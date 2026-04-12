మండుటెండలో సన్న బియ్యం తీసుకునేందుకు అష్టకష్టాలు - సాంకేతిక సమస్యలతో జనం పడిగాపులు

చౌక ధరల దుకాణాల వద్ద రద్దీ వల్ల గంటలకొద్దీ నిరీక్షణ - జనం తాకిడి తట్టుకోలేక పరిమిత సంఖ్యలో టోకెన్ల జారీ - రోజుకి 40 నుంచి 50 మందికే ఇస్తున్న రేషన్‌ డీలర్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 7:29 AM IST

Ration Rice Distribution Problems in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేషన్ బియ్యం మూడు నెలల పంపిణీ ప్రక్రియలో పలు సాంకేతిక సమస్యలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈనెల ఒకటో తేదీ నుంచి కార్డుదారులు చౌక ధరల దుకాణాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. భానుడు నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్న ఉదయం నుంచే బియ్యం తీసుకునేందుకు అల్లాడిపోతున్నారు. డీలర్లు జనం తాకిడి తట్టుకోలేక టోకెన్లు జారీ చేసి రోజూ 40 నుంచి 50 మందికి మాత్రమే ఇస్తున్నారు. చాలా మంది రోజుల తరబడి రేషన్‌ షాపులకు తిరుగుతూ బియ్యం దొరక్క తీవ్ర నిరుత్సాహంతో వెనుదిరిగి ఇళ్లకు వెళ్లిపోతున్నారు.

బియ్యం దొరకవనే భయంతో : రాష్ట్రంలో ఛౌక ధరల దుకాణాల్లో రేషన్ బియ్యం తీసుకోవడం కార్డుదారులకు ప్రహాసనంలా మారింది. తరుచూ సర్వర్ మొరాయిస్తుండటం, నెట్‌వర్క్‌ సమస్యలతో సరఫరా ప్రక్రియ ఆలస్యమవడం ప్రజలకు పరీక్షపెడుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ మూడు నెలలకు కలిపి రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి అందజేస్తున్నారు. ఖమ్మం, వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో చౌక ధరల దుకాణాల వద్ద కార్డుదారుల రద్దీ కనిపిస్తోంది. బియ్యం పంపిణీ ఈనెల మొత్తం కొనసాగుతుందని పౌరసరఫరాల శాఖ అధిాకరులు చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం కార్డుదారులు బియ్యం దొరకవనే భయంతో భారీ స్థాయిలో క్యూ కడుతున్నారు.

గంటలకొద్ది నిరీక్షణ : బయో మెట్రిక్ వేలిముద్ర మూడుసార్లు తీసుకుని బియ్యం తూకం వేయాల్సి వస్తుండటంతో బాగా ఆలస్యం అవుతోంది. కొన్నిచోట్ల స్టాక్‌ లేదంటూ మూసివేస్తుండగా మరికొన్ని చోట్ల డీలర్లు ఒక్కపూట మాత్రమే దుకాణాలు తెరుస్తున్నారని కార్డుదారులు వాపోతున్నారు. పనులన్నీ మానుకుని గంటలకొద్దీ నిరీక్షించాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దుకాణాల మధ్య ఎగబడుతున్న జనం : సన్న బియ్యం పంపిణీ పథకం కింద ఒక్కో వ్యక్తికి నెలకు 6 కిలోల చొప్పున మూడు నెలలకు కలిపి 18 కిలోల బియ్యం అందిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామునే రేషన్ షాపుల వద్ద జనం ఎగబడుతున్నారు. కార్డుదారులను నియంత్రించేందుకు కొందరు డీలర్లు టోకెన్లు అందించి అందుకు అనుగుణంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఒక్కోసారి సాంకేతికంగా సర్వర్, నెట్‌వర్క్‌ సమస్యలు కార్డుదారుల సహనానికి పరీక్షపెడుతున్నాయి. కొందరికి వేలిముద్రలు సరిగా పడకపోవడం వల్ల చౌకధరల దుకాణాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు.

ఏ నెలకు ఆ నెలా ఇస్తే : నెట్‌వర్క్‌ సమస్యల వల్ల ఈ-పాస్‌ మిషన్‌ కూడా సతాయిస్తోందని డీలర్లు వాపోతున్నారు. ఒకేసారి జనం ఎగబడటం వల్ల తాము ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నామని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూడు నెలలకు ఒకేసారి కాకుండా ఏ నెలకు ఆ నెలా ఇస్తేనే బాగుంటుందని కొందరు డీలర్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సందట్లో సడేమియా అన్నట్లు కొందరు దళారులు సన్నబియ్యాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.

