నివాస ధ్రువీకరణకు రేషన్ కార్డు, ఆధార్ - ఏపీ ప్రభుత్వం నిబంధనలు
నివాస ధృవీకరణ పత్రంగా రేషన్ కార్డు - ఆధార్ను ఉపయోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. నివాస రుజువుగా వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. వివిధ కార్యక్రమాలు, పథకాలు సహా అన్ని ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 12:16 PM IST
Ration Card And Aadhaar Need To Be Used As Proof Of Residence : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్ర సంక్షేమ పథకాలు- ప్రయోజనాల కోసం ఆధార్, రేషన్ కార్డులను నివాస ధృవీకరణ పత్రంగా పరిగణించాలని ఆదేశించింది. సీఎస్, రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్ జారీ చేసిన సవరించిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)లు జారీ చేశారు. తహశీల్దార్ల నుంచి సాంప్రదాయ నివాస ధృవీకరణ పత్రాలను ఇకపై కేవలం నిర్దిష్ట కేంద్ర ప్రభుత్వ అవసరాలు, సైనిక నియామకాలు, బలహీన గిరిజన సమూహాల కోసం మాత్రమే జారీ చేస్తారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
పరిపాలనా ప్రక్రియను సరళీకరించే దిశగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ, రాష్ట్ర స్థాయి ప్రయోజనాలను పొందడానికి ఇకపై తహసీల్దార్ కార్యాలయాల నుంచి భౌతిక నివాస ధృవీకరణ పత్రాలను పొందాల్సిన అవసరం లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దీనికి బదులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే అన్ని కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు, సేవల కోసం ఆధార్ కార్డులు, రేషన్ కార్డులనే నివాసానికి సంబంధించిన అధికారిక, తగిన ఆధారాలుగా పరిగణిస్తారు. నివాస ధృవీకరణ పత్రాల జారీకి సంబంధించి గతంలో జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును సవరిస్తూ, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి (రెవెన్యూ) జి. సాయి ప్రసాద్ గురువారం నాడు కొత్త ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
రాష్ట్ర పథకాలు: అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాల కోసం నివాసాన్ని స్థాపించడానికి ఆధార్, రేషన్ కార్డులు పూర్తిగా సరిపోతాయి.
ముఖ్యంగా బలహీన గిరిజన సమూహాల కోసం ప్రత్యేక నిబంధనలు: నమోదు చేసుకోవడంలో ప్రత్యేకంగా బలహీన గిరిజన సమూహాలకు (PVTG) సహాయపడటానికి, వారు తమ ఆధార్ కార్డుల కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి లేదా నవీకరించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా సహాయపడటానికి తహశీల్దార్లు స్థానిక నివాస ధృవీకరణ పత్రాలను జారీ చేయడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నారు.
కేంద్ర అవసరాలకు పరిమిత జారీ: ఇకపై తహశీల్దార్లు మాన్యువల్ నివాస ధృవీకరణ పత్రాలను కేవలం నిర్దిష్ట, అధిక ప్రాధాన్యత గల కేంద్ర అవసరాల కోసం మాత్రమే జారీ చేస్తారు
వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలలో ప్రవేశాలు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలలో ఉద్యోగ, నియామక డ్రైవ్లు.
సైన్యం - మిలిటరీ నియామక ర్యాలీలు.
పునఃజారీ అవసరం లేదు: ఈ నిర్దిష్ట అవసరాల కోసం ఒక వ్యక్తికి గతంలో ఇప్పటికే నివాస ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేసి ఉంటే, అది చెల్లుబాటులో ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పేర్కొంది. తహశీల్దార్లు అదే వ్యక్తులకు కొత్త ధృవీకరణ పత్రాలను జారీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈ సవరించిన విధానం వల్ల మండల రెవెన్యూ కార్యాలయాల వద్ద రద్దీ గణనీయంగా తగ్గి, నిత్యం అవసరమయ్యే స్థానిక నివాస ధృవీకరణల కోసం పౌరులు ఎదుర్కొనే అనవసర జాప్యాలు నివారిస్తారని భావిస్తున్నారు.
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