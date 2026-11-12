రాప్తాడు నిందితుడికి ఎంబాలిజం సమస్య - సీటీ స్కాన్లో బయటపడిన ప్రాణాంతక పరిస్థితి
Raptadu Accused Hemanth Health Updates: రాప్తాడు ఘటన నిందితుడు హేమంత్కి పల్మనరీ ఎంబాలిజం సమస్య ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. సీటీ స్కాన్లో ప్రాణాంతక పరిస్థితి బయటపడింది. హేమంతుకు వైద్యులు ప్రత్యేక చికిత్సను అందిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:47 AM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థినులపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడికి పాల్పడిన నిందితుడు హేమంత్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కీలక విషయం బయటపడింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అతనికి తాజాగా సీటీ స్కాన్ చేయగా పల్మనరీ ఎంబాలిజం (రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డకట్టే పరిస్థితి) సమస్య ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన హేమంత్ కుడికాలికి రక్తప్రసరణ నిలిచి, కుళ్లిపోవడంతో వైద్యులు ఇటీవల దానిని తొలగించారు. అప్పటినుంచి ప్రత్యేక వైద్యబృందం పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
హేమంత్ రెండు రోజుల కిందట శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బందిని ఎదుర్కొని ఆసుపత్రి మంచంపై నుంచి కిందపడి పోయాడు. ఇలా ఎందుకు జరిగిందో తెలుసుకొనేందుకు సీటీ స్కాన్ చేయించగా పల్మనరీ ఎంబాలిజం బయటపడింది. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక చికిత్సను ప్రస్తుతం వైద్యులు అందిస్తున్నారు. శస్త్రచికిత్సల తర్వాత (పోస్ట్ ఆపరేషన్ కాంప్లికేషన్) తలెత్తే తీవ్రమైన సమస్యల్లో పల్మనరీ ఎంబాలిజం ఒకటని వైద్య నిపుణులు చెప్పారు. శరీరంలో ప్రవహించే రక్తం చిన్నచిన్న గడ్డలుగా మారడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఇలా ఏర్పడిన గడ్డలు ఊపిరితిత్తుల రక్తనాళాల్లో చిక్కుకుపోతే రక్తప్రసరణకు అంతరాయం కలిగి, గుండెపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి ప్రాణాపాయం తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే : రాప్తాడు మండలంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినిపై హేమంత్ అనే ఉన్మాది అక్టోబర్ 31న ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. దీంతో బాలిక ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో లోతైన గాయాలు అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఆమె రెండు కాళ్లకూ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. విద్యార్థులంతా కేకలు వేయడంతో నిందితుడు రంపాన్ని అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు. రక్తపుమడుగులో ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న బాలికతో పాటు, గాయపడిన విద్యార్థినిని స్థానికులు అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత బాధితురాలిని మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరుకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థినిపై దాడిచేసి పరారైన హేమంత్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసుల బృందం తీవ్రంగా గాలించాయి. ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐపై నిందితుడు దాడికి యత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు తొలుత గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి హెచ్చరించారు. అయినా అతను ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా వారి పై ఎదురుదాడికి దిగాడు. దీంతో ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు హేమంత్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడిని నవంబర్ 1న రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో అంబులెన్స్లో అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో అతడి కుడి కాలుకు రక్తప్రసరణ జరగకపోవడంతో కుళ్లిపోయింది. దీంతో వైద్యులు కుడి కాలును మోకాలి పైవరకు తొలగించారు.
అయితే తొలగించిన కాలును భద్రపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్, పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. తొలగించిన కాలును భద్రపరచాలంటూ పిటిషనర్ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్పై కౌంటర్ వేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులను పిల్లో ప్రతివాదులుగా చేర్చాలంటూ పిటిషనర్ వేసిన ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ను కొట్టేసింది.
తదుపరి విచారణను డిసెంబరు 30కి వాయిదా వేసింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. హేమంత్ మోకాళ్ల కింది భాగంలో కాల్పులు జరిపిన పోలీసులపై సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని కోరుతూ మంగళగిరికి చెందిన న్యాయవాది గుండా గోపికృష్ణ హైకోర్టులో పిల్ వేసిన విషయం తెలిసిందే.
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