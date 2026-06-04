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అంతర్జాతీయ వేదికపై అన్నదాతకు అరుదైన గౌరవం: రైతులు, మహిళా సంఘాల కృషికి సీఎం అభినందనలు

'ఫుడ్ ప్లానెట్ ప్రైజ్–2026' ఏపీకి గౌరవం - 18 లక్షల రైతులతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉద్యమం - 2047 నాటికి వంద శాతం ప్రకృతి వ్యవసాయమే లక్ష్యం

Cheif Minister Chandrababu Naidu On APCNF Prizes
Cheif Minister Chandrababu Naidu On APCNF Prizes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 9:27 AM IST

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Cheif Minister Chandrababu Naidu On APCNF Prizes : ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు అంతర్జాతీయ వేదికపై సాధించిన విజయం ప్రతి తెలుగువారికీ గర్వకారణమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పర్యావరణ పురస్కారంగా గుర్తింపు పొందిన ఫుడ్ ప్లానెట్​ ప్రైజ్​- 2026 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ (ఏపీసీఎన్‌ఎఫ్‌) కార్యక్రమానికి దక్కడం చారిత్రాత్మక ఘట్టమని సీఎం పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో, వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ప్రపంచస్థాయిలో విశేషమైన మార్పునకు నేతృత్వం వహిస్తున్నందుకే ఈ గౌరవం లభించిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 18 లక్షల మంది రైతులతో కొనసాగుతున్న ఏపీసీఎన్‌ఎఫ్‌ కార్యక్రమం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉద్యమంగా రూపుదిద్దుకుందని చెప్పారు. సహజ వ్యవసాయ విధానాలను ప్రోత్సహిస్తూ రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడం, భూమి సారాన్ని కాపాడడం, పర్యావరణ సమతుల్యతను పరిరక్షించడం వంటి లక్ష్యాలతో సాగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించడం ఎంతో ఆనందదాయకమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ఏపీసీఎన్‌ఎఫ్‌ను గుర్తించి ఫుడ్ ప్లానెట్ ప్రైజ్ అందజేసిన నిర్వాహకులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

భారత వ్యవసాయ చరిత్రలో మైలురాయి : ఈ అవార్డు భారతదేశ వ్యవసాయ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమేనని, ఇక్కడితో ప్రయాణం ఆగబోదని స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని మరింత విస్తరించి, 2047వ సంవత్సరం నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను వంద శాతం ప్రకృతి వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు.

2047 నాటికి 100 శాతం ప్రకృతి వ్యవసాయం : సహజ వనరుల పరిరక్షణ, భూముల పునరుజ్జీవనం, రైతుల సంక్షేమం, ప్రజల ఆరోగ్యం వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని విస్తృతంగా ప్రోత్సహిస్తామని సీఎం తెలిపారు. ఈ విధానం ద్వారా భూమి సారాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా కీలకంగా దోహదపడుతుందని చెప్పారు.

రైతులు, మహిళా సంఘాలకే విజయ ఘనత : ఈ అద్భుత విజయానికి రైతులు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, శాస్త్రవేత్తలు, కార్యక్రమంతో అనుబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కృషే కారణమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించిన అనుభవాలను దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జాతీయంగా పంచుకుంటూ ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.

అసలు ఏపీసీఎన్‌ఎఫ్‌ అంటే ఏంటి ? : ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ (ఏపీసీఎన్‌ఎఫ్‌) అనేది ఎటువంటి రసాయన ఎరువులు, హానికరమైన పురుగుమందులు వాడకుండా, కేవలం ప్రకృతి పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. రాష్ట్రంలో రైతుల అప్పులను తగ్గించి, నేల సారాన్ని, ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

గతంలో కూడా ఆంధ్రపదేశ్ సమాఖ్య ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రఖ్యాత గుల్బెంకియన్ అవార్డు దక్కింది. అమెరికాకు చెందిన భారత సంతతి శాస్త్రవేత్త రతన్ లాల్, ఈజిప్టుకు చెందిన సెకెమ్ స్వచ్ఛంద సంస్థతో కలిపి ఏపీసీఎన్‌ఎఫ్‌ (ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్) ఈ అవార్డు గెలుచుకుంది.

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CM CHANDRABABU ON APCNF PRIZES

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