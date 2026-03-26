బ్రాహ్మీ లిపి నుంచి బ్రిటీష్ కాలం వరకు - సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న నాణేల ప్రదర్శన
తిరుపతిలో అరుదైన నాణేల ప్రదర్శన - ప్రదర్శనలో క్రీ.పూ. నుంచి నేటి వరకు ఎన్నో అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు- చరిత్రను, సంస్కృతిని ఒకే చోట చేర్చి నేటి తరానికి పరిచయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 6:45 PM IST
Rare Coins and Currency Exhibition in Tirupati : తిరుపతి SV ఆర్ట్స్ కళాశాల వేదికగా ఏర్పాటుచేసిన అరుదైన నాణేల ప్రదర్శన సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. క్రీస్తు పూర్వం నుంచి నేటి వరకు ఎన్నో అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. శతాబ్దాల చరిత్రను, సంస్కృతిని ఒకే చోట చేర్చి నేటి తరానికి పరిచయం చేస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన ఎగ్జిబిషన్ ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక గొప్ప చారిత్రక ప్రయాణాన్ని అందిస్తోందని విద్యార్థులు, నగరవాసులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
శతాబ్దాల చరిత్రకు అద్దం పట్టేలా తిరుపతి ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో 34వ సౌత్ ఇండియన్ న్యూమిస్మాటిక్ సొసైటీ వార్షిక సదస్సు సాగింది. సౌత్ ఇండియా న్యూమిస్మాటిక్ సొసైటీ, తిరుపతి ఫిలాటెలిక్ అండ్ న్యూమిస్మాటిక్ సొసైటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ అరుదైన నాణేల ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు. 13మంది నాణేల సేకర్తలు అరుదైన కలెక్షన్లను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా చరిత్రతో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ చరిత్రను తెలిపేలా నాణేల ప్రదర్శన సందర్శకులను అబ్బురపరిచింది.
బ్రాహ్మీ లిపిలో ఉన్న నాణేలు : నాణేల ప్రదర్శనలో క్రీస్తుపూర్వం నాటి బ్రాహ్మీ లిపిలో ఉన్న నాణెం నుంచి శాతవాహనుల కాలం నాటి నాణేలు, నవాబులు, సుల్తానులు, పోర్చుగీసు, బ్రిటీష్ కాలం నాణేలను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. 120 దేశాలకు చెందిన నాణేలు, కరెన్సీని ప్రదర్శించారు. RBI విడుదల చేసిన NTR, MGR, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి తదితరుల స్మారక నాణేలను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. రాజ్యవంశాలు, వాటి చరిత్ర, సంస్కృతి, యుద్ధాలు వంటి అనేక చారిత్రక ఘట్టాలను ఈ ప్రదర్శన కళ్లకు కడుతుందని నాణేల సేకర్తలు చెబుతున్నారు.
" ప్రపంచ దేశాలన్నీంటిలో మన దేశ నాణేలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఈ నాణేలపై దేవతాముర్తుల ప్రతిమలను ముద్రించారు. అలాంటి నాణేలు ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచారు. అరకేజీ నుంచి రెండు కిలోల వరకు ఉన్న నాణేలు ఉన్నాయి. శివుడు, సాయిబాబు, వెంకటేశ్వరుడు, కైలాస పర్వతం ప్రతిమతో ఉన్న నాణేలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. విభిన్న నాణేలు ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచటం తిరుపతి ప్రజలకు సువర్ణ అవకాశం." - నాణేల సేకర్తలు
చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా : నాణేలు ఒక కాలపు సంస్కృతికి, ఆర్థిక స్థితిగతులకు, చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలని ఈ ప్రదర్శన నిరూపిస్తోంది. తాతల కాలం నాటి నాణేలను చూసి సందర్శకులు ఎంతో మురిసిపోయారు. శతాబ్దాలనాటి అరుదైన నోట్లు, నాణేలను ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా చూడటం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
రాజుల కాలం నాటి నాణేలు, సమరయోధుల స్టాంపులు - 60 ఏళ్లుగా సేకరిస్తున్న శివప్రకాష్
25 పైసల కాయిన్ ఇస్తే రూ.8వేలు, రూపాయి నోట్ ఇస్తే రూ.20వేలు- ఎక్కడ ఇస్తారో తెలుసా?