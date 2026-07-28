అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - తెలంగాణ మహిళ మృతి
అమెరికా రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలంగాణ మహిళ మృతి - న్యూజెర్సీలో స్థిరపడిన రంగారెడ్డి జిల్లా దంపతులు - సిగ్నల్ వద్ద ఆగిన కారును ఢీకొన్న మరోకారు - ప్రాణాలు కోల్పోయిన దీపారెడ్డి
Published : July 28, 2026 at 3:27 PM IST
Telangana Native Dies In America : అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలంగాణ వాసి మృతి చెందారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్లు మండలం ఆకుతోటపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీపాతి దీపారెడ్డి (44) న్యూజెర్సీలో సోమవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈమె మాడుగుల మండల కేంద్రానికి చెందిన పట్టాభి శేఖర్ రెడ్డి, శశిరేఖ దంపతుల కుమార్తె. దీపారెడ్డికి 20 ఏళ్ల కిందట ఆమనగల్లు మండలం ఆకుతోటపల్లి గ్రామానికి చెందిన రామకృష్ణారెడ్డితో వివాహం జరిగింది. దీపారెడ్డి, రామకృష్ణారెడ్డి ఇద్దరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు కావడంతో అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో స్థిర పడ్డారు.
దీపారెడ్డి కారులో ప్రయాణిస్తూ న్యూజెర్సీలో సిగ్నల్ వద్ద ఆగిన సమయంలో మరో కారు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. వీరికి ఇద్దరు కూతుళ్లు సంస్కృతి, హర్షిత ఉన్నారు. దీంతో ఆమనగల్లులో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. దీపారెడ్డి మృతి పట్ల స్థానిక నాయకులు సంతాపం తెలిపారు. ఆమె అంత్యక్రియలు అమెరికాలోనే నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.
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