బియ్యం బదులు నాసిరకం జొన్నలు - ఏమిస్తే అదే తీసుకోవాలంటూ బెదిరింపులు
నాసిరకం జొన్నలు మాకొద్దు అంటున్న కార్డుదారులు - ఆగస్టు కోటాగా చౌక బియ్యం బదులు కార్డుకు 3 కిలోల జొన్నలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 6:49 PM IST
Ration Card Holders Disappointment Over Distribution of Spoiled Jowar: అనంతపురం జిల్లాలో పౌరసరఫరాల సంస్థ ద్వారా సరఫరా చేస్తున్న జొన్నలపై కార్డుదారుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ఆగస్టు కోటాగా చౌక బియ్యం బదులు కార్డుకు 3 కిలోల జొన్నలు అందిస్తున్నారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా 3 కిలోల జొన్నలు శుభ్రం చేస్తే కిలో వరకు వ్యర్థాలు, పుల్లలు, పొట్టు, చిన్నరాళ్లు వస్తుండటంపై కార్డుదారుల్లో ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది. చౌక ధరల దుకాణాలకు సరఫరా కాకముందే నాణ్యంగా లేవని ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల ఇన్ఛార్జులు మొర పెట్టుకున్నా పై అధికారులు వినని దుస్థితి నెలకొన్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
ఏది ఇస్తే అదే తీసుకోవాలి: 'నేను చెబుతున్నా చౌక ధరల దుకాణాలకు జొన్నలు సరఫరా చేయాల్సిందే' అని ఓ అధికారి గద్దించడంతో చేసేది లేక గోదాముల ఇన్ఛార్జులు ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయినప్పటికీ వ్యర్థాలతో ఉన్న వాటిని చూసి తీసుకునేందుకు కార్డుదారులు ముందుకు రావడం లేదని, ఏమిస్తే అవి తీసుకోవాల్సిందేనని కొందరు బెదిరిస్తున్నారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.
జిల్లాలోని 1,645 చౌక ధరల దుకాణాల పరిధిలో 6,81,705 రేషన్ కార్డులు ఉండగా ఈ నెల కోటాకు సంబంధించి బియ్యంతో పాటు జొన్నలు సరఫరా చేశారు. కార్డుకు 3 కిలోల చొప్పున 2,045 మెట్రిక్ టన్నులు అవసరం. ఇప్పటికే 1,709 మెట్రిక్ టన్నులు సరఫరా చేశారు. 3 కిలోలకు కిలో చొప్పున వ్యర్థాలు పోతుండగా ఆ ప్రకారమే అందించి చేతులు దులుపుకోవడం గమనార్హం.
బియ్యం స్థానంలో జొన్నలు: సత్యసాయి జిల్లాలో 1347 చౌకదుకాణాలున్నాయి 587742 రేషన్ కార్డులున్నాయి. ఇక్కడ మాత్రం బియ్యం స్థానంలో జొన్నలు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా. ఇప్పటికీ సరఫరా కాలేదు. దీనిపై పౌరసరఫరాల సంస్థ జిల్లా మేనేజరు రమేశ్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్లగా విషయం తన దృష్టికి రాలేదన్నారు. జొన్నలు జిల్లాలోని రైతుల వద్ద కొనుగోలు చేసి చౌక దుకాణాలకు సరఫరా చేశామని ఆయన తెలిపారు. పై అధికారులు స్పందించి నాణ్యమైనవి అందించాలని రేషన్ కార్డుదారులు కోరుతున్నారు.
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