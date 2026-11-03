రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాదికి శస్త్ర చికిత్స - కుడికాలు మోకాలు వరకు తొలగింపు
Raptadu Incident Accused Surgery: రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాది హేమంత్ కుడి కాలును వైద్యులు తొలగించారు. మోకాలి పైవరకు తొలగించినట్లు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:13 AM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఘటన ఉన్మాది హేమంత్ కుడి కాలును వైద్యులు తొలగించారు. మోకాలి పైవరకు తొలగించినట్లు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి తెలిపారు. సోమవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత వైద్యులు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. ఎడమ కాలికి సంబంధించిన రక్తనాళాలు దెబ్బతినడంతో ఆ కాలికి కూడా సర్జరీ చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి ఏఎంసీకి తరలించి చికిత్స కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. హేమంత్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని మల్లీశ్వరి చెప్పారు.
కుళ్లిపోయిన కాలు: పదోతరగతి విద్యార్థిని గోపికపై రంపంతో దాడిచేసిన ఉన్మాది హేమంత్పై పోలీసుల బృందం కాల్పులు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఆత్మకూరు అడవిలో అతడిని పట్టుకునే క్రమంలో సీఐ వెంకటేశ్పై నిందితుడు దాడికి యత్నించడంతో పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. అయినా ఎదురుదాడి చేయడంతో హేమంత్ కాళ్లపై కాల్చారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడికి అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. అతడి కుడి కాలుకు రక్తప్రసరణ జరగకపోవడంతో కుళ్లిపోయిందని దీంతో తొలగించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
కోలుకుంటున్న గోపిక: బెంగళూరు మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గోపిక ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగవుతోందని వైద్యఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. రక్తపోటు అదుపులోకి వచ్చిందని, మూత్ర విసర్జన వ్యవస్థ మెరుగుపడిందని తెలిపింది. మూత్రపిండాల పనితీరు సాధారణ స్థాయిలో ఉన్నట్లు సోమవారం వైద్యులు వెల్లడించిట్లు పేర్కొంది. బెంగళూరులో గోపికకు చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు మయూర్ శెట్టి, లాల్చంద్, శిజ్జు, కౌశిక్, రవికిరణ్లతో మంత్రి సత్యకుమార్ మాట్లాడారు. వైద్యుల కృషిని అభినందించారు. ఘటన జరిగాక బాలికకు తక్షణ చికిత్స అందించడంలో వేగంగా స్పందించిన అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ మల్లీశ్వరి తదితరులను మంత్రి అభినందించారు. విధుల నిర్వహణలో వారు చూపిన చొరవను గుర్తిస్తూ డీఎంఈ ఎ.విష్ణువర్ధన్ ప్రశంస లేఖలు పంపించారు.
లక్ష్మికీ శస్త్ర చికిత్స: ఉన్మాది చేతిలో గాయపడి అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మరో విద్యార్థిని లక్ష్మికి సోమవారం ఆర్థోవిభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ మహమ్మద్ గౌస్ ఆధ్వర్యంలో శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు. దాడిలో లక్ష్మి కుడికాలి పాదానికి లోతైన గాయమైంది. వేళ్ల కదలికలకు సంబంధించి మూడు కండరాలు తెగిపోయాయి. బొటనవేలు ఎముక స్థానభ్రంశం(డిస్లోకేషన్) అయింది. తెగిపోయిన కండరాలకు శస్త్రచికిత్స చేసి, బొటనవేలిని సరిచేసి కట్టుకట్టారు.
పోలీసుల కాల్పుల్లో రాప్తాడు ఉన్మాది హేమంత్ కాలుకు తీవ్ర గాయం - కొనసాగుతున్న వైద్యం