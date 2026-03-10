ETV Bharat / state

ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్​కు కిమ్స్​లో అరుదైన చికిత్స - లాప్రోస్కోపిక్ విధానంలో సర్జరీ

కిడ్నీ మార్పిడి జరిగిన పేషెంట్​కి కిమ్స్​లో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌ సర్జరీ - ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి లాప్రోస్కోపిక్ విధానంలో ఆపరేషన్ - అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసిన కొండాపూర్ కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు

Kondapur KIMS Hospital
KIMS Hospital Docters (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Pancreatic Cancer Treatment at Kondapur KIMS Hospital : ప్రస్తుతం దేశంలోనే మెడికల్ హబ్​గా హైదరాబాద్ నగరం పేరు ప్రఖ్యాతులు గడిస్తోంది. అలాంటి ఇక్కడ కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు అరుదైన శస్త్రచికిత్సలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ రికార్డులు నెలకొల్పుతున్నారు. అరుదైన, అత్యంత క్లిష్టమైన సర్జరీని తాజాగా కొండాపూర్​ బ్రాంచీలోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రికి చెందిన ప్రముఖ కన్సల్టెంట్‌ సర్జికల్‌ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్‌, డాక్టర్ నవీన్‌ కుమార్‌ మాట్లాడుతూ అరుదైన, అధునాతన చికిత్సకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు.

ఆపరేషన్ మరింత క్లిష్టంగా మారింది : కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో కిడ్నీ మార్పిడి తర్వాత మూడురకాల ‘ఇమ్యూనోసప్రెషన్‌’ చికిత్స పొందుతున్న పేషంట్​లో ప్యాంక్రియాటిక్‌(క్లోమం) క్యాన్సర్​ను గుర్తించామని డాక్టర్ నవీన్ చెప్పారు. లాప్రోస్కోపిక్‌ విధానంలో ప్యాంక్రియాటోడ్యూడెనెక్టమీ (విప్పుల్స్‌ సర్జరీ) చేయాలని నిర్ణయించామన్న డాక్టర్ నవీన్ అప్పటికే వ్యాధిగ్రస్థుడికి పాలీసిస్టిక్‌ లివర్‌ వ్యాధి, మార్పిడి చేసిన కిడ్నీలో పెద్ద సిస్టు, గతంలో ఓపెన్‌ బైలాటరల్ నెఫ్రెక్టమీ చేయించుకోవడం లాంటి క్లిష్టమైన సమస్యలు ఉండడం వల్ల ఆపరేషన్ మరింత క్లిష్టంగా మారిందన్నారు.

"చిన్నపేగు, కాలేయానికి కీలకమైన రక్తనాళమైన సుపీరియర్‌ మెసెంటరిక్‌ వీన్‌(ఎస్‌ఎమ్‌వీ) ప్రభావితమై సర్జరీకి మరో పెద్ద సవాల్​గా మారింది. లాప్రోస్కోపిక్‌ విధానంలో ప్యాంక్రియాటోడ్యూడెనెక్టమీ (విప్పుల్స్‌ సర్జరీ)తో పాటు సంబంధిత ఎస్ఎంబీ నాళాన్ని కట్ చేసి చికిత్స చేశాం. లాప్రోస్కోపిక్ విధానంలో రక్తనాళాల తొలగింపు ఆపరేషన్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా తక్కువ ఆస్పత్రుల్లోనే జరుగుతున్నాయి. అందులో ఇంకా సంక్లిష్టమైన ఇమ్యూనోసప్రెషన్‌లో ఉన్న రోగులకు ప్రధాన ప్యాంక్రియాస్‌ శస్త్రచికిత్సల్లో మరణాల శాతం 50 వరకు ఉండే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో శస్త్రచికిత్స అనంతర సంరక్షణను కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా నిర్వహించాం" -డా. నవీన్‌ కుమార్‌ సీహెచ్‌, కన్సల్టెంట్‌ సర్జికల్‌ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్‌

ప్రపంచంలో లాప్రోస్కోపిక్ విధానంలో ఇదే తొలి కేసు అని ఇలాంటి మరో కేసు అమెరికాలోని ‘మేయో క్లినిక్‌’లో ఓపెన్‌ సర్జరీ ద్వారా చేశారని, లాప్రో స్కోపిక్ విధానంలో మాత్రం ప్రపంచంలో ఇదే మొదటిదని డాక్టర్ నవీన్‌ కుమార్‌ తెలిపారు.

