చదువుకున్న గడ్డ రుణం తీర్చుకున్న వైద్యులు - కాకినాడ జీజీహెచ్లో రూ.60 కోట్లతో మాతా శిశు ఆస్పత్రి నిర్మాణం
కాకినాడలో ఘనంగా ఆర్ఎంసీ పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం - రాంకోసా, రాంకానా ఆధ్వర్యంలో సమకూరిన రూ.60 కోట్ల విరాళాలు - జీజీహెచ్లో మాతా శిశు ఆస్పత్రి భవనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:25 AM IST
Rangaraya Alumni Hospital : చదువు నేర్పిన మాతృ సంస్థపై మమకారం, సమాజానికి ఏదైనా చేయాలనే సేవా సంకల్పం వెరసి కాకినాడలో ఒక అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. దశాబ్దాల కిందట ఒకే చెట్టు నీడన చదువుకుని ప్రస్తుతం దేశ విదేశాల్లో అగ్రశ్రేణి వైద్యులుగా స్థిరపడిన రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ పూర్వ విద్యార్థులంతా ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు. కేవలం పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకోవడానికే కాకుండా తాము చదివిన గడ్డ రుణం తీర్చుకోవాలన్న గొప్ప ఆశయంతో ఏకంగా రూ.60 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక మాతా శిశు సంరక్షణ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. రంగరాయ వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం, వారి సేవానిరతిపై ప్రత్యేక కథనం.
సందడిగా ఆత్మీయ సమ్మేళనం : కాకినాడలో రంగరాయ వైద్య కళాశాలలో పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం సందడిగా సాగింది. 1958 ఎంబీబీఎస్ బ్యాచ్ నుంచి ఇటీవల పీజీ వైద్యవిద్యను పూర్తి చేసిన వారంతా కళాశాల ఆడిటోరియంలో కలుసుకోని ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఎక్కడ స్థిరపడ్డారు, ఏమేం చేస్తున్నారు, ఇలా అన్ని అంశాలను ఒకరికొకరు చర్చించుకున్నారు. తాము కళాశాలలో చదువుకున్న రోజులను, అప్పటి ఆప్యాయతలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
తమను తీర్చిదిద్దిన మెడికల్ కళాశాలకు, సేవాభావాన్ని నేర్పిన ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి తిరిగి ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పంతో పూర్వ విద్యార్థులంతా రాంకోసా, రాంకానా పేరుతో 60 కోట్ల రూపాయల విరాళాలు సేకరించి, జీజీహెచ్లో బొల్లినేని వెంకమ్మ – రమణయ్య పేరుతో మాతా శిశు ఆస్పత్రి నిర్మించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రికి విరాళాలు అందించిన దాతలను పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనానికి ముఖ్య అతిధులుగా హాజరైన శాసనసభ ఉప సభాపతి రఘురామ కృష్ణరాజు, మాజీ మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ సలహాదారు, ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఘనంగా సత్కరించి జ్ఞాపికలు అందజేశారు. దాతృత్వాన్ని ప్రదర్శించిన వైద్యుల సేవా నిరతిని వక్తలు కొనియాడారు.
"గైనిక్ వార్డ్ ద్వారా ఎంతోమంది తల్లులకు, పుట్టబోతున్న బిడ్డలందరికీ కూడా ఉపయోగం కలుగుతుంది. ఎవరైతే ఈ డొనేషన్ ఇచ్చి ఈ బృహత్కార్యం చేశారో, పుట్టబోయే వాళ్లందరూ కూడా వారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటారు. వీళ్లు చేసిన ఈ శ్రమకు ఎంత మెచ్చుకున్నా తక్కువే. వీరిని మహానుభావులు అనే చెప్పాలి."-రఘురామ కృష్ణరాజు, శాసనసభ ఉప సభాపతి
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా : పూర్వవిద్యార్థులు నూతనంగా నిర్మించిన బొల్లినేని వెంకమ్మ – రమణయ్య మాతా శిశు ఆస్పత్రిలో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తల్లులు, నవజాత శిశువుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ భవనంలో ప్రత్యేక ఐసీయూలు, నవజాత శిశువుల కోసం అధునాతన నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లు, చిన్నారుల అత్యవసర వైద్య చికిత్సల కోసం ప్రత్యేక విభాగాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి బృహత్తరమైన ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వామ్యం కావడం, కళాశాల పూర్వ విద్యార్థిగా ఉండడం, తమ తల్లిదండ్రుల పేర్లను మాతా శిశు ఆస్పత్రికి నామకరణం చేయడం సంతోషకరమైన విషయమని కిమ్స్ ఆస్పత్రి వ్యవస్థాపకులు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బొల్లినేని భాస్కరరావు తెలిపారు.
"మనకి విద్యనిచ్చిన సంస్థ కోసం ఎక్కడికో వెళ్లి కష్టపడి ఒక హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ లాగా 60 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఇలాంటి మంచి ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేశారు. నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్లందరినీ అభినందిస్తున్నాను. రంగరాయ కాలేజీ మనకి చదువుతో పాటు స్నేహం, వాల్యూ, డిగ్నిటీ నేర్పింది. ఇక్కడికి వచ్చిన పేదవాళ్లకి మంచి వైద్యం జరిగినప్పుడే ఈ ఫెసిలిటీకి మనం న్యాయం చేసినట్టు. కేవలం అందమైన బిల్డింగ్ కట్టి ఫెసిలిటీస్ కల్పించడమే కాదు, అక్కడ వైద్యం కూడా జరగాలి. అది తప్పకుండా మీ అందరి కృషితో జరుగుతుందని అనుకుంటున్నా. అందరికీ ఇది రోల్ మోడల్. రేపు సీఎం గారు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేశామన్నది ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది."-కామినేని శ్రీనివాస్, మాజీ మంత్రి
మాతాశిశు ఆసుపత్రి నిర్మాణంలో భాగమైన వైద్యులు, దాతలు ఈ ప్రాజెక్టును తమ జీవితంలో చిరస్మరణీయ ఘట్టంగా అభివర్ణించారు. ఇది సమష్టి విజయమని ఆరోగ్యాన్ని సృష్టించడం అంటే సంపదను సృష్టించినట్లేనని అభిప్రాయపడ్డారు. రంగరాయ వైద్య కళాశాలలో చదివి, అదే సంస్థ అభివృద్ధికి తోడ్పడే భాగ్యం కలగడం తమ అదృష్టమని పూర్వవిద్యార్థులు అన్నారు. మరో 3 నెలల్లో ఆసుపత్రిలో పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు.
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రంగరాయ పూర్వ విద్యార్ధుల సంకల్పం - కాకినాడ జీజీహెచ్లో మాతా శిశు ఆసుపత్రి నిర్మాణం