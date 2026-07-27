శరవేగంగా చెన్నై-బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్వే పనులు - 258 కిలోమీటర్లు 3 గంటల్లోనే చేరేలా నిర్మాణం
అత్యంత ఆధునిక సాంకేతికతతో ఎక్స్ప్రెస్వే పనులు - ప్రధాన పారిశ్రామిక కారిడార్లను కలుపుతూ నిర్మాణం - రూ.17 వేల కోట్లతో చెన్నై-బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్వే ప్రాజెక్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 9:41 AM IST
Chennai-Bengaluru Expressway Works : దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటైన చెన్నై-బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్వే నిర్మాణం వేగంగా సాగుతోంది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రూపొందుతున్న ఈ ఎక్స్ప్రెస్వే పూర్తయితే బెంగళూరు–చెన్నై మధ్య ప్రస్తుతం 6 నుంచి 7 గంటలు పడుతున్న ప్రయాణ సమయం కేవలం 2.5 నుంచి 3 గంటలకు తగ్గనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు మూడు రాష్ట్రాల మధ్య రవాణా, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కీలకంగా మారనుందని జాతీయ రహదారుల అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. మొత్తం 258 కిలోమీటర్ల పొడవుతో కర్ణాటకలోని హోస్కోట నుంచి తమిళనాడులోని పెరంబూర్ వరకు నిర్మిస్తున్న ఈ రహదారి, కర్ణాటక-ఆంధ్రప్రదేశ్-తమిళనాడులను అత్యంత వేగవంతమైన మార్గంతో అనుసంధానించనుంది.
పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు భారీ ఊతం : ఈ ఎక్స్ప్రెస్వే ద్వారా కర్ణాటకలోని హోస్కోట, మాలూరు, బంగారుపేట, బేతమంగళ, కోలార్, నరసాపుర ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాతో పాటు బెంగళూరు శాటిలైట్ టౌన్ రింగ్ రోడ్డుకు అనుసంధానం కల్పిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లె, పలమనేరు (మొగిలి) మీదుగా సుమారు 85 కిలోమీటర్ల మేర కనెక్టివిటీ ఉంది. తమిళనాడులో రాణిపేట, అరక్కోణం, వాలాజాపేట, కాంచీపురం, శ్రీపెరంబదూర్ వంటి ప్రధాన పారిశ్రామిక కారిడార్లను కలుపుతుంది. దీంతో పరిశ్రమలు, ఎగుమతులు, లాజిస్టిక్స్ రంగాలకు కొత్త ఊపు లభించడంతో పాటు సరకు రవాణా వేగవంతం కానుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.17 వేల కోట్లు కేటాయించింది. ఇందులో దాదాపు రూ.5 వేల కోట్లు రహదారి కోర్ నిర్మాణ పనులకే వినియోగిస్తుండగా, మిగిలిన నిధులను భూసేకరణ, పరిపాలన, టోల్ వ్యవస్థల ఏర్పాటుకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో 71 కిలోమీటర్ల మేర ట్రయల్ రన్కు మార్గాన్ని సిద్ధం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొగిలి ప్రాంతంలో కనెక్టివిటీ పనులు కొనసాగుతుండగా, పలమనేరు అటవీ ప్రాంతంలో అండర్పాస్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి పాక్షికంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అత్యాధునిక సాంకేతికతతో నిర్మాణం : ఈ ఎక్స్ప్రెస్వే పూర్తిగా సిగ్నల్-ఫ్రీ, యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ హైవేగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలను పర్యవేక్షించేందుకు ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఐటీఎమ్ఎస్) ద్వారా ఏఐ ఆధారిత ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్, నిరంతర నిఘా కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆటోమేటెడ్ స్మార్ట్ టోలింగ్ వ్యవస్థ వల్ల టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాహనాల వేగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో క్రాష్ బారియర్లు, అత్యవసర సేవల బేలు నిర్మిస్తున్నారు. అలాగే అడవి జంతువులు, ఇతర వాహనాలు రహదారిపైకి రాకుండా మొత్తం మార్గం వెంట గ్రిల్స్, రక్షణ కంచెలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ప్రధాన వివరాలు :
- రహదారి పొడవు: 258 కి.మీ.
- మార్గం: హోస్కోట (కర్ణాటక) – పెరంబూర్ (తమిళనాడు)
- రాష్ట్రాలు: కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు
- అంచనా వ్యయం: రూ.17 వేల కోట్లు
- ప్రయాణ సమయం: 6–7 గంటల నుంచి 2.5–3 గంటలకు తగ్గే అవకాశం
ఈ ఎక్స్ప్రెస్వే పూర్తయితే దక్షిణ భారతదేశంలో రహదారి రవాణా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోవడంతో పాటు పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, పర్యాటకం, పెట్టుబడులకు కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడనున్నాయి.
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