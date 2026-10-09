వరి పొలాలపై ఎలుకల దండయాత్ర - నివారణకే ఎకరాకు రూ.3,500 ఖర్చు - తీవ్ర ఆవేదనలో రైతులు
Rat Menace in Paddy : ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో వరి పంటపై ఎలుకలు దాడి చేస్తున్నాయి. ఒక్కో ఎలుకను పట్టేందుకు రూ.100 వరకు ఖర్చవుతుండటంతో రైతులు భారీగా ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 6:11 PM IST
Rat Menace in Paddy : ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో ఎలుకలు వరి రైతులను తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్నాయి. ఎలుక చూడటానికి పైకి చిన్నగా కనిపించినా, వరి పంటకు అది చేస్తున్న నష్టం మాత్రం అంతా ఇంతా కాదు. విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, ఎల్నినో ప్రభావం, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండటంతో వరి పొలాల్లో వీటి బెడద విపరీతంగా పెరిగింది. పొలాల్లో తమ సంతతిని వేగంగా పెంచుకుని పంటను నిలువునా కొరికేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఎకరాకు 2 నుంచి 4 బస్తాల వరకు దిగుబడి తగ్గే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఫలించని ఆగస్టు నాటి చర్యలు : గత ఆగస్టు నెలాఖరులో వ్యవసాయ అధికారులు ఎలుకల నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. అయితే, ఆశించిన స్థాయిలో నూరుశాతం ఫలితాలు రాకపోవడంతో మళ్లీ ఎలుకల సంతతి వృద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు అవి నేరుగా వరి పంటపై తీవ్ర స్థాయిలో దాడి చేస్తున్నాయి. పొలాల్లో ఒక్కో ఎలుకను పట్టుకునేందుకు రైతులకు రూ.100కు పైగా ఖర్చవుతోంది. ఈ సీజన్ ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు 9 నుంచి 10 సార్లు రైతులు ఎలుకల నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ బెడదను వదిలించుకునేందుకు ఇప్పటికే ఎకరాకు రూ.3,500కు పైగా ఖర్చు చేసినట్లు అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. మొత్తం మీద ఎలుకల వల్ల ఉమ్మడి జిల్లాలో రూ.100 కోట్లకు పైగానే పంట నష్టం వాటిల్లి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
"నేను 12 ఎకరాల్లో కౌలు వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు పది సార్లు ఎలుకలను పట్టించాను. ఆగస్టులో బ్రోమోడయోలిన్ మందు పెట్టే సమయానికే అవి తమ సంతతిని భారీగా పెంచేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు పంట కోతకు వచ్చే సమయానికి వీటి వల్ల ఇంకా ఎంత నష్టం వాటిల్లుతుందోనని భయంగా ఉంది."-పోలుబోతు రాము, కౌలు రైతు, ఉండి
పొట్ట, ఈనిక దశలో వరి : ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ సీజన్లో 4.25 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు వరి సాగు చేశారు. ఇందులో ఎంటీయూ 1318 రకం అత్యధిక విస్తీర్ణంలో వేశారు. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఎంటీయూ 7029 (స్వర్ణ), సంపద స్వర్ణ, ఎంటీయూ 1293, విత్తనాల కోసం వాడే ఎంటీయూ 1121 (శ్రీధృతి), ఎంటీయూ 1282 తదితర రకాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం చాలా చోట్ల పంట పొట్ట, ఈనిక, గింజ పాలుపోసుకునే దశల్లో ఉంది. ముందుగా సాగు చేసిన చోట్ల ఈ నెలాఖరు నుంచి పంట కోతకు వస్తుందని రైతులు ఆశిస్తున్నారు. సరిగ్గా ఇదే కీలక సమయంలో చిన్న పందికొక్కులు, చిట్టెలుకలు వరి పంటను నాశనం చేస్తున్నాయని వ్యవసాయ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
"వరి పొలాల్లో బ్రోమోడయోలిన్ ఎర మందు, తెర-ఎర, బుట్టలతో పట్టించడం వంటి విధానాలతో ఎలుకల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి. ఎలుకల బెడద మరీ ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల అవసరమైతే జింక్ ఫాస్ఫైడ్ (నల్ల మందు)తో ఎర తయారు చేసి నివారించవచ్చు. అయితే ఈ నల్ల మందును సీజన్లో కేవలం ఒకసారి మాత్రమే వాడుకోవాలి."-ఎన్.శ్రీనివాసరావు, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం (ఉండి)
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