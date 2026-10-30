మియాపూర్ భూములు పరిశీలించిన రంగారెడ్డి కలెక్టర్ - సీఎం సూచనలతోనే విలువైన భూమి కాపాడామని వెల్లడి
Rangareddy Collector Visits Miyapur Lands : ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మియాపూర్లోని 550 ఎకరాల భూములను రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి పరిశీలించారు. సీఎం సూచనలతోనే భూమి కాపాడగలిగినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు.
Published : October 30, 2026 at 7:20 PM IST
సుప్రీంకోర్టులో సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం చేసి కాపాడిన భూముల పరిరక్షణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. సీఎం ఆదేశాల మేరకు 550 ఎకరాల భూములను పరిశీలించిన రంగారెడ్డి కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి సర్వే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న 400ఎకరాల హద్దులను పటిష్ఠ పరచడంతో పాటు మిగిలిన భూమిని గుర్తించి ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ముందుకెళ్లేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు సిద్ధమయ్యారు.
నిరుపేదల ఇళ్ల జోలికి వెళ్లం
రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి పరిధిలోని మియాపూర్లో సర్వే నంబర్ 100, 101లలో ఉన్న 550.39 ఎకరాల భూమిపై సుదీర్ఘ వివాదానికి సుప్రీంకోర్టు తెరదించిండంతో రెవెన్యూ యంత్రాంగం కార్యాచరణను ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో సర్వే నెంబర్ 100,101 భుములను రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. సీఎం సూచనలతో విలువైన భూములు కాపాడామని కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి తెలిపారు. అన్ని రికార్డులు సమర్పించడం వల్లే ప్రభుత్వ పరమైందని వెల్లడించారు.
550 ఎకరాలకుగాను 400ఎకరాల భూమికి మాత్రమే ఫెన్సింగ్ ఉందన్న కలెక్టర్ మిగిలిన భూమికి కూడా కంచె వేస్తామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ భూమి విలువ దాదాపు 50 వేల కోట్లు ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఇచ్చే తదుపరి ఆదేశాలపై చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. 550ఎకరాలను గుర్తిస్తామని అయితే వంద ఎకరాల వరకు భూమిలో నిరుపేదలు ఉంటున్నారని ఇప్పటికైతే వారి జోలికి వెళ్లమని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో వివాదానికి తెర
బండారి రామచందర్ అనే వ్యక్తితో పాటు సుమారు 23 మంది ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఈ భూమి తమదేనని పేర్కొంటూ 1995లో కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం ద్వారా ప్రారంభమైన వివాదం నిన్న సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో తెరపడింది. 1997తో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టు, 2003 ఏప్రిల్ 16న ఉమ్మడి హైకోర్టు తీర్పు తర్వాత పిటిషన్దార్లు సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. 2003 హైకోర్టు తీర్పుతో వెనువెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ రెండు సర్వే నంబర్లలోని 550 ఎకరాల భూమిని హెచ్ఎండీఏకు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం అప్పట్లో ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. అయితే 2003లో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు ద్వారా మళ్లీ భూమి వివాదంలోకి వెళ్లింది.
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