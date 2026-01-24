ETV Bharat / state

అన్నవరం ప్రసాదం బుట్టల్లో ఎలుకలు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్‌

సిబ్బందిపై భక్తుల ఆగ్రహం - నిర్లక్ష్యానికి బాధ్యులను చేస్తూ ఇద్దరు సిబ్బందిపై తాత్కాలికంగా వేటు

Rats in Annavaram Temple Prasadam Basket
Rats in Annavaram Temple Prasadam Basket (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rats in Annavaram Prasadam Basket : కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం జాతీయ రహదారిపై సత్యదేవుని నమూనాలయం వద్ద ప్రసాదం నిల్వ ఉంచే బుట్టల్లో ఎలుకలు తిరుగుతున్న వీడియో సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. సమాచారం తెలుసుకున్న అధికారులు దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టారు. ఇద్దరు సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు.

జాతీయ రహదారిపై నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే భక్తులు నమూనాలయం వద్ద ప్రసాదం కొనుక్కుంటారు. బుధవారం రాత్రి 10:30 నుంచి 11 గంటల మధ్య వచ్చిన కొందరు భక్తులు ప్రసాదం ప్యాకెట్లు నిల్వ ఉంచిన ప్లాస్టిక్‌ బుట్టల్లో నుంచి ఎలుకలు తిరగడం గమనించి సెల్‌ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఆలయ ఈవో త్రినాథరావు దృష్టికి ఈ విషయం తీసుకెళ్లారు. ప్రసాదం నిల్వ ఉంచే క్యాబిన్‌ వద్ద పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎలుకలు లోపలికి ప్రవేశించకుండా క్యాబిన్‌కు మరమ్మతులు చేయించారు. ప్రసాదం బుట్టలు పెట్టేందుకు కొత్తగా స్టెయిన్లెస్​ స్టీల్​ ర్యాకులు అమర్చారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సిబ్బంది త్రిమూర్తులు, భద్రతా సిబ్బంది రాజులను తాత్కాలికంగా విధుల నుంచి తప్పించారు.

అన్నవరం ప్రసాదం బుట్టల్లో ఎలుకలు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్‌ (ETV)

అన్నవరం ప్రసాదం ప్రాముఖ్యత : దేవాలయాల్లో ఒక్కో క్షేత్రానికీ ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది. అలాగే భక్తులకు పంచే ప్రసాదాల్లోనూ ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సాధారణంగా ఆలయాల్లో లడ్డూనో, పులిహోరో, చక్కెర పొంగలో ప్రసాదంగా పెడుతుంటారు. అన్నవరంలో ఉన్న సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఇచ్చే ప్రసాదం మాత్రం వీటికి భిన్నంగా ఉంటుంది. తయారీ నుంచి వితరణ వరకూ ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి. జాతీయరహదారిపై నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వాహనాల్లో రాకపోకలు సాగించే భక్తులు రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం మార్గంలో, ఉన్న నమూనాలయం వద్ద ప్రసాదం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ ప్రసాదానికి ఉన్న క్రేజ్​ కూడా అలాంటిది మరి.

సత్యదేవుని దర్శనానికి వచ్చిన వారు కనులపండువగా ఆ స్వామిని గాంచిన తర్వాత ప్రసాదం కోసం క్యూ కడతారు. చేతిలోకి తీసుకున్న తర్వాత కళ్లకు అద్దుకుని ఆర్తిగా ఆరగిస్తారు. అలాంటి అమృతతుల్యమైన దీనికి భారత ఆహార భద్రత ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) గుర్తింపు లభించింది. దేశంలోనే ప్రామాణికమైన ఈ సంస్థ గుర్తింపుతో మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. గోధుమ నూకతో చేసే స్వామి వారి ప్రసాదం ఏటా కోట్లలో ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. అలాంటిది ప్రదేశంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం భక్తులకు ఇబ్బంది కలిగించింది. అధికారులు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూసుకుంటామని తెలిపారు. ప్రసాదం నిల్వ ఉంచిన చోట అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని అన్నారు.

మార్కెట్లోని కొత్త మందులతో ఎలుకలపై ప్రయోగాలు - పనిచేస్తే రైతులకు సమాచారం

శ్రీవారి లడ్డూ కోసం పాలే లేని నెయ్యి, సువాసన కోసం రసాయనాలు - ఫైనల్ ఛార్జిషీట్​లో నిగ్గుతేల్చిన సిట్‌

TAGGED:

RATS IN ANNAVARAM PRASADAM BASKET
అన్నవరం ప్రసాదం బుట్టల్లో ఎలుకలు
ANNAVARAM PRASADAM
ANNAVARAM PRASADAM BASKET
RATS IN ANNAVARAM PRASADAM BASKET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.