ETV Bharat / state

మరో ముందడుగు - అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ను నెలకొల్పే దిశగా చర్యలు

రాష్ట్రానికి కొహెరెంట్‌ ఐసింగ్‌ మెషీన్‌ - స్టేట్‌ డేటా సెంటర్‌లో ఏర్పాటు - అంబులెన్స్‌ల ఆప్టిమైజేషన్‌పై తొలి ప్రాజెక్టు

రాష్ట్రానికి కొహెరెంట్‌ ఐసింగ్‌ మెషీన్‌
రాష్ట్రానికి కొహెరెంట్‌ ఐసింగ్‌ మెషీన్‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 8:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Quantum Computing Ecosystem in Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ను నెలకొల్పే దిశగా వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందే స్టార్టప్‌ కంపెనీలు కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగానే విజయవాడలోని స్టేట్‌ డేటా సెంటర్‌లో ‘కొహెరెంట్‌ ఐసింగ్‌ మెషీన్‌’ (సీఐఎం)ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీన్ని సెమీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌గా పేర్కొనవచ్చు. సంప్రదాయ కంప్యూటర్లతో సాధ్యంకాని పలు సంక్లిష్ట సమస్యల్ని వేగంగా పరిష్కరిస్తుంది.

సీఐఎంను సంప్రదాయ, క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ల హైబ్రిడ్‌ వెర్షన్‌గా చెప్పవచ్చు. ఫోటాన్ల సమూహం ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్‌ ఫీల్డ్‌ ఆధారంగా ఇది పనిచేస్తుంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు పనిచేయాలంటే మైనస్‌ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. కానీ గది ఉష్ణోగ్రత వద్దే పనిచేయడం సీఐఎం ప్రత్యేకత. దీన్ని బెంగళూరుకు చెందిన కాన్‌ఫ్లుయెన్స్‌ అనే స్టార్టప్‌ రూపొందించింది. అమెరికాకు చెందిన అరోహక్‌ అనే కంపెనీతో కలిసి దీన్ని స్టేట్‌ డేటా సెంటర్‌లో సోమవారం ఇన్‌స్టాల్‌ చేయనున్నారు. ఈ మెషీన్‌ ఏర్పాటుకు రూ.2 కోట్ల ఖర్చవుతుంది.

డ్రగ్‌ డిస్కవరీ టూ రూట్‌ ప్లానింగ్‌: సీఐఎంతో అనేక రంగాలకు సంబంధించిన ఆప్టిమైజేషన్‌ సమస్యల్ని పరిష్కరించొచ్చు. కొత్త ఔషధాలపై పరిశోధనలు (డ్రగ్‌ డిస్కవరీ), ఏఐ, మెషీన్‌ లెర్నింగ్, లాజిస్టిక్స్, సప్లైచైన్‌ ఆప్టిమైజేషన్, ఫైనాన్షియల్‌ మోడలింగ్, మెటీరియల్‌ సైన్సెస్, రూట్‌ ప్లానింగ్‌ వంటి రంగాలకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారంలో ఇది సమర్థంగా ఉపయోగపడుతుంది. వివిధ సంస్థలతో పాటు, అమరావతి క్వాంటమ్‌ అండ్‌ ఏఐ ఇన్నోవేషన్‌ సెంటర్‌ (ఏక్యూఐసీ)లో భాగస్వాములైన రాష్ట్రంలోని వివిధ విద్యా సంస్థలకు చెందిన ప్రొఫెసర్‌లకూ ఈ కంప్యూటర్‌ను వాడుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. అమరావతి క్వాంటమ్‌ మిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏక్యూఐసీ ప్రొఫెసర్లు 100 యూజ్‌ కేస్‌లకు సంబంధించిన అల్గారిథమ్స్‌పై ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నారు. వాటిని సీఐఎంపై రన్‌ చేసే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.

అంబులెన్స్‌లపై ప్రాజెక్టు: రాష్ట్రంలో 108 అంబులెన్స్‌ల ద్వారా మరింత మెరుగ్గా, వేగంగా సేవలందించేందుకు క్వాంటమ్‌ మిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రాజెక్టు చేపట్టారు. మొదట గుంటూరు జిల్లాలో 67 అంబులెన్స్‌లతో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు చేస్తున్నారు. 4 స్టార్టప్‌ సంస్థలు దీనిపై పనిచేస్తున్నాయి. దీని అల్గారిథమ్‌ రన్‌ చేయడానికి ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయనున్న సీఐఎంను వాడతారు. ఇప్పటి వరకు అంబులెన్స్‌లను జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లోని ఆసుపత్రుల వద్ద మోహరిస్తున్నారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిందని ఫోన్‌ వస్తే అప్పుడు అంబులెన్స్‌లు బయలుదేరి వెళుతున్నాయి.

ఇలా కాకుండా ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి ఫోన్‌లు వస్తున్నాయో గత మూడేళ్ల డేటా ఆధారంగా విశ్లేషించి, అక్కడ అంబులెన్స్‌లను మోహరించడం, సమీపంలోని ఏ ఆసుపత్రికి ఏ మార్గంలో వెళితే వేగంగా చేరుకోగలరో డ్రైవర్‌కి గైడ్‌ చేయడం వంటి విధానాల్ని కొత్త అల్గారిథమ్‌ ద్వారా సిద్ధం చేస్తారు. అంబులెన్స్‌ బయలుదేరాక ఏ రూట్‌లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది, సమీప మార్గం ఏదనే అంశాలను తెలుసుకోవడానికి గూగుల్‌ మ్యాప్‌లతో అనుసంధానిస్తారు. అంబులెన్స్‌లతో పాటు వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన మరో 24 యూజ్‌ కేసులను గుర్తించామని, వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్‌లు రన్‌ చేసేందుకు సీఐఎం ఉపయోగపడుతుందని అమరావతి క్వాంటమ్‌ మిషన్‌ డైరెక్టర్‌ సీవీ శ్రీధర్‌ ‘ఈనాడు’కు తెలిపారు.

డిసెంబర్ చివరి నాటికి క్వాంటం బిల్డింగ్‌ పనులు పూర్తి: మంత్రి నారాయణ

'PQC'తో భద్రతకు భరోసా - అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ వైపు అందరి చూపు

TAGGED:

RAPID STEPS TOWARDS QUANTUM
QUANTUM COMPUTING IN AMARAVATI
AMARAVATI QUANTUM VALLEY
QUANTUMCOMPUTING
QUANTUM COMPUTING ECOSYSTEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.