లేదు. ఒక అందమైన ఉద్యానవనాన్ని తలపిస్తోంది.
అబ్బురపడిన అధికారులు : ఈ సుందరీకరణ పనులను మంగళవారం ప్రారంభించారు. జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్. ప్రభాకర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ విప్, కురుపాం ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఆసుపత్రి ఆవరణను చూసి వారు అబ్బురపడ్డారు. ఆసుపత్రిని ఇంత అందంగా మార్చిన వైద్యులు సుస్మిత, దిలీప్లను వారు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇలాంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణం వల్ల రోగులకు సగం జబ్బు ఇక్కడే నయమవుతుందని ప్రశంసించారు.
కురుపాం నియోజకవర్గంలోనే తొలిసారి : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఇలా అందంగా మార్చే కార్యక్రమానికి 'పీహెచ్సీ ముస్తాబు' అని పేరు పెట్టారు. గతంలో ఇదే కురుపాం నియోజకవర్గంలోని బీరువలసలో 'ఫ్యామిలీ ముస్తాబు' అనే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఇప్పుడు రావాడ రామభద్రాపురంలో 'పీహెచ్సీ ముస్తాబు' చేశారు. ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో మరెక్కడా జరగలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. కురుపాం నియోజకవర్గంలోనే ఇది తొలిసారి కావడం విశేషం.
"ఒక రోగి ఆసుపత్రికి వచ్చేటప్పుడు మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు పీహెచ్సీని అందంగా ముస్తాబు చేశారు. మొదటిసారిగా 'ఫ్యామిలీ ముస్తాబు' కార్యక్రమం బీరువలసలోనే జరిగింది. ఇప్పుడు 'పీహెచ్సీ ముస్తాబు' కూడా కురుపాం నియోజకవర్గంలోనే జరిగింది. ఎవరైనా ఇక్కడికి వస్తే మనస్సు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేయడం సంతోషంగా ఉంది." -తోయక జగదీశ్వరి, ప్రభుత్వ విప్
జిల్లా వ్యాప్తంగా 'ముస్తాబు' : రావాడ రామభద్రాపురం పీహెచ్సీని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని అధికారులకు కలెక్టర్ సూచించారు. మన్యం జిల్లాలో ఉన్న అన్ని ప్రాథమిక, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఇదే విధంగా అభివృద్ధి చేయాలని కలెక్టర్ నిర్ణయించారు. భవిష్యత్తులో ఆసుపత్రుల ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తృతం చేసేందుకు కృషి చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"రోగులు అనారోగ్య కష్టంతో పీహెచ్సీకి వచ్చినప్పుడు ఒక వింతైన, ఆందోళనకరమైన వాతావరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు. అలాంటి భావనను పూర్తిగా తొలగించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఆసుపత్రిలో మెడికల్ వాసన లేకుండా, ముఖ్యంగా మందుల వాసన రాకుండా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆసుపత్రికి వెళ్లడం అనేది జీవితంలో ఒక మంచి విషయం అనేలా పీహెచ్సీలను ముస్తాబు చేసి తీర్చిదిద్దుతాం. జిల్లా వ్యాప్తంగా 82 నుంచి 90 శాతం ఆసుపత్రులను ఇదే తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తున్నాం." -ప్రభాకర్ రెడ్డి, మన్యం జిల్లా కలెక్టర్
