ETV Bharat / state

రేషన్​ షాపుల్లో డీలర్ల దందా - బియ్యం కావాలా? డబ్బులు కావాలా?

సన్నబియ్యానికి బదులు నగదు పంపిణీ చేస్తున్న రేషన్ డీలర్లు - సన్నబియ్యాన్ని, హెటళ్లకు, మిల్లర్లకు తరలిస్తూ పెద్ద ఎత్తున రేషన్​ డీలర్ల దందా - గోదాంలలో భద్రపరిచి అక్రమంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి

Ration Dealers in Telangana
వరంగల్‌ ఎంఎల్‌ఎస్‌ పాయింట్‌లో సీజ్‌ చేసిన బియ్యం (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ration Dealers Scam in Fortified Rice in Telangana : ఓ యువకుడు రేషన్‌ బియ్యం కోసం ఓ చౌకధరల దుకాణానికి వెళ్లాడు. డీలర్‌కు రేషన్‌కార్డు నంబరు చెప్పి ఈ-పాస్‌ యంత్రంపై తన ఫింగర్​ ప్రింట్​ను వేశాడు. ఆ కార్డులో ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉండటంతో ఒక్కొక్కరికి 6 కిలోల చొప్పున అంటే 30 కిలోలు ఇవ్వాల్సి ఉంది. బియ్యం తూకం అయిన వెంటనే డీలర్‌ లబ్ధిదారుడితో నగదు కావాలా? బియ్యమా? అని అడిగాడు. ఆ యువకుడు ఆలోచించేలోపే డీలర్‌ కిలోకు రూ.10 చొప్పున లెక్కగట్టి రూ.300లను చేతిలో పెట్టేశాడు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలావరకు రేషన్‌ దుకాణాల్లో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

తెలంగాణలోని చాలా రేషన్‌ దుకాణాల్లో సన్నబియ్యానికి బదులు నగదు పంపిణీ ప్రక్రియ యథేచ్ఛగా జరుగుతోంది. మండలాలతో పోల్చితే కొన్ని నగరాల్లో కొందరు లబ్ధిదారులు రేషన్‌ దుకాణాల నుంచి సన్నబియ్యం తీసుకెళ్లేందుకు అనాసక్తి చూపిస్తుండటమే ఎక్కువగా డీలర్లకు కలిసొస్తుంది. దీంతో కార్డుదారులు ఈ-పాస్‌ యంత్రంపై వేలిముద్ర వేసింది మొదలు డీలర్లు పెద్ద ఎత్తున నగదు దందాకు తెర లేపుతున్నారు. కిలోకు రూ.10 చొప్పున లబ్ధిదారులకు నగదు చెల్లించి ఆ బియ్యాన్ని హోటళ్లకు, మిల్లర్లకు ఇతర వ్యాపారులకు కిలో రూ. 20 నుంచి 30 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. మరికొందరు బియ్యాన్ని గోదాంలలో భద్రపరిచి అక్రమంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

అవగాహన లేక అమ్ముకుంటున్నారు : రేషన్‌ బియ్యంలో మంచి పోషక విలువలున్న పోర్టిఫైడ్‌ రైస్‌ను మిలితం చేసి లబ్ధిదారులకు సర్కారు పంపిణీ చేస్తోంది. ఒక్కో క్వింటా సన్నబియ్యంలో కిలో పోర్టిఫైడ్‌ రైస్ కలుపుతారు. వీటిలో ఐరన్, బీ కాంప్లెక్స్, ఫోలిక్‌యాసిడ్ వంటి విటమిన్‌లు ఉంటాయి. రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం సేకరించి అనంతరం రైస్‌ మిల్లుల్లో మర ఆడించి పంపిణీ చేస్తోంది. ఇందుకోసం కిలోకు రూ.38 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. బహిరంగ మార్కెట్‌లో పోషకాల బియ్యానికి రూ.60 విలువ ఉండగా ఇది తెలియని వారు రూ.10 నుంచి రూ.15లకు అమ్ముకుంటున్నారు.

పర్యవేక్షణ కరవు : రేషన్‌దుకాణాల్లో రెవెన్యూ, విజిలెన్స్‌ అధికారులు కలిసి విరివిగా తనిఖీలు చేపడితే లబ్ధిదారుల నుంచి అక్రమంగా బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేసే డీలర్లు ఇట్టే పట్టుబడిపోతారు. ఏమైనా ఫిర్యాదులు వస్తే తప్ప అధికారులు తనిఖీలకు కాలు బయటపెట్టడం లేదు. మరోవైపు అక్రమంగా బియ్యం నిల్వ చేసిన డీలర్లపై 6ఏ కేసులు నమోదు చేసి చేతులు దులుపుకొంటున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి.

ఈ విషయంపై వరంగల్​ జిల్లా పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారి కిష్టయ్యను వివరణ కోరగా బియ్యం బదులు నగదు ఇస్తే డీలర్‌ లైసెన్స్‌లు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ ఏడాది అక్రమంగా బియ్యం తరలిస్తున్న 59 మందిపై కేసులు నమోదు చేసి, రూ.33.20 లక్షల విలువైన 948.56 క్వింటాళ్ల బియ్యం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.

ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం అంటే? : ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ అనేవి ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు. ముఖ్యంగా పోషకాహార లోపాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ఉద్దేశించినవి. వీటిని ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. ముందుగా సాధారణ బియ్యం, నూకలు పిండిగా మారుస్తారు. ఇందులో ఐరన్, పోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ బీ12 వంటి పోషకాలను ఈ పిండిలో కలుపుతారు. ఆ తర్వాత ఇందులో తగినన్ని నీళ్లు కలిపి ముద్దగా చేస్తారు. అనంతరం యంత్రాల ద్వారా ఈ పిండిని మరలా బియ్యంగా మారుస్తారు. ఇలా తయారు చేసిన బియ్యాన్ని ఫోర్టిఫైడ్ రైస్​గా వర్ణిస్తారు. 100 కేజీల సాధారణ బియ్యంలో ఒక కేజీ ఫోర్టిఫైడ్​ రైస్​ను మిక్స్ చేయడంతో అవి తినే వారికి పోషక విలువలు సమృద్ధిగా అందుతాయి.

రేషన్ బియ్యం అమ్ముతున్నారా? - మీరు చాలా కోల్పోతున్నారు!

దొడ్డుబియ్యం ముక్కిపోయాయి, వర్షంలో కొట్టుకుపోయాయి!

TAGGED:

RATION DEALERS IN TELANGANA
RATION DEALERS RICE SCAM
CASH FOR FINE RICE
FORTIFIED RICE IN TELANGANA
RATION DEALERS RICE SCAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.