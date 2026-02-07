ETV Bharat / state

బుర్రలో ఆలోచనతో వస్తే - ‘రతన్‌ టాటా’ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ తోడ్పాటునిస్తుంది

తిరుపతిలోని ‘రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌లో అత్యాధునిక కో-వర్కింగ్‌ స్పేస్‌- అడుగడుగునా అండగా ఉండేలా ప్రోగ్రాంలు - ఐడియా ఏ దశలో ఉన్నా ఆవిష్కరణకు రూపం

Ratan Tata Innovation Hub Tirupati
Ratan Tata Innovation Hub Tirupati (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 2:24 PM IST

Ratan Tata Innovation Hub Tirupati: సాధారణంగా మన దగ్గర ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ దాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయడానికి ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదురవుతుంటాయి. శత విధాలా ప్రయత్నించి, చివరకు మన వల్ల కాదులే అనే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి వారికి అండగా ఉండి వారి బాధ్యతను భుజానికెత్తుకుంది తిరుపతిలోని ‘రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌’ (ఆర్టీఐహెచ్‌). స్టార్టప్‌ అనేది కేవలం ఐటీ కుర్రాళ్లకే పరిమితం కాదు. అది ఎవరైనా కావచ్చు. ఉదాహరణకు బడికి వెళ్లే విద్యార్థి ఏదో ఆవిష్కరణ చెయ్యొచ్చు. నిత్యం ఇంటి పనులు చేసే గ్రామీణ మహిళ కావొచ్చు, కష్టాల్లో ఉన్న ఎంఎస్‌ఎంఈ యజమాని కావొచ్చు ఎవరైనా తమ ఆవిష్కరణకు రూపమిస్తారకు ఇక్కడ. మీ మెదడులో ఒక చిన్న ఆలోచన మెరిస్తే చాలు దాన్ని ఎలా అవలభింస్తే విజయవంతమైన వ్యాపారంగా మలచవచ్చనే ప్రణాళికలు వేస్తూ అడుగడుగునా తోడుంటుంది ఆర్టీఐహెచ్​.

ఆర్టీఐహెచ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్, పబ్లిక్‌-ప్రైవేట్‌ పార్టనర్‌షిప్‌ (పీపీపీ) మోడల్‌లో నడుస్తుంది. ఇది స్టార్టప్​ ఆలోచనలో చిన్న చిన్న లోపాలున్నా, వాటిని దాటి దాన్ని వ్యాపారంగా మలచడం ఎలా అనేది నేర్పిస్తాం అంటూ అక్కడికి వచ్చినవారందరికి భరోసానిస్తోంది. దీనికి ఐఐటీ తిరుపతి నాలెడ్జ్‌ పార్టనర్‌గా, నవయుగ, అమరరాజ, అదానీ, వంటి దిగ్గజ సంస్థలు కార్పొరేట్‌ భాగస్వాములుగా ఉన్నారు.

అబ్బురపరిచే ఆవిష్కరణలు: తిరుపతి హబ్‌లో చెన్నైకి చెందిన ఓ స్టార్టప్‌ ఇంక్యుబేట్‌ అయ్యింది. వీరు ఒక పరికరాన్ని ఆవిష్కరించగలిగారు. దాంతో ప్రతి వాహనాన్ని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆపి, చెక్‌ చేసే పని లేకుండా కారులోనే అమర్చే ఒక డివైజ్‌ను తయారు చేశారు. ఈ పరికరం ద్వారా డ్రైవర్‌ నిద్రపోతున్నాడా? కారు దొంగిలించిందా? అతడికి డ్రైవర్‌ లైసెన్స్‌ ఉందా? వంటి విషయాలను గుర్తిస్తుంది. ఆపై ఆరెంజ్‌, రెడ్‌ లేదా గ్రీన్ లైట్ల ద్వారా సంబంధిత సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందజేస్తుంది.

