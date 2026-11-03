17 నెలల బాలుడికి అరుదైన వ్యాధి - రూ.17 కోట్ల ఇంజెక్షన్ వేస్తేనే ప్రాణం నిలుస్తుంది!
requires injection worth crores: 17 నెలల చిన్నారి అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. ఒక్క ఇంజెక్షన్కు రూ.17 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు చెప్పడంతో దాతలు స్పందించి బాబును కాపాడాలని తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు.
Published : November 3, 2026 at 10:35 AM IST
ఆ చిన్నోడికి పెద్ద కష్టం వచ్చింది. ఆడుతూ పాడుతూ బాల్యాన్ని ఆనందంగా గడపాల్సిన వయసులో అత్యంత ప్రమాదకర వ్యాధితో పోరాడుతున్నాడు. ప్రపంచంలోనే అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధి ఆ చిన్నారి బాల్యాన్ని చిదిమేసింది. పిల్లాడి బోసి నవ్వుల్ని చూసి మురిసిపోవాల్సిన తల్లిదండ్రులు ఆ నవ్వులు ఎక్కువ కాలం ఉండవని మౌనంగా విలపిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ చిన్నోడికి వచ్చిన పెద్ద కష్టమేంటి? చిన్నారి ప్రాణాలను నిలపడానికి తల్లిదండ్రులు పడుతున్న వేదనేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అబ్బాయి పుట్టడంతో అవధులు లేని సంతోషం
ముద్దులొలుకుతూ అందంగా నవ్వుతున్న ఆ చిన్నోడి పేరు లిహాంష్. కానీ కనిపించే ఆ నవ్వుల వెనక ఓ పెద్ద విషాద గాథ దాగుంది. హనుమకొండ జిల్లా నడికూడ మండలం వరికోల్కు చెందిన ప్రగత్-షాలినీలకు తొలిసూరి నలుసుగా లిహాంష్ జన్మించాడు. తొలి కాన్పులో అబ్బాయి పుట్టడంతో వారి సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కానీ ఏడాది తిరగక ముందే ఆ సంతోషాన్ని దూరం చేస్తూ ఓ మోయలేని భారం వారి నెత్తినపడింది.
నెలలు గడుస్తున్నా బాబుకు ఎదుగుదల లేకపోవడంతో ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లి పరీక్షలు చేయించారు. వైద్యులు చెప్పిన మాటలు విని ఆ దంపతుల గుండెలు ముక్కలయ్యాయి. పిల్లాడు ఎస్ఎంఏ టైప్-1 అనే అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని, చికిత్స కోసం ఒక్క ఇంజెక్షన్కు రూ.17 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందనడంతో ఆ దంపతులకు ఏం చేయాలో అర్థం కాక తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు.
"మాకు 17 నెలల అబ్బాయి ఉన్నాడు. తనకు సంవత్సరం వయసొచ్చినా కూర్చోవడం లేదని వైద్యులను సంప్రదించాం. అయితే తనకు జెనెటిక్ డిసార్డర్ ఉందని, హైదరాబాద్ వెళ్లాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే అక్కడి వైద్యులు బాబు ఎక్కువ రోజులు బతికే అవకాశం లేదని, తనకు రూ.17 కోట్ల విలువ చేసే ఇంజెక్షన్ ఇస్తేనే బతికే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. మరో 5 నెలల్లోపు ఇంజెక్షన్ వేస్తేనే బాబు బతుకుతాడన్నారు. దాతలు ముందుకు వచ్చి సాయం అందిస్తే మా బాబు బతుకుతాడు." - షాలినీ, లిహాంష్ తల్లి
రూ.17 కోట్లు విలువ చేసే ఇంజెక్షన్ ఇస్తేనే
లిహాంష్ వయసు ప్రస్తుతం 17 నెలలు. మిగతా సాధారణమైన చిన్నారుల మాదిరిగా కూర్చోలేడు, పాకలేడు, నడవలేడు. ఆ సమస్య మిగతా అవయవాలపై పడకుండా ఉండాలంటే నెలకు ఒకసారి రూ.16 వేల విలువైన సిరప్ తాగించాలని వైద్యులు సూచించారు. ప్రాణాలను కాపాడాలంటే మాత్రం కచ్చితంగా రూ.17 కోట్ల విలువ చేసే ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందేనని వైద్యులు తేల్చి చెప్పారు.
బాబు కోసం ఇప్పటికే అప్పులు చేశామని, రూ.కోట్లలో ఖర్చు పెట్టి వైద్యం చేయించే స్తోమత తమకు లేదని, దాతలు స్పందించి తమ బాబు ప్రాణాలను కాపాడాలని ఆ తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు. దాతలు స్పందించి 9398664201 నెంబర్కు సాయం చేయగలరని మనవి చేస్తున్నారు. చిన్నారి బాధను చూసి ఆ దంపతులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. మరో 5 నెలలు మాత్రమే సమయం మిగిలి ఉండడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.
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