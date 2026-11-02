పోలీసుల కాల్పుల్లో రాప్తాడు ఉన్మాది హేమంత్ కాలుకు తీవ్ర గాయం - కొనసాగుతున్న వైద్యం
Rapthadu Accused Health Update : రాప్తాడులో విద్యార్థినిపై దాడి చేసిన ఉన్మాది హేమంత్ కాలును తొలగించే అవకాశం ఉందని అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 4:48 PM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యార్థిని గోపికపై దారుణంగా దాడి చేసిన ఉన్మాది హేమంత్ కాలు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. పోలీసుల కాల్పుల్లో అతడి కుడి కాలుకు తీవ్ర గాయమైంది. ప్రస్తుతం అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో హేమంత్కు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిందితుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి సోమవారం కీలక వివరాలు వెల్లడించారు.
హేమంత్ కాళ్లకు వైద్యులు ఎక్స్రే తీశారని, అందులో ఎలాంటి బుల్లెట్లు కనిపించలేదని తెలిపారు. కానీ, కుడి కాలుకు తీవ్ర గాయం కావడంతో రక్తప్రసరణ పూర్తిగా నిలిచిపోయిందన్నారు. దీంతో ఆ కాలు కుళ్లిపోయిందని స్పష్టం చేశారు. ప్రాణాపాయం తప్పించేందుకు కాలు సగభాగం తొలగించే పరిస్థితి రావచ్చని ఆమె వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం నిందితుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అనస్తీషియా వైద్యులు ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారని సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి తెలిపారు. ఎక్స్రే రిపోర్టుతో పాటు అనస్తీషియా వైద్యుడి నివేదికను సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాతే కాలు తొలగింపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
శనివారం విద్యార్థినిపై దాడి చేసి పరారైన హేమంత్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసుల బృందం తీవ్రంగా గాలించింది. ఎస్పీ జగదీశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐ వెంకటేశ్పై నిందితుడు దాడికి యత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు మొదట గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి హెచ్చరించారు. అయినా అతను ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా పోలీసులపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. దీంతో ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు హేమంత్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడిని ఆదివారం రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో అంబులెన్స్లో అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.