అంతే కాకుండా ఇక్కడ మరెన్నో ఉపయోగకరమైన పరికరాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. వాటిలోదే చెడిపోయిన సౌర ఫలకాలు పారేయకుండా, ఏఐ సాయంతో ఎప్పటికప్పుడు వాటిని మానిటర్‌ చేస్తూ సర్వీసింగ్‌ చేసే సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ మోడల్‌ స్టార్టప్‌ కూడా ఇక్కడ తయారైందని అక్కడ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు.

అక్కడికి చేరడం ఎలాగంటే? : అత్యాధునిక కో-వర్కింగ్‌ స్పేస్‌ ఉందిక్కడ. ఆఫీస్‌ స్పేస్‌ కోసం నెలకు రూ.2500 నుంచి రూ.3000 చెల్లించి ఇక్కడ పని చేసుకోవచ్చు. సోషల్‌ మీడియాలో (ఆర్‌.టి.ఐ.హెచ్‌. తిరుపతి) పేజీ ద్వారా లేదా సమాచారం అనుగుణంగా రేణిగుంట రోడ్డులోని ఈ హబ్‌ను సంప్రదించి రిజిస్టర్‌ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.

మీ స్టార్టప్​ కోసం అడుగడుగునా అండగా రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌

స్పార్క్‌: 5 రోజుల ఉచిత ప్రోగ్రాం అందించడం ద్వారా మీ ఆలోచన మార్కెట్‌కు పనికొస్తుందా? లేదా? అని బేరీజు వేస్తారు. ఇక్కడే అత్యంత ముఖ్యమైన పిచ్‌ డెక్‌ ఎలా తయారు చేయాలనే దానిపై అవగాహమ కల్పిస్తారు. అంతేకాకుండా మేధోహక్కులు పొందడం ఎలా అనేదానిపై పలు సూచనలు చేస్తారు. దీన్ని స్పార్క్​ అంటారు. ఇప్పటికే ఇక్కడ 60 మందికి పైగా శిక్షణ పొందారు.

ఫ్యూచర్‌ ఫౌండర్స్‌ అనేది 45 రోజుల పాటు నిర్వహించే ప్రోగ్రాం. దీనిలో భాగంగా ఆలోచన ఉన్నవారికి మెంటార్లను కేటాయిస్తారు. నమూనా (ప్రొటోటైప్‌) తయారు చేయడంలో సాయం చేస్తారు. ఆవిష్కరణ రూపొందించడంలో ఐఐటీ లాబ్స్, పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ నిపుణుల సహకారం ఉంటుంది.

ఇక్కడ 4 నుంచి 6 నెలల ఇంక్యుబేషన్‌ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేస్తారు దాన్నే క్యాటలిస్ట్‌ అంటారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రొడక్ట్‌ సిద్ధంగా ఉన్నవారికి ఇన్వెస్టర్లను వెతికి పెట్టడం సహా ఫండింగ్‌, మార్కెటింగ్ చెయ్యడం.

గ్రాంట్లు:​ తిరుపతిని ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌గా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని ఆర్టీఐహెచ్ సీఈఓ విజయ్ పేర్కొన్నారు. తమ ఐడియా ఏ దశలో ఉన్నా ఇక్కడకు రావొచ్చని ఆయన తెలుపుతున్నారు. టెక్నాలజీ నుంచి ఫండింగ్‌ వరకు సాయం అందిస్తామని ఆర్టీఐహెచ్ సీఈఓ తెలుపుతున్నారు. ప్రొటోటైప్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోసం రూ.2-7 లక్షలు, స్కేల్‌ అప్‌ కోసం రూ.10-15 లక్షలు గ్రాంట్లు వస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎంఎస్‌ఎంఈలను స్టార్టప్‌లుగా మార్చేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నట్లు ఆర్టీఐహెచ్ సీఈఓ విజయ్​ విరించారు.

యువతకు వరం ‘ఆర్‌టీఐహెచ్‌’ వసతులు - ఆలోచనలకు ప్రేరణ - స్టార్టప్​కు అండగా!

'వినూత్న ఆలోచనలతో రండి' - ఆవిష్కరణ సాకారానికి వేదికగా ఆర్‌టీఐహెచ్‌

