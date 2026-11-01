అరుదైన వ్యాధితో 16 ఏళ్లుగా మంచానికే పరిమితం - బిడ్డను ఆదుకుంటారని దాతల కోసం కన్నవారి ఎదురుచూపులు
Rare Disease Boy Looking For Help : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని నాగమణి, నర్సింహ దంపతుల కుమారుడు అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. ఆర్థిక స్తోమత లేక మందులు కొనలేమని, దాతలు ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 3:35 PM IST
ఆ పిల్లాడు పుట్టగానే తల్లిదండ్రులు మురిసిపోయారు. పెరిగి పెద్దయ్యాక అమ్మా, నాన్న అని పిలిపించుకోవాలని ఆరాటపడ్డారు. కానీ ఆ సంతోషం వారికి ఎంతో కాలం ఉండలేదు. బాలుడికి అనుకోని ఓ అరుదైన వ్యాధి రావడంతో వారి ఆశల్ని తలకిందులు చేసింది. 16 ఏళ్ల వయసొచ్చినా మంచానికే పరిమితమైన తమ కుమారుణ్ని చూసి తల్లిదండ్రులు విలవిలలాడుతున్నారు. నెలనెలా మందులు కొనే స్తోమత కూడా లేక, ఆపన్న హస్తం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
కుమారుడు, భర్త బాగోగులను చూసుకుంటూ
నాగమణి, నర్సింహ దంపతులది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం తంగడపల్లికి గ్రామం. టైలరింగ్ చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న వీరికి 16 ఏళ్ల కుమారుడున్నాడు. అరుదైన వ్యాధితో పుట్టిన కొన్ని నెలలకే మంచానికే పరిమితమైన శివమణికి నిత్యం సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు. బాలుడికి తోడు నర్సింహ కూడా అనారోగ్యం పాలయ్యారు. ఇతనికి కొన్నేళ్ల కిందట ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కావడంతో అంతకుముందులా పని చేయలేకపోతున్నారు. దీంతో కుమారుడు సహా భర్త బాగోగుల్ని నాగమణి అన్నీ తానై చూసుకుంటున్నారు.
"మా బాబు పుట్టిన ఆర్నెళ్ల వరకు బాగానే ఉన్నాడు. జ్వరం వచ్చిందని నల్గొండలోని ఓ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లాం. హై ఫీవర్ వల్ల బ్రెయిన్లో నరాలు దెబ్బతిన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సేవలు చేస్తూనే ఉన్నాం. మా బాబుకు, మాకు ఎందుకీ నరకం అని బాధేస్తుంది" - నర్సింహ, బాలుడి తండ్రి
పస్తులున్నా మందులు అందించాలి
ఎనిమిదేళ్ల కిందట తనకు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కావడంతో పని చేయలేకపోతున్నాని నర్సింహ వాపోతున్నారు. కుమారుడికి, తనకు నెలకు రూ.12 వేలకుపైగా మందులకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. తాము పస్తులున్నా శివమణికి నిత్యం మెడిసిన్ అందించాలని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సాయం అడగాలన్నా ఆత్మాభిమానం అడ్డు వచ్చే పరిస్థితి. కుమారుడు, భర్త మందులకు డబ్బులు సరిపోక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని నాగమణి కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
"మా కుమారుడు కూర్చోలేడు. కనీసం వీల్చైర్ కూడా కొనలేని పరిస్థితి. నా భర్తకు కూడా ఆరోగ్యం బాగాలేదు. అన్నం లేకున్నా గానీ వీళ్లకి నిత్యం మందులు కావాలి. బాబుకు ఒక్కరోజు మెడిసిన్ ఇవ్వకపోయినా ఫిట్స్ వస్తుంది. నా భర్తేమో హై బీపీ, షుగర్తో ఇబ్బందిపడతాడు. దయచేసి దాతలైనా, ప్రభుత్వమైనా మాకు సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాం" - నాగమణి, బాలుడి తల్లి
టైలరింగ్లో తగినన్ని డబ్బులు రాకపోతే ఔషధాలు మానేయడంతో పాటు పస్తులుండే దయనీయ స్థితి. తమను ఆదుకోవాలంటూ ప్రభుత్వం, దాతల సాయం కోసం శివమణి తల్లిదండ్రులు కొండంత ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు. 9666241175 నెంబర్ ద్వారా సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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