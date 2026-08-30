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బౌన్సర్లకు హబ్​గా రసూల్​పల్లి - వారి దినచర్య ఎలా ఉందో చూడండి

బౌన్సర్లకు అడ్డాగా మారిన రసూల్​పల్లి - పది మంది యువకులతో బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసిన శిక్షకుడు ప్రవీణ్ - ప్రస్తుతం బృందంలో 30 మంది పురుషులు, 10 మంది మహిళా బౌన్సర్లు

Hub For Bouncers Rasoolpalli
బౌన్సర్లు (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 2:53 PM IST

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Hub For Bouncers Rasoolpalli : సినీ నటులు షూటింగ్ ప్రదేశాలు, షాపింగ్ మాల్స్ లేదా ప్రముఖుల వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలు, వివాహాలకు హాజరైనప్పుడు, వారిని కలవడానికి తరచుగా జనం గుమిగూడుతుంటారు. అటువంటి జనసందోహం నుంచి వారిని రక్షించడానికి బౌన్సర్లను నియమించుకుంటుంటారు. గతంలో హైదరాబాద్ వంటి నగరాల నుంచి బౌన్సర్లను రప్పించేవారు. కానీ నేడు మంచిర్యాల జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామం 'రసూల్​పల్లి'కి చెందిన డజన్ల కొద్దీ యువకులు ఈ వృత్తిలో రాణిస్తున్నారు.

10 మందితో ఒక బృందం ఏర్పాటు : జైపూర్ మండలం రసూల్​పల్లికి చెందిన కుమ్మరి ప్రవీణ్ కుమార్ మంచిర్యాలలోని 'ఒలింపియా జిమ్'లో శిక్షణ పొందేవాడు. జిమ్‌లోని చాలా మంది యువకులు శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నప్పటికీ, వారికి సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడాన్ని అతను గమనించాడు. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో బౌన్సర్లుగా పని చేయడానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని జిమ్ యజమాని నవీన్ అతనికి సూచించారు. దీనిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రవీణ్ 10 మంది యువకులతో ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు.

Hub For Bouncers Rasoolpalli
జిమ్​ కసరత్తు చేస్తున్న బౌన్సర్లు (Eenadu)

మొదట్లో చిన్నపాటి స్థానిక కార్యక్రమాలకు భద్రత కల్పించడం ప్రారంభించారు. క్రమంగా వారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖుల కార్యక్రమాలకు కూడా తమ సేవలను విస్తరించారు. ప్రస్తుతం వారి బృందంలో 30 మంది పురుషులు, 10 మంది మహిళా బౌన్సర్లు ఉన్నారు.

షాపింగ్​ మాల్ ప్రారంభానికి డిమాండ్ : ముఖ్యంగా షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవాలు, వివాహ సీజన్లలో వారికి భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ బృందంలో రసూల్​పల్లి నుంచే కాకుండా యాప, దేవాపూర్, భీమారం, చెన్నూర్, టేకుమట్ల వంటి గ్రామాల యువకులు కూడా ఉన్నారు. ప్రవీణ్ కుమార్, రవి, శ్రీను, జనార్దన్ ఈ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఒక ప్రత్యేకమైన దినచర్య : బౌన్సర్ దినచర్య చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. వారు ఉదయం 5 గంటలకే జిమ్‌లో వ్యాయామం ప్రారంభించి, రెండు గంటల పాటు కసరత్తు చేస్తారు. వ్యాయామం తర్వాత ఐదు ఉడికించిన గుడ్లు, అర లీటరు పాలు తీసుకుంటారు. అలాగే ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడుస్తారు. వారి ఆహారంలో మాంసం, ఆకుకూరలు, తాజా కూరగాయలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ఆరు నెలల పాటు ఈ దినచర్యను కచ్చితంగా పాటించిన వారిని మాత్రమే బృందంలోకి తీసుకుంటామని టీమ్ ఇన్‌ఛార్జ్ ప్రవీణ్ తెలిపారు.

బౌన్సర్లుగా పని చేయడం వల్ల ఉపాధితో పాటు గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. ఒకప్పుడు పని లేక ఇబ్బంది పడిన యువకులు ఇప్పుడు బౌన్సర్లుగా రాణిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాల కోసం మాకు పిలుపు వస్తోంది. క్రమశిక్షణ కలిగిన యువకులను మాత్రమే మేం మా బృందంలోకి ఎంపిక చేసుకుంటాం. - ప్రవీణ్ కుమార్, టీమ్ ఇన్‌ఛార్జ్

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TAGGED:

బౌన్సర్లకు కేంద్రంగా రసూల్​పల్లి
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