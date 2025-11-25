ఈ చిన్న పురుగు కుట్టిందా - చికిత్స చేయించుకోకపోతే మెదడుపై ప్రభావం
3 మండలాల్లోని 7 గ్రామాల్లో ఒక్కొక్కరికి చొప్పున - భయాందోళనలో ప్రజలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:15 PM IST
Widely Spreading of Scrub Typhus Cases: శీతాకాలంలో శ్వాసకోస జబ్బులతోపాటు స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి తీవ్రత కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. చూడటానికి నల్లిలా పోలిన ఈ చిన్న పురుగు ప్రజలను పెద్ద ముప్పులోకే నెట్టేస్తుంది. సరైన అవగాహన లేక రోజుకు ఒక్కరైనా దీనికి బలైపోతున్నారు. ఈ విధంగా చూసుకుంటే స్క్రబ్ టైఫర్ వ్యాధి బాధితులు పెరుగుతున్నారు. వారం రోజుల్లో ఏడు కేసులు నమోదు కావడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
బాధిత ప్రాంతాలు ఇవే: శ్రీకాకుళం జిల్లా కొత్తూరు మండలం కడుము, దాశరథిపురం గ్రామాల్లోనూ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటికే 3 మండలాల్లోని 7 గ్రామాల్లో ఒక్కొక్కరు చొప్పున ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నారు. గార మండలం కేజీబీవీలో ఓ విద్యార్థిని దీని బారిన పడింది. హిరమండలంలోని అక్కరాపల్లికి చెందిన ఓ మహిళతోపాటు మెండ వీధికి చెందిన విద్యార్థి, అంబావల్లి గ్రామానికి చెందిన 9 నెలల శిశువు స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి బారిన పడ్డారు.
మేడికొండూరు మండలంలో కూడా జ్వరం కేసులు రోజురోజుకు ఎక్కువ నమోదవుతున్నాయి. పేరేచర్ల లక్ష్మినరసింహ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న ఓ మహిళకు నెల క్రిందట తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది. మొదట వారి గ్రామంలోనే చికిత్స తీసుకున్నారు. అయినా ఎంతకీ తగ్గకపోవడంతో గుంటూరు ప్రైవేట్ హస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు జరిపిన పరీక్షలలో స్క్రబ్ టైఫస్గా నిర్ధరణ అయ్యింది. సమయానికి చికిత్స తీసుకోవడంతో ఆమె ఆరోగ్యం కుదుటపడి పది రోజుల కిందట ఇంటికి వచ్చింది. ఆమె వైద్య ఖర్చులు సుమారు రూ. 3 లక్షలు అయ్యాయి. మరోపక్క నాలుగు రోజుల కిందట ఆమె కుమార్తె కూడా ఇదే వ్యాధి బారిన పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆమె కూతురు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో మేడికొండూరు గ్రామ పంచాయతీ అధికారులంతా సోమవారం ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టారు. ఈ జ్వరాన్ని 'బుస్ టైపస్'గా కూడా పిలుస్తున్నారు. ఇది చిగ్గర్ అనే కీటకం కుట్టడం వల్ల వచ్చే బ్యాక్టిరియా ఇన్ఫెక్షన్ అని, ఈ జ్వరం ప్రాణంతకమైనది కాదని మేడికొండూరు వైద్యాధికారి సిద్ధిక్ తెలిపారు.
పరిశుభ్రతే ప్రాధాన్యం: చీకటి ప్రదేశాలు, చెత్త చెదారంతో ఉన్న పరిసరాలు, అపరిశుభ్రంగా ఉండే దుప్పట్లు, మెత్తలు వంటివి వాటికి అనుకూలమైన చోట్లు. అందుకే ఇంటి పరిసరాలు ఇంట్లో పరిశుభ్రతను తరచూ పాటించడం వల్ల ఈ వ్యాధి మన దరికి చేరదు. 2022లో లావేరు మండలం అప్పాపురం గ్రామస్థులు ఎక్కువగా ఈ వ్యాధికి గురయ్యారు. దాంతో ఊర్లో పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టి వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి ఈ వ్యాధిని నియంత్రణలోకి తెచ్చారు.
వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటి?
- పురుగు కుట్టిన ప్రదేశంలో మొదట నల్లగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చర్మం ఎర్రబారుతుంది. కొంత సమయానికి చిన్నపాటి దద్దుర్లు కనిపిస్తాయి.
- జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, నీరసం, తల, కీళ్లనొప్పులతో బాధపడతారు. ప్లేట్లెట్లు తగ్గుతాయి.
- పై లక్షణాలు కనిపించాక వైద్యులను సంప్రదించకుంటే తీవ్రమైన జ్వరం, ఊపిరితిత్తులు, పచ్చకామెర్లు, రక్తం గడ్డకట్టడం, శ్వాసకోస ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
- మూత్రపిండాలు, మెదడుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
- చెత్త పేరుకుపోకుండా పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇంట్లో తేమ లేకుండా పొడి వాతావరణం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- తడి దుస్తులు ధరించకూడదు.
- కాళ్లు, చేతులు పూర్తిగా కప్పి ఉండేలా దుస్తులు ధరించాలి.
- పొలాల్లో పని చేసే వారు ఏదైనా పురుగు కుట్టినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
ఈ వ్యాధి బారిన పడితే ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. బాధితులు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లక్షణాలు కనిపించగానే ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకోవాలి. -డాక్టర్ సనపల నరసింహమూర్తి, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, సర్వజనాసుపత్రి, శ్రీకాకుళం
నెల్లూరు జిల్లాలో 'స్క్రబ్ టైఫస్' కలకలం - 4 కేసులు నమోదు
చర్మంపై అకస్మాత్తుగా నల్లటి మచ్చలా.. బీ కేర్ ఫుల్.. స్క్రబ్ టైఫస్ కావచ్చు..!