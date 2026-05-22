రెండేళ్లలో 150 మందికి శిక్షలు - రంగారెడ్డి జిల్లా పోక్సో కోర్టు రికార్డు
పోక్సోకేసుల్లో వేగవంతమైన తీర్పులు వెలువరిస్తున్న రంగారెడ్డి స్పెషల్ పోక్సో కోర్టు - సత్వర న్యాయమందిస్తూ నిందితులకు కఠిన శిక్షలు విధిస్తున్న న్యాయస్థానం - రెండేళ్ల వ్యవధిలో 150 మందికి కఠిన శిక్షలు విధించి రికార్డు
Published : May 22, 2026 at 4:31 PM IST
Rangareddy District pocso court Expedited Verdicts : చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపుల కేసులు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. రోజూ ఏదో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పోక్సో కేసు నమోదు అవుతూనే ఉంది. సమీప బంధువులు, పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులు, ఇరుగుపొరుగు వారే ఎక్కువగా ఈ కేసుల్లో నిందితులుగా ఉంటున్నారు. చిన్నారులపై లైంగిక నేరాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా న్యాయస్థానాలు పనిచేస్తున్నాయి. మైనర్ బాలికలపై లైంగిక దాడి చేయాలంటే భయపడేలా దోషులకు కఠిన శిక్షలు విధిస్తున్నాయి.
రెండేళ్లలో 150 మంది నిందితులకు కఠిన శిక్షలు : పోక్సో చట్టం( లైంగిక నేరాల నుంచి చిన్నారుల రక్షణ) 2012 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి ప్రతి జిల్లాలోనూ స్పెషల్ పోక్సో కోర్టు, ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేశారు. ఫలితంగా న్యాయస్థానాలు వేగవంతమైన విచారణ చేసి నిందితులకు కఠిన శిక్షలు విధిస్తూ బాధితులకు సత్వర న్యాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ప్రత్యేక పోక్సో ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలో 150 కేసుల్లో నిందితులకు కఠిన శిక్షలను విధించి రికార్డు సృష్టించింది. రెండేళ్ల క్రితం పోక్సో కోర్టు జడ్జిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పద్మావతి కేసుల విచారణలో వేగం పెంచారు. నిందితులకు త్వరత గతిన శిక్షలు, జరిమానాలు విధిస్తూ బాధితులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. పోక్సో కేసుల్లో బాధితుల పునరావాసానికి పరిహారాన్ని మంజూరు చేస్తున్నారు.
నిందితులకు విధించిన శిక్షలతో పాటు బాధితుల పునరావాసానికి సంబంధించి అన్ని కేసుల్లో కలిపి సుమారుగా రూ.3 కోట్లకు పైగా పరిహారాన్ని మంజూరు చేశారు. బాధితులకు పరిహారం త్వరగా అందేలా చర్యలు చేపట్టాలంటూ ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థకు ఆదేశాలను జారీ చేస్తున్నారు.
శిక్షల వివరాలు
- సహజ జీవిత కాలం (తుదిశ్వాస విడిచే వరకు) - 10 మందికి
- యావజ్జీవ శిక్షలు - 15 మందికి
- ఇరవై ఏళ్ల కారాగారం - 35
- పదేళ్ల జైలు శిక్షలు - 17
- ఏడేళ్లలో - 02
- ఐదేళ్లలో - 19
- మాడేళ్లలో - 31
- రెండేళ్లలో - 12
- ఏడాదిలో శిక్షలు - 9
అసలేంటీ పోక్సో కేసులు : 18 ఏళ్లలోపు బాలబాలికలను లైంగిక వేధింపులు, నేరాల నుంచి రక్షణగా నిలిచేందుకు, బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2012లో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రం సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్(పోక్సో)ను ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చింది. విచారణ వేగంగా చేపట్టి దోషులకు సత్వర న్యాయాన్నందించింది.
ఏం చేసినా శిక్ష తప్పించుకోలేరు :
- ‘పోక్సో’ కేసులో నేరం నిరూపణ అయినట్లయితే కోర్టులు కఠిన శిక్షలు విధిస్తాయి. బాధ్యతాయుత స్థానాల్లో ఉన్నవారు నేరానికి పాల్పడినా, దివ్యాంగులపై అకృత్యం చేసినా తీవ్రమైన దాడిగా పరిగణిస్తారు. ఈ కేసుల్లో శిక్ష తీవ్రత మరింత పెరుగుతుంది.
- చిన్నారులను అసభ్యకరంగా తాకడం, శారీరక వేధించడమే కాదు, దూషణ వ్యాఖ్యలు చేసినా, ఇబ్బంది పెట్టేవిధంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినా, మెసేజ్లు పంపినా, సైగలు చేసినా పోక్సో కింద కేసు నమోదు చేస్తారు.
- చిన్నారుల అశ్లీల ఫొటోలు, వీడియోలను చిత్రీకరించడం, వాటిని ఫోన్లో ఇతరులకు పంపడమనేది తీవ్రమైన నేరం కిందకు వస్తుంది.
- పాల్పడిన నేరం తీవ్రత ఆధారంగా మూడు ఏళ్ల నుంచి జీవిత ఖైదు వరకు శిక్షలు పడేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ కేసులో బాధితుల గోప్యతను కాపాడతారు. వారికి సంబంధించిన వివరాలు బహిర్గత పర్చకూడదు. విచారణ వేగవంతానికి ప్రత్యేక ఫాస్ట్రాక్ పోక్సో కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తారు.
- అధికశాతం కేసుల్లో నిందితులుగా బంధువులు, పొరుగువారు, ఫ్రెండ్స్, పరిచయస్థులు, ప్రేమికులు, ఇతరులు ఉంటున్నారు.
