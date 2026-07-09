అనంతపురంలో పొలిటికల్ హైటెన్షన్ - మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి అరెస్టు
సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో అనంతపురంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు - ఎమ్మెల్యే ఎం.ఎస్.రాజు, వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ఇళ్ల వద్ద పోలీసుల మోహరింపు - పరస్పరం సవాళ్లు చేసుకున్న నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 3:26 PM IST
Former MLA Thopudurthi Prakash Reddy Arrest : సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్ల నేపథ్యంలో అనంతపురంలో రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం ఉదయం నుంచి తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. అనంతపురంలోని తన ఇంటికి ప్రకాష్ రెడ్డి వచ్చే క్రమంలో పోలీసులు అడ్డుకొని అరెస్టు చేశారు. ఆయనతో పాటు మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ను అరెస్టు చేసి తోపుదుర్తి గ్రామానికి తరలించారు. అరెస్టు చేసే క్రమంలో కార్యకర్తలు నినాదాలతో పోలీసులను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోహరించి రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ రెడ్డిని, హిందూపురం మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ను అరెస్టు చేసి తరలించారు.
అనంతపురంలో పొలిటికల్ హైటెన్షన్: మడకశిర టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు, రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి మధ్య సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో అనంతపురంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తోపుదుర్తి తనపై చేసిన ఆరోపణలు ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు నిరూపించాలని, లేనిపక్షంలో ఇంటి ముట్టడి చేపడతామని ఎం.ఎస్ రాజు మీడియా సమావేశంలో హెచ్చరించారు.
ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఉదయం నుంచి ఎమ్మెస్ రాజు ఇంటి వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ శ్రేణులు పెద్దఎత్తున చేరుకున్నారు. టీడీపీ శ్రేణులు ఇంటిముట్టడికి వస్తే దాడి చేయాలని నిన్న రాత్రి నుంచి తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పెద్దఎత్తున రాళ్లు, ఖాళీ బీరు సీసాలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. పోలీసులు తోపుదుర్తి నివాసంలో తనిఖీలు నిర్వహించి రాళ్లు, ఖాళీ బీరు సీసాలను అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఉద్రిక్తత నేపథ్యంలో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా టీడీపీ శ్రేణులు, ఎంపీ పార్థసారథి, ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు, మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్రెడ్డి, పరిటాల శ్రీరామ్ తదితరులు ఎమ్మెల్యే రాజు ఇంటి వద్దకు చేరుకున్నారు.
ప్రజలు ఈ విమర్శలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు: గన్మెన్ల కోసమే రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆరోపణలు చేస్తున్నారని హిందూపురం ఎంపీ బీకే పార్థసారథి అన్నారు. అనంతపురంలో మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు, రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్ల నేపథ్యంలో హిందూపురం ఎంపీ బీకే పార్థసారథి ఎమ్మెస్ రాజు ఇంటి వద్ద మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 2019-24 మధ్య రాష్ట్రంలో లాండ్ ఆర్డర్కు విఘాతం కలిగించారని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ నేతలకు ఉన్న గన్మెన్లను తొలగించారన్నారు. మంత్రి లోకేశ్పై చేసిన ఆరోపణల కారణంగానే ఎమ్మెస్ రాజు ప్రతిఘటించారన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అంతా విమర్శలు చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని, ప్రజలు ఈ విమర్శలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరన్నారు.
ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు: రాజకీయాలను ప్రోత్సహించే సంస్కృతి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులదైనని మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి విమర్శించారు. అనంతపురంలో ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజుకు మద్దతుగా పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి రాజు ఇంటి వద్ద సంఘీభావం తెలిపారు. లోకేశ్ను విమర్శించే అర్హత తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డికి లేదని పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి అన్నారు. తమ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుని అక్రమ కేసులు పెట్టి 53 రోజులు జైల్లో పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టారని ఆ సంస్కృతి వైఎస్సార్సీపీకే ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రకాష్ రెడ్డి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకునేది లేదని ఆయన హెచ్చరించారు.
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