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రంగతాళి దాండియా వేడుకలు - అక్టోబర్ 10న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కర్టెన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం

రంగతాళి దాండియా వేడుకల్లో భాగంగా అక్టోబర్‌ 10న కర్టెన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం ఆర్​ఎఫ్​సీలో నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు శంషాబాద్‌లో ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి.

Rangtaali Dandiya in Ramoji Film City
Rangtaali Dandiya in Ramoji Film City (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 8:44 PM IST

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Rangtaali Dandiya in Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ నవరాత్రి కర్టెన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమానికి వేదిక కానుంది. రంగతాళి దాండియా వేడుకల్లో భాగంగా అక్టోబర్‌ 10న కర్టెన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం ఆర్​ఎఫ్​సీలో నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు శంషాబాద్‌లో రంగతాళి పేరిట దివ్యశక్తి సాంస్కృతిక సంస్థ దాండియా నైట్స్‌ నిర్వహించనుంది. రంగతాళి దాండియా నైట్స్‌ పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ సీనియర్ ప్రతినిధి ఏవీరావు ఆర్​ఎఫ్​సీలో గర్భా, దాండియా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. కళలను ప్రొత్సహించే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే మహిళలకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తామని తెలిపారు. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో గత ఐదేళ్లుగా గర్భా, దాండియా నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

గత ఐదేళ్లుగా ఈ దాండియా ఎంతో విజయవంతంగా సాగుతోందని, అలాగే జంట నగరాల్లోని అత్యుత్తమ గర్భ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా నిలిచిందని ఆర్​ఎఫ్​సీ సీనియర్​ ప్రతినిధి ఏవీ రావు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10వ తేదీన జరగనున్న ప్రీ-దండియా కార్యక్రమంలో గర్భ, దాండియా నృత్యాల ప్రదర్శణకు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది మంచి ఆరంభం అవుతుందని ప్రకటించారు.

రంగతాళి దాండియా వేడుకలు - అక్టోబర్ 10న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కర్టెన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం (ETV Bharat)

ఐదేళ్లుగా ఈ దాండియా ఎంతో విజయవంతంగా సాగుతోంది. అలాగే జంట నగరాల్లోని అత్యుత్తమ గర్భ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10వ తేదీన జరగనున్న ప్రీ-దండియా కార్యక్రమంలో గర్భ, దాండియా నృత్యాల ప్రదర్శణకు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఆర్​ఎఫ్​సీలో అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని కలిగి ఉండటంతో ఈ కార్యక్రమం మరింత విజయవంతం అవుతుంది.ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు గర్భ, దాండియా కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము'' - ఏవీ రావు, రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ సీనియర్ ప్రతినిధి

హైదరాబాద్​లో మొట్టమొదటి కార్యక్రమం

అక్టోబర్​ 10వ తేదీన ఈ కార్యక్రమాన్ని రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో జరుపుతున్నట్లు రంగతాళి నిర్వాహకులు ఏకే అగర్వాల్​ తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ దాండియాలో పాల్గొనాలని కోరారు. మొట్టమొదటగా హైదరాబాద్​లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనికోసం అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఏకే అగర్వాల్​ పేర్కొన్నారు.

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