దేశంలో ఎక్కడా లేని ప్రత్యేకత - అమ్మవారికి ఆడపడుచు స్థానం కల్పిస్తున్న పోలీసులు
విజయవాడలోని ప్రసిద్ధ ఇంద్రకీలాద్రి ప్రాంతం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. స్టేషన్ ప్రాంగణంలోని పవిత్రమైన రావిచెట్టును ఆ ప్రాంతాన్ని పోలీసులు కనకదుర్గమ్మ పుట్టినిల్లుగా భావిస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:53 PM IST
Rare Tradition on Indrakeeladri : భక్తికి, బాధ్యతకు మధ్య ఉండే అనుబంధానికి సరికొత్త అర్ధం చెబుతోంది ఇంద్రకీలాద్రిపై సాగుతున్న అరుదైన సంప్రదాయం. దుర్గమ్మ దసరా మహోత్సవాల్లో జరిగే పోలీసు ఆచారం దేశంలోనే మరెక్కడా లేని ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. ఇక్కడ పోలీసులు శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించడమే కాదు అమ్మవారికి స్వయంగా ఆడపడుచు స్థానం కల్పించి తోబుట్టువుల అనురాగాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ఆ విశేషాలను మనమూ చూద్దాం.
విజయవాడలోని ప్రసిద్ధ ఇంద్రకీలాద్రి ప్రాంతం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ పోలీస్ స్టేషన్కు అమ్మవారితో విడదీయరాని బంధం ఉంది. స్టేషన్ ప్రాంగణంలోని పవిత్రమైన రావిచెట్టును ఆ ప్రాంతాన్ని పోలీసులు కనకదుర్గమ్మ పుట్టినిల్లుగా భావిస్తారు. స్టేషన్లోని సిబ్బంది ప్రతిరోజూ రావిచెట్టును అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి నిత్య పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
ఆడపడుచుకు పట్టుచీరతో కూడిన సారె : కొండపై దసరా ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యే ముందు రోజే వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో వేడుకలు మొదలవుతాయి. రావిచెట్టు వద్ద ప్రత్యేక పూజల అనంతరం అమ్మవారి మూర్తిని కొండపైకి ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తారు. పోలీసులు తమ ఆడపడుచుకు పసుపు-కుంకుమలు, గాజులు, పట్టుచీరతో కూడిన సారెను స్వయంగా సమర్పిస్తారు. ఎంతటి ప్రముఖులు, వీఐపీలు పట్టుచీరలు సమర్పించినా పోలీసులు అందజేసిన తొలి పట్టుచీరను అమ్మవారికి అలంకరించిన తర్వాతే కొండపై దసరా ఉత్సవాలు అధికారికంగా ప్రారంభమవుతాయి.
స్టేషన్ రావిచెట్టు వద్ద సేదతీరినతర్వాతే : దసరా రోజుల్లో జరిగే రథోత్సవంలో అమ్మవారి రథాన్ని స్థానిక పోలీస్ అధికారులే స్వయంగా లాగుతారు. చివరి రోజు కృష్ణా నదిలో జరిగే తెప్పోత్సవం ముగిసిన తర్వాత, ఉత్సవ మూర్తులను మళ్లీ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉన్న రావిచెట్టు వద్దకు తీసుకువస్తారు. అక్కడ అమ్మవారు కొంతసేపు సేదతీరినతర్వాతే తిరిగి కొండపైకి చేరుకుంటారు. ఈ అరుదైన ఆచారం వెనుక అద్భుతమైన చారిత్రక గాథ ఉంది.
కులమతాల బేధాలకు తావులేదు : పోలీసు ఆచారంలో మరో విశేషం ఏమిటంటే కులమతాల బేధాలకు తావులేదు. స్టేషన్లో పనిచేసే ఏ మతానికి చెందిన అధికారైనా భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారికి సారె సమర్పిస్తారు. కానిస్టేబుల్ నుంచి కమిషనర్ వరకూ ఏ హోదావారైనా సరే వారి స్థాయి, హోదాను పక్కనపెట్టి దసరా ఉత్సవాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొనడం సంప్రదాయం యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటుతోంది. భక్తి, బాధ్యత, అనుబంధాల కలబోతగా సాగే ఈ పోలీసు ఆచారం తెలుగు రాష్ట్రాల సంస్కృతికి తలమానికంగా నిలుస్తోంది.
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