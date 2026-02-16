ETV Bharat / state

ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రాజకీయ సమీకరణాలు - మున్సిపల్​ పీఠం కోసం పార్టీల వ్యూహాలు

13 మున్సిపాలిటీలో ఆరింటిని కైవసం చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌ - గులాబీ పార్టీ ఖాతాలో చేరిన నాలుగు మున్సిపాలిటీలు - మొయినాబాద్, ఆలియాబాద్, పరిగి మున్సిపాలిటీలలో హంగ్‌

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 8:47 AM IST

3 Min Read
Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. పురపోరులో అధికార కాంగ్రెస్, విపక్ష బీఆర్​ఎస్​ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా పోటీపడగా 13 మున్సిపాలిటీలో చేవెళ్ల, శంకర్​పల్లి, షాద్‌నగర్, వికారాబాద్, కొడంగల్, తాండూరు ఓటర్లు హస్తం పార్టీకి పట్టంకట్టారు. ఇబ్రహీంపట్నం, ఆమనగల్, మూడుచింతలపల్లి, ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీలను బీఆర్​ఎస్​ దక్కించుకుంది. మొయినాబాద్, ఆలియాబాద్, పరిగి మున్సిపాలిటీల్లో ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాకపోవడంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కీలకంగా మారారు. క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరతీసిన కాంగ్రెస్ స్వతంత్రులతోపాటు పలువురు బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లను తన వైపునకు తిప్పుకుంది. హంగ్ ఏర్పడిన మూడు మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్మన్ పీఠాలను దక్కించుకునేందుకు పక్కాగా వ్యూహం రచించింది. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా తన బలాన్ని చూపించి మూడు మున్సిపాలిటీలో దక్కించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది.

పలు మున్సిపాలిటీలో కీలకంగా స్వతంత్రులు : మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీల్లోని 26 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్-10, బీఆర్​ఎస్​-7, బీజేపీ 4, స్వతంత్రులు ఐదుగురు గెలిచారు. ఛైర్మన్ పీఠం దక్కించుకోవాలంటే 14 మంది కౌన్సిలర్లు కావాలి ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాకపోవడంతో స్వతంత్రులు కీలకంగా మారారు. ఆ ఐదుగురిలో ఇద్దరిని కాంగ్రెస్ తనవైపు తిప్పుకుంది. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కలిసి 11 మంది ఉండగా మరో ముగ్గురు స్వతంత్రులున్నారు. వారితోపాటు చేవెళ్ల బీజేపీ ఎంపీ కొండా విశ్వశ్వర్ రెడ్డి ఎక్స్‌ అఫిషియో సభ్యునిగా ఉన్నా ఆయన ఓటు చేవెళ్ల మున్సిపాలిటీలో ఉండటంతో ఛైర్మన్ పీఠం కాంగ్రెస్‌కే దక్కనుంది. ఛైర్మన్ స్థానం ఎస్సీ జనరల్‌కి రిజర్వు కాగా పురుష కౌన్సిలర్లు ఎవరూ లేరు. ఛైర్మన్‌ పీఠం మహిళలను వరించే అవకాశం ఉండటంతో ఇద్దరి మహిళల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది. చేవెళ్ల మాజీ ఎంపీ గడ్డం రంజిత్ కుమార్ సయోధ్య కుదిర్చేందుకు మంతనాలు జరుపుతున్నా ఎవరూ మెట్టు దిగట్లేదని తెలుస్తోంది. స్వతంత్ర అభ్యర్థుల్లో ఒకరికి వైస్‌ ఛైర్మన్ ఇస్తేనే మద్దతు ప్రకటిస్తామని షరతు విధిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఆ పార్టీలకు మద్దతివ్వడంతోనే ఇలా : వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మున్సిపాలిటీని అధికార కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. 18 వార్డుల్లో చెరో 8 వార్డులు గెలుచుకోగా రెండు చోట్ల స్వతంత్రులు దక్కించుకున్నారు. గెలిచిన ఇద్దరు స్వతంత్రులు చెరో పార్టీకి మద్దతివ్వడంతో రాజకీయం వేడెక్కింది. పరిగి ఎమ్మెల్యే రాంమోహన్ రెడ్డి ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యుడిగా ఓటు హక్కు ఉండటంతో పరిగి మున్సిపాలిటీ పీఠం హస్తగతమేనని భావిస్తోంది. అలియాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకున్నాయి. 20 వార్డులకుగాను కాంగ్రెస్ 8, బీఆర్ఎస్ 7, బీజేపీ 3, బీఎస్పీ 1, స్వతంత్ర అభ్యర్థి 1 గెలుపొందారు. ఛైర్మన్ పీఠం దక్కాలంటే కాంగ్రెస్‌కు మరో ముగ్గురి మద్దతు అవసరం. స్వతంత్ర అభ్యర్థితోపాటు బీఎస్పీ అభ్యర్థి మద్దతు కోసం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. చివరి నిమిషంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు సమాచారం.

ఎల్లంపేటలో మారిపోయిన సమీకరణలు : బీజేపీ ముగ్గురు సభ్యుల మద్దతుతో ఆలియాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్‌ పీఠాన్ని కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంటోందని తెలుస్తోంది. అయితే ఇక్కడ కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని బీఆర్​ఎస్​కు దూరం చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది. ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీలో 24 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ 12 మంది, కాంగ్రెస్, 9, బీజేపీ 3 గెలిచాయి. ఎక్స్‌ అఫిషియో సభ్యుడైన మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి ఓటుతో ఛైర్మన్ పీఠం తమదేనని బీఆర్​ఎస్​ ధీమాతో ఉండగా మల్కాజ్‌ గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీలో ఎక్స్‌అఫిషియో సభ్యుడిగా ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకున్నారు. 9 వార్డులు గెలిచిన కాంగ్రెస్‌కి బీజేపీ ముగ్గురు కౌన్సిల్లరతోపాటు ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యుడిగా ఈటెల రాజేందర్ మద్దతివ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీ సమీకరణలు పూర్తిగా మారిపోయాయి.

ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యుల ప్రయత్నాలు : ఒకే ఒక వార్డు గెలిచిన ఆమనగల్ మున్సిపాలిటీల్లోనూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పీఠంపై కన్నేసింది. 15 వార్డులకు గాను బీఆర్​ఎస్​ 8 గెల్చుకొని పూర్తి ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఒకే ఒక్క వార్డు గెలిచిన కాంగ్రెస్ 6 స్థానాలు గెలిచిన బీజేపీతో జత కట్టింది. ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులు ఎంపీ మల్లురవి, ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు దామోదరరెడ్డి, ఏవీఎన్ రెడ్డిల ఓట్లతో కాంగ్రెస్ చైర్మన్, బీజేపీ వైస్ ఛైర్మన్ పదవులు చేపట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్‌ మద్దతుగా ఎమ్మెల్సీ లు సురభి వానిదేవి, నవీన్ రెడ్డిలున్నారు.

