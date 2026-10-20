పాత నోట్లు, నాణేలు మీరూ చూస్తారా! - విభిన్న రకాల కరెన్సీలను పరిచయం చేసేలా ప్రదర్శన
Coin Exhibition Hyderabad 2026 : హైదరాబాద్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ కాయిన్, కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ యాంటిక్ కలెక్షన్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటైంది. ఎగ్జిబిషన్కు సందర్శకులు తరలివచ్చారు. విదేశీ కరెన్సీని కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.
Published : October 20, 2026 at 6:38 PM IST
Coin Exhibition Hyderabad 2026 : ప్రపంచం డిజిటలైజేషన్ వైపు అడుగులు వేస్తున్న క్రమంలో కరెన్సీ నోట్ల వాడకం తగ్గిపోతోంది. ఆఖరికి అగ్గిపెట్టె కొనేందుకు కూడా యూపీఐ ద్వారానే చెల్లిస్తున్నారు. కానీ నాటి పరిస్థితులు మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఏది కొనుగోలు చేయాలన్నా రొక్కం చేతులు మారాల్సిందే. నోట్ల కట్టలు, నాణేలతో జేబులు గలగల అనాల్సిందే. ఆ పాత రోజులను గుర్తుచేస్తూ విభిన్న రకాల కరెన్సీలను పరిచయం చేసేలా ప్రదర్శననకు వేదికైంది హైదరాబాద్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్.
నాణేలు, పాతనోట్లు ప్రత్యేక ఆకర్శణ
10 పైసల నుంచి రూ.5 నోట్ల వరకు చాలామంది చూసి ఉండరు. కానీ ఇప్పుడు వాటన్నింటిని భవిష్యత్ తరాలకు పరిచయం చేసేలా హైదరాబాద్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ కాయిన్, కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ యాంటిక్ కలెక్షన్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటైంది. కాలక్రమేణా కనుమరుగైన నాణేలు, కరెన్సీని స్టాల్స్లో ప్రదర్శించారు. ఇందులో ముఖ్యంగా రాజుల కాలంనాటి నాణేలు, పాతనోట్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ప్రదర్శనలో మొఘల్స్, చత్రపతి శివాజీల కాలం నాటి కరెన్సీ
భారత్లోని వినియోగంలో లేని నాణేలు, నోట్లు హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని పాలించిన నిజా కాలం నాటి నాణేలూ ప్రదర్శనలో ఉంచారు. మొఘల్స్, చత్రపతి శివాజీల కాలం నాటి కరెన్సీ కూడా అందుబాటులో ఉండడం ఈ ప్రదర్శన ప్రత్యేకత. అంతే కాదు విదేశీ కరెన్సీని సైతం సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంచినట్లు స్టాళ్ల నిర్వాహకులు చెప్పారు.
"మా దగ్గర ప్రపంచం పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్న రాగి, వెండి, బంగారం, రాజులు కాలంనాటి నాణేలు ఉన్నాయి. సింగపూర్, మలేషియా ఇతర దేశాల కరెన్సీలు కూడా ఉన్నాయి. అన్ని రకాల బొమ్మలు, అరుదైన వస్తువులు సేకరించాను. 32 సంవత్సరాల నుంచి నాణేలు, నోట్స్ సేకరిస్తున్నాను. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగాను" - స్టాల్ నిర్వాహకుడు
30 ఏళ్లనాటి అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లతో పాటు అరుదైన వస్తువులను సేకరించడం అభిరుచిగా మారిందని స్టాల్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఎగ్జిబిషన్లో నాణేలు విక్రయించడం సహా కొనుగోలు కూడా చేస్తామని వెల్లడించారు. నాటి కరెన్సీని చూసేందుకు హైదరాబాద్ నగరవాసులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మునుపెన్నడూ చూడని నాణేలు, పాతనోట్లను చూసి మురిసిపోతూ వాటి ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకున్నారు.
ఈ మహిళ ఓ కరెన్సీ బ్యాంక్ - 50 దేశాల పురాతన నాణేలను సేకరించిన నిజామాబాద్ వాసి
2,600 ఏళ్ల క్రితం నాటి కాయిన్స్ సేకరణ- లోన్ తీసుకుని మరీ నాణేలు భద్రపరుస్తున్న పాండే