జలాశయాల్లో అడుగంటుతున్న నీటి నిల్వలు - భాగ్యనగరానికి నీటి కష్టాలు తప్పవా?
జలాశయాల్లో తగ్గుతున్న నీటి నిల్వలు - మరో 4 అడుగులు తగ్గితే సాగర్ నుంచి పంపింగ్ - జలమండలి తర్జనభర్జన
Published : July 2, 2026 at 7:36 PM IST
water Levels Decreasing in Reservoirs : ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మహానగర నీటి సరఫరాపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు వేగంగా తగ్గుతుండటంతో భాగ్యనగరంలో మంచినీటి సరఫరాపై ప్రభావం పడుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరానికి నీటిని అందించే అన్ని ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల్లోనూ గత సంవత్సరం ఇదే సమయానికంటే ప్రస్తుతం తక్కువ నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే నగరానికి నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా జలమండలి దృష్టిసారించింది. ఇప్పటికే సింగూరు ప్రాజెక్టులో అత్యవసర పంపింగ్ను ప్రారంభించగా, నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టులో కూడా నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో ఇక్కడి నుంచి అత్యవసర పంపింగ్ ఏర్పాట్లపై ఆ సంస్థ దృష్టిసారించింది.
జలాశయాల్లో తగ్గుతున్న నీటినిల్వలు : నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 514.40 అడుగులుగా ఉంది. 510 అడుగులు, అంతకంటే తగ్గినట్లయితే అత్యవసర పంపింగ్ చేస్తే తప్ప హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణాజలాలు సరఫరా అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు. ఇప్పటికే నగరంలో డిమాండ్, సరఫరాల మధ్య అంతరం ఉండగా రోజుకు 550 ఎంజీడీల (మిలియన్ గ్యాలన్స్ ఫర్ డే) నీటిని జలమండలి సరఫరా చేస్తోంది. ఇందులో కృష్ణా ప్రాజెక్టు జలాల వాటా 270 ఎంజీడీలు కాగా, గోదావరి జలాలు 163 ఎంజీడీలు, సింగూరు-మంజీరా ప్రాజెక్టుల జలాలు 90 ఎంజీడీలు సరఫరా అవుతున్నాయి. ఈ జంట జలాశయాల నుంచి 27 ఎంజీడీలు నీటి సరఫరా జరుగుతోంది.
అత్యవసర పంపింగ్పై జలమండలి దృష్టి : ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో 130 రోజులకు సరిపడా నీరు ఉంది. నాగార్జునసాగర్లో నీటి లభ్యత ఉన్నప్పటికీ 510 అడుగుల కంటే తగ్గితే విధిగా పంపింగ్ చేస్తేనే అక్కంపల్లి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్కు నీరు చేరి నగరానికి సరఫరా అవుతుంది. సింగూరు జలాశయంలో నీటి నిల్వలు వేగంగా అడుగంటుతుండటంతో జలమండలి అంచనాల ప్రకారం డబ్బై తొమ్మిది రోజుల వరకే నీరు సరిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్లలో నీటి నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ నగరానికి సరఫరా అయ్యే నీటి వాటాలో ఇది ఐదు శాతం మాత్రమే. సింగూరు ప్రాజెక్టు భద్రత దృష్టా నీటి నిల్వను తగ్గించడంతో ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదు. ఈ క్రమంలో జలమండలి అత్యవసర పంపింగ్తో పాటు ఇతర మార్గాలపైనా దృష్టి సారిస్తోంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే మున్ముందు ఇంకెలా ఉంటుందోనని నగర వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నీటిని పొదుపుగా వాడుకుంటేనే వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
నీటి సమస్యలపై ఫిర్యాదులకు : నీటి సమస్యలు వస్తే ఎవరిని సంప్రదించాలి? అనే సందేహం చాలా మంది ప్రజల్లో ఉంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఆన్లైన్ వేధికగా పలు సేవలందింస్తోంది. వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్, టోల్ఫ్రీ నంబరు ద్వారా సులభంగా ప్రజలకు చేరువవుతోంది. హైదరాబాద్లోని 1.30 కోట్ల మందికి జలమండలి సేవలందిస్తోంది. ముఖ్యంగా తాగునీటి సరఫరాలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. వాటర్ ట్యాంకర్ల బుకింగ్, మ్యాన్హోళ్ల నిర్వహణ బాధ్యతలు సైతం ఆ సంస్థ చూస్తోంది.
ఈ సేవలకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు చేసేందుకు పలు రకాల ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కస్టమర్ కేర్ నంబర్, వెబ్సైట్, జలమండలి యాప్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ట్యాంకర్ బుకింగ్, తక్కువ నీటి సరఫరాలో లో-ప్రెషర్, సెప్టిక్ ట్యాంక్ తదితర సమస్యలు, మురుగు సమస్యలు, కలుషిత జలాలకు ఆన్లైన్ సేవలను పొందొచ్చు.
జలమండలి వెబ్సైట్ : www.hyderabadwater.gov.in వెబ్సైట్లో ట్యాంకర్ బుకింగ్, కంప్లైంట్లు, ఆన్లైన్ చెల్లింపులు, కొత్త నీటి కనెక్షన్లకు దరఖాస్తుకు అవకాశం ఉంటుంది.
జలమండలి యాప్ : HMWSSB CITIZEN SERVICES
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