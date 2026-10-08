YUVA : అవహేళనలు దాటి - 5 ప్రభుత్వ కొలువులతో ఔరా అనిపించి
Man Got 5 Government Jobs : ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అంజన్ జిల్లా కోర్టులో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, టీజీ గ్రామీణ బ్యాంకు, టీజీఎస్ఆర్టీసీ, ఆర్ఆర్బీ, క్లర్క్ జాబ్స్ సాధించాడు. తల్లిదండ్రుల కోరికను నిజం చేశాడు.
Published : October 8, 2026 at 2:14 PM IST
Rangareddy Man Got 5 Government Jobs : కుమారుడిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా చూడాలనేది ఆ తల్లిదండ్రుల కల. ఆర్థిక కష్టాలు, ఆటుపోట్లు, అవమానాలు ఎదురైనా ఉన్నతంగా చదివించారు. వారి ఆశయాన్ని నెరవేర్చాలని బలంగా సంకల్పించుకున్న ఆ యువకుడు కూడా అహర్నిశలు శ్రమించాడు. కొలువుల సాధనలో ఎన్నోసార్లు విఫలమైనా మొక్కవోని లక్ష్యంతో ముందడుగు వేశాడు. ఫలితంగా 1 కాదు, 2 కాదు ఏకంగా 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి ఔరా అనిపించాడు. ఇదీ రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్ల వాసి చిందం అంజన్ కుమార్ సక్సెస్ జర్నీ.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేది లక్షలాది విద్యార్థుల కల. దాన్ని నిజం చేసుకునేందుకు కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ రాత్రింబవళ్లు శ్రమించే వారు ఎందరో. కానీ ఏళ్ల తరబడి సమయం పడుతుండటం, నోటిఫికేషన్లు ఆలస్యం అవుతుండటంతో ఎంతోమంది తమ ఆశయాన్ని మధ్యలోనే వదులుకుంటుంటారు. ఈ యువకుడు మాత్రం ఎన్నేళ్లయినా సరే జాబ్ సాధించే వరకు పట్టు వదలకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. నిరంతర శ్రమతో 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాడు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా ఏళ్ల తరబడి ప్రిపరేషన్
యువకుడి పేరు అంజన్ కుమార్. రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్ల స్వస్థలం. తండ్రి కృష్ణ రైతు. తల్లి సుగుణ కూరగాయలు అమ్ముతారు. వారు నిరక్షరాస్యులైనా కుమారుడిని ఉన్నతంగా చదివించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా చూడాలని అనుకున్నారు. శక్తికి మించి చదివించారు. వారి ఆకాంక్షను నిజం చేసే దిశగా బీటెక్ కాగానే ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాడు అంజన్. ఏళ్ల శ్రమకు ఫలితంగా వరుసగా 5 ఉద్యోగాలు సాధించాడు. జిల్లా కోర్టులో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, ఆర్ఆర్బీలో తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు, టీజీఎస్ ఆర్టీసీలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్, రైల్వేలో గూడ్స్ రైలు మేనేజర్, క్లర్క్ జాబ్స్ కైవసం చేసుకున్నాడు.
ఉదయం పనుల్లో సాయం, రాత్రి సమయాల్లో ప్రిపరేషన్
ప్రిపరేషన్ పూర్తయినా ఏళ్ల తరబడి నోటిఫికేషన్లు రాకపోవడం, సిటీలో ఉంటూ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యేంత స్థోమత లేక ఇంటి దగ్గరే చదువుకునేవాడు అంజన్. ఉదయం, సాయం వేళల్లో తండ్రికి వ్యవసాయ పనుల్లో సాయంగా ఉంటూ మధ్యాహ్నం, రాత్రి సమయాల్లో ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాడు. ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురవ్వడంతో కొన్నాళ్లు ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేసినట్లు వివరిస్తున్నాడు. మొదట్లో ఎన్నో ఉద్యోగాలు చివరి క్షణంలో చేజారినా, అంజన్ నిరాశ చెందలేదు. రెట్టింపు పట్టుదలతో ప్రిపపేషన్ కొనసాగించి విడుదలైన నోటిఫికేషన్లు అన్నింటికీ అప్లై చేస్తూ సన్నద్ధమయ్యేవాడు.
అమ్మానాన్నలకు నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలని ఉంది. నేను కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అయితే కొంచెం సెక్యూర్గా ఉంటుందని, కోచింగ్ కోసం దిల్సుఖ్నగర్కు వెళ్లి అక్కడ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కోచింగ్ తీసుకున్నాను. అక్కడ ఎస్ఎస్సీ పోస్టులకు ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు కూడా రాయడం మొదలుపెట్టాను. ఇలా ఆ ఏడాదిలో వచ్చిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నింటికీ దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇలా ఐదు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో ఉద్యోగం చేస్తున్నా.' - అంజన్ కుమార్, 5 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన యువకుడు
బంధువులు, స్నేహితుల అవహేళనలే ఆశీర్వాదాలు
ఏళ్ల పాటు ప్రిపరేషన్, జాబ్ ఆలస్యం కావడంతో బంధువులు, స్నేహితులు అవహేళన చేసిన సందర్భాలు అనేకం అని చెబుతున్నాడు అంజన్. ఇంకా ఎన్నాళ్లు చదువుతావు? ప్రభుత్వ కొలువు నీవల్ల కాదులే కానీ, ఏదైనా చిన్నపాటి ప్రైవేట్ జాబ్ చూసుకోమని సలహాలు ఇచ్చేవారని అంటున్నాడు. అవేవీ పట్టించుకోకుండా తన పని తాను చేసుకుపోవడం వల్లే నేడు 5 ఉద్యోగాలు సాధించి వారితోనే అభినందనలు అందుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నాడు.
కుమారుడు బాగా చదువుకొని అనుకున్నట్లుగానే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించండంపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంజన్ తల్లిదండ్రులు. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఏళ్ల పాటు శ్రమించినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఎందరో అవమానించినట్లు కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు. నోటిఫికేషన్లు ఆలస్యం అయినా, ఎన్నో కొలువులు కొద్దిలో చేజారినా మొక్కవోని దీక్షతో 5 కొలువులు సాధించిన అంజన్ కుమార్ తదుపరి లక్ష్యం గ్రూప్-1 ఉద్యోగం సాధించడమేనని చెబుతున్నాడు.
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