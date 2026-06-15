గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి 3 రోజుల పోలీసు కస్టడీ
మూడు రోజుల కస్టడీకి అనుమతించిన రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు - నకిలీ జీవోలు సృష్టించిన కేసులో బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి పోలీసు కస్టడీ - రేపటినుంచి 3 రోజులపాటు బొల్లాను కస్టడీకి తీసుకుని ప్రశ్నించనున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 6:38 PM IST
3 Days Police Custody to Bolla Brahma Naidu : తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రభుత్వ భూములు కాజేసే కుట్ర కేసులో అరెస్టయిన వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు అనుమతించింది. గండిపేట సమీపంలో ప్రభుత్వ భూమిని కాజేసేందుకు నకిలీ జీవోలు సృష్టించారు. వీటి ఆధారంగా ఈ కేసులో అరెస్టయిన మరికొందరు నిందితులతో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించారు.
స్థానిక తహసీల్దార్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడి పాత్ర ఉన్నట్లు పక్కా ఆధారాలు సేకరించి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు ఆయన్ను కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరగా కోర్టు అనుమతించింది. దీంతో రేపటి(మంగళవారం) నుంచి మూడు రోజులపాటు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని కస్టడీకి తీసుకుని పోలీసులు విచారించనున్నారు.
కేసు పూర్తి వివరాలు : పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని సైబరాబాద్ పోలీసులు కొద్దిరోజుల క్రితం అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఫేక్ జీవోలతో గండిపేట సర్వే నెంబర్-18లోని 9.10 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని రెగ్యులరైజ్ చేసేందుకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు బ్యాచ్ ప్రయత్నించింది. ఈ భూముల విలువ వెయ్యి కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని అంచనా.
భూమి కొట్టేసేందుకు పక్కా ప్లాన్: కోకాపేట నియోపొలిస్లో కొంతకాలం క్రితం ఎకరా రూ.100 కోట్లకు అమ్ముడుపోయింది. ఆ ప్రాంతానికి సమీపంలోనే ఉన్న గండిపేట సర్వే నెంబర్-18లో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి 104 ఎకరాల 25 గుంటల భూమి ఉంది. 1954-55 రికార్డుల ప్రకారం పోరంబోకు కంచెగా ఇది నమోదైంది. ఆ భూమిపై కన్నేసిన నిందితులు కొట్టేసేందుకు పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు. ఆ సర్వే నెంబర్లోని కొంత భూమిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐదుగురికి ఇచ్చిందంటూ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో ప్రచారం చేశారు. శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.
విస్తృతంగా గాలించి ఎట్టకేలకు అరెస్టు: ఈ వ్యవహారంపై గండిపేట మండల తహసీల్దార్ నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు కోర్టు అనుమతితో నిందితుల ఇళ్లలో సోదాలు చేశారు. కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి ఆధారంగా వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాత్రను గుర్తించినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. బొల్లా బ్యాచ్ కబ్జా చేయాలనుకున్నగండిపేటలోని భూమి విలువ కనీసం వెయ్యి కోట్లుకు పైగానే ఉంటుందన్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేశామన్నారు. ఏకంగా నకిలీ జీవోలు సృష్టించి భూమిని కాజేసేందుకు బ్రహ్మనాయుడు కుట్ర చేసినట్లు వివరించారు. పరారీలో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడి కోసం విస్తృతంగా గాలించి ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు.
తాజాగా బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు అనుమతించింది. దీంతో రేపటి(మంగళవారం) నుంచి మూడు రోజులపాటు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని కస్టడీకి తీసుకుని పోలీసులు విచారించనున్నారు.
గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్
నకిలీ పత్రాలతో రూ. 1500 కోట్ల భూమి కబ్జాకు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా యత్నం: డీసీపీ