రంగతాళి దాండియా వేడుకలు - అక్టోబర్ 10న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కర్టెన్రైజర్ కార్యక్రమం
రంగతాళి దాండియా వేడుకల్లో భాగంగా అక్టోబర్ 10న కర్టెన్రైజర్ కార్యక్రమం ఆర్ఎఫ్సీలో నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు శంషాబాద్లో ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి.
Published : September 23, 2026 at 8:44 PM IST
Rangtaali Dandiya in Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ నవరాత్రి కర్టెన్రైజర్ కార్యక్రమానికి వేదిక కానుంది. రంగతాళి దాండియా వేడుకల్లో భాగంగా అక్టోబర్ 10న కర్టెన్రైజర్ కార్యక్రమం ఆర్ఎఫ్సీలో నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు శంషాబాద్లో రంగతాళి పేరిట దివ్యశక్తి సాంస్కృతిక సంస్థ దాండియా నైట్స్ నిర్వహించనుంది. రంగతాళి దాండియా నైట్స్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సీనియర్ ప్రతినిధి ఏవీరావు ఆర్ఎఫ్సీలో గర్భా, దాండియా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. కళలను ప్రొత్సహించే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే మహిళలకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తామని తెలిపారు. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో గత ఐదేళ్లుగా గర్భా, దాండియా నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
గత ఐదేళ్లుగా ఈ దాండియా ఎంతో విజయవంతంగా సాగుతోందని, అలాగే జంట నగరాల్లోని అత్యుత్తమ గర్భ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా నిలిచిందని ఆర్ఎఫ్సీ సీనియర్ ప్రతినిధి ఏవీ రావు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10వ తేదీన జరగనున్న ప్రీ-దండియా కార్యక్రమంలో గర్భ, దాండియా నృత్యాల ప్రదర్శణకు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది మంచి ఆరంభం అవుతుందని ప్రకటించారు.
ఐదేళ్లుగా ఈ దాండియా ఎంతో విజయవంతంగా సాగుతోంది. అలాగే జంట నగరాల్లోని అత్యుత్తమ గర్భ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10వ తేదీన జరగనున్న ప్రీ-దండియా కార్యక్రమంలో గర్భ, దాండియా నృత్యాల ప్రదర్శణకు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఆర్ఎఫ్సీలో అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని కలిగి ఉండటంతో ఈ కార్యక్రమం మరింత విజయవంతం అవుతుంది.ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు గర్భ, దాండియా కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము'' - ఏవీ రావు, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సీనియర్ ప్రతినిధి
హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటి కార్యక్రమం
అక్టోబర్ 10వ తేదీన ఈ కార్యక్రమాన్ని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో జరుపుతున్నట్లు రంగతాళి నిర్వాహకులు ఏకే అగర్వాల్ తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ దాండియాలో పాల్గొనాలని కోరారు. మొట్టమొదటగా హైదరాబాద్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనికోసం అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఏకే అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
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