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'మార్కులు మాత్రమే కాదు - ఇన్నోవేటివ్​ థాట్స్, ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ ఉంటేనే ఇంజినీర్​గా రాణిస్తారు'

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంజినీరింగ్ కోర్సుకు అత్యధిక డిమాండ్​ - మరి ఈ కోర్సుల్లో చేరే ముందు ఏం నేర్చుకోవాలి? - ఈ విషయంపై సీబీఐటీ హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ సీవీ నరసింహులుతో ముఖాముఖి

CBIT Hyderabad Principal Interview
CBIT Hyderabad Principal Interview (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 5:29 PM IST

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CBIT Hyderabad Principal Interview : ఇంజినీరింగ్ అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న కోర్సుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంజినీరింగ్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుందంటే అతిశయోక్తి లేదు. మరి ఈ కోర్సులో చేరే ముందు ఏం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పటికే కళాశాలల్లో పనిచేస్తున్న వారికి ఇంజినీరింగ్​లో బ్రాంచ్ సెలక్షన్, అటెండెన్స్ మీద అభిప్రాయలు ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉందా ? అయితే సీబీఐటీ హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ సీవీ నరసింహులుతో ర్యాపిడ్ ఫైర్.

సీబీఐటీ హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ సీవీ నరసింహులుతో ముఖాముఖి (ETV Bharat)

ప్రశ్న : ఒక మంచి ఇంజినీర్​గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
ఇన్నోవేటర్​గా ఉండాలి.

ప్రశ్న : సీఎస్​ఈనా లేదా మెకానికల్​నా అసలైన ఇంజినీరింగ్​ సోల్​ దేనిలో ఉంది?
నా దృష్టిలో రెండూ సమానమే.

ప్రశ్న : ప్లేస్​మెంట్​ లేదా హయ్యర్ స్టడీస్​లలో విద్యార్థులకు దేనిని సజెస్ట్​ చేస్తారు?
మొదట ప్లేస్​మెంట్స్​కే ప్రాధాన్యమిస్తా. తర్వాత స్థానం హయ్యర్​ స్టడీస్​​.

ప్రశ్న : సీజీపీనా, ప్రాక్టికల్​ స్కిల్స్​లలో ఉద్యోగాల సాధనకు ఏది ముఖ్యం?
ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్

ప్రశ్న : సెల్ఫ్​ స్టడీనా, క్లాస్​రూమ్​ లెక్చర్స్ వీటిలో దేనికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు?
అది విద్యార్థులపై ఆధారపడుతుంది.

ప్రశ్న : ఇంజినీరింగ్​ గురించి విద్యార్థుల్లో ఉండే అతి పెద్ద అపోహ ఏంటి?
మార్కులు రావాలి, కష్టపడాలి అనుకుంటారు. కానీ సులభంగా చదవొచ్చు.

ప్రశ్న : కళాశాలలో చేరే ముందు ప్రతి విద్యార్థీ నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్​ ఏంటి?
నేర్చుకోవాలనే ఆశక్తి

ప్రశ్న : 75 శాతం హాజరు ఇది అవసరమా? లేదా అనవసరమైనదా?
అవసరమే

ప్రశ్న : సీబీఐటీలో మీకు నచ్చిన చోటు ?
లైబ్రరీ, స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​, ఆర్​ఎండ్​డీ బిల్డింగ్

ప్రశ్న : ఇంజినీరింగ్​లో చేరే విద్యార్థులకు మీరిచ్చే సలహా?
చదువుకోవాలనే జిజ్ఞాస కలిగిన వారికి ఆకాశమే హద్దు.

ఇటీవల మొదలైన రెండో విడత ఎప్​సెట్​ కౌన్సెలింగ్ : ఇటీవల నిర్వహించిన ఎప్​సెట్​ తొలివిడత కౌన్సెలింగ్​ పూర్తైన తర్వాత 27,487 సీట్లు మిగిలిపోయాయి. కాగా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​కు మొత్తం 31,834 సీట్లు అందుబాటులోకి వచ్యాయి. ఈ నెల 17న రెండో విడత మొదలైంది.

17 బ్రాంచీల్లో కొత్త సీట్లు : అదనంగా చేరిన 4,347 సీట్లలో 17 రకాల బ్రాంచీలకు సంబంధించినవని ప్రవేశాల కన్వీనర్​ శ్రీదేవసేన వెల్లడించారు. వీటిలో అత్యధికంగా సీఎస్​ఈలో 1,008, ఈసీఈలో 819, సీఎస్​ఈలో 672, సీఎస్​ఈ (డేటా సైన్స్​)లో 378 సీట్లు నూతనంగా చేరాయి.

ఇతర కోర్సుల వారీగా సీట్లు ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​-వీఎల్​ఎస్​ఐ డిజైన్​ అండ్​ టెక్నాలజీ (231), సివిల్​ (189), ఈఈఈ (168), మెకానికల్​(147), కంప్యూటర్​ సైన్స్​ అండ్​ ఐటీ (126), సీఎస్​ఈ సైబర్​ సెక్యూరిటీ (126), ఏఐ అండ్​ ఎంఎల్​ (84), ఐటీ (84), బయోటెక్నాలజీ (84), ఫార్మాస్యూటికల్​ ఇంజినీరింగ్​ (84), ఏఐ అండ్​ డేటా సైన్స్ ​(63), సీఎస్​ఈ ఐఓటీ (42), ఈసీఈ-వీఎల్​ఎస్​ఐ డిజైన్​ అండ్​ టెక్నాలజీ (42) సీట్లు కొత్తగా కౌన్సెలింగ్​లో చేరాయి.

కొత్తగా సీట్లకు అనుమతి ఇస్తున్న విద్యాశాఖ ఏ కళాశాలలలో ఏ కోర్సు అదనంగా వచ్చింది? ఏ బ్రాంచిలో సీట్లు పెరిగాయన్న వివరాలు ఇవ్వకుండా ఇప్పటికే ఉన్న సీట్లకు కలిపి కౌన్సెలింగ్​లో చేరుస్తున్నారు. దానివల్ల విద్యార్థులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.

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సీబీఐటీ ప్రిన్సిపల్​తో ముఖాముఖి
CBIT HYDERABAD PRINCIPAL INTERVIEW

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