'మార్కులు మాత్రమే కాదు - ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్, ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ ఉంటేనే ఇంజినీర్గా రాణిస్తారు'
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంజినీరింగ్ కోర్సుకు అత్యధిక డిమాండ్ - మరి ఈ కోర్సుల్లో చేరే ముందు ఏం నేర్చుకోవాలి? - ఈ విషయంపై సీబీఐటీ హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ సీవీ నరసింహులుతో ముఖాముఖి
Published : July 20, 2026 at 5:29 PM IST
CBIT Hyderabad Principal Interview : ఇంజినీరింగ్ అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న కోర్సుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంజినీరింగ్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుందంటే అతిశయోక్తి లేదు. మరి ఈ కోర్సులో చేరే ముందు ఏం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పటికే కళాశాలల్లో పనిచేస్తున్న వారికి ఇంజినీరింగ్లో బ్రాంచ్ సెలక్షన్, అటెండెన్స్ మీద అభిప్రాయలు ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉందా ? అయితే సీబీఐటీ హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ సీవీ నరసింహులుతో ర్యాపిడ్ ఫైర్.
ప్రశ్న : ఒక మంచి ఇంజినీర్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
ఇన్నోవేటర్గా ఉండాలి.
ప్రశ్న : సీఎస్ఈనా లేదా మెకానికల్నా అసలైన ఇంజినీరింగ్ సోల్ దేనిలో ఉంది?
నా దృష్టిలో రెండూ సమానమే.
ప్రశ్న : ప్లేస్మెంట్ లేదా హయ్యర్ స్టడీస్లలో విద్యార్థులకు దేనిని సజెస్ట్ చేస్తారు?
మొదట ప్లేస్మెంట్స్కే ప్రాధాన్యమిస్తా. తర్వాత స్థానం హయ్యర్ స్టడీస్.
ప్రశ్న : సీజీపీనా, ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్లలో ఉద్యోగాల సాధనకు ఏది ముఖ్యం?
ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్
ప్రశ్న : సెల్ఫ్ స్టడీనా, క్లాస్రూమ్ లెక్చర్స్ వీటిలో దేనికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు?
అది విద్యార్థులపై ఆధారపడుతుంది.
ప్రశ్న : ఇంజినీరింగ్ గురించి విద్యార్థుల్లో ఉండే అతి పెద్ద అపోహ ఏంటి?
మార్కులు రావాలి, కష్టపడాలి అనుకుంటారు. కానీ సులభంగా చదవొచ్చు.
ప్రశ్న : కళాశాలలో చేరే ముందు ప్రతి విద్యార్థీ నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్ ఏంటి?
నేర్చుకోవాలనే ఆశక్తి
ప్రశ్న : 75 శాతం హాజరు ఇది అవసరమా? లేదా అనవసరమైనదా?
అవసరమే
ప్రశ్న : సీబీఐటీలో మీకు నచ్చిన చోటు ?
లైబ్రరీ, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, ఆర్ఎండ్డీ బిల్డింగ్
ప్రశ్న : ఇంజినీరింగ్లో చేరే విద్యార్థులకు మీరిచ్చే సలహా?
చదువుకోవాలనే జిజ్ఞాస కలిగిన వారికి ఆకాశమే హద్దు.
ఇటీవల మొదలైన రెండో విడత ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ : ఇటీవల నిర్వహించిన ఎప్సెట్ తొలివిడత కౌన్సెలింగ్ పూర్తైన తర్వాత 27,487 సీట్లు మిగిలిపోయాయి. కాగా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్కు మొత్తం 31,834 సీట్లు అందుబాటులోకి వచ్యాయి. ఈ నెల 17న రెండో విడత మొదలైంది.
17 బ్రాంచీల్లో కొత్త సీట్లు : అదనంగా చేరిన 4,347 సీట్లలో 17 రకాల బ్రాంచీలకు సంబంధించినవని ప్రవేశాల కన్వీనర్ శ్రీదేవసేన వెల్లడించారు. వీటిలో అత్యధికంగా సీఎస్ఈలో 1,008, ఈసీఈలో 819, సీఎస్ఈలో 672, సీఎస్ఈ (డేటా సైన్స్)లో 378 సీట్లు నూతనంగా చేరాయి.
ఇతర కోర్సుల వారీగా సీట్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్-వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ అండ్ టెక్నాలజీ (231), సివిల్ (189), ఈఈఈ (168), మెకానికల్(147), కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ (126), సీఎస్ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ (126), ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ (84), ఐటీ (84), బయోటెక్నాలజీ (84), ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంజినీరింగ్ (84), ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ (63), సీఎస్ఈ ఐఓటీ (42), ఈసీఈ-వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ అండ్ టెక్నాలజీ (42) సీట్లు కొత్తగా కౌన్సెలింగ్లో చేరాయి.
కొత్తగా సీట్లకు అనుమతి ఇస్తున్న విద్యాశాఖ ఏ కళాశాలలలో ఏ కోర్సు అదనంగా వచ్చింది? ఏ బ్రాంచిలో సీట్లు పెరిగాయన్న వివరాలు ఇవ్వకుండా ఇప్పటికే ఉన్న సీట్లకు కలిపి కౌన్సెలింగ్లో చేరుస్తున్నారు. దానివల్ల విద్యార్థులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన ఇంజినీరింగ్ సీట్లు - అదనంగా 15 వేల మంది విద్యార్థులకు ఉపయోగం
ఇంజినీరింగ్ సీట్ ఓకే - మరి జాబ్ ఎలా? - ఏ కోర్సు, కాలేజీ బెస్ట్!