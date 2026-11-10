రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్కు 6 నెలల జైలు శిక్ష - కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో హైకోర్టు తీర్పు
Rangareddy Collector Sentenced to Jail : కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడిన రంగారెడ్డి కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డికి హైకోర్టు 6 నెలల జైలు శిక్ష, రూ.2 వేల జరిమానా విధిస్తూ సోమవారం తీర్పు వెలువరించింది.
Published : November 10, 2026 at 10:14 AM IST
కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడిన రంగారెడ్డి కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డికి హైకోర్టు 6 నెలల జైలు శిక్ష, రూ.2 వేల జరిమానా విధిస్తూ సోమవారం తీర్పు వెలువరించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం తుర్కయాంజాల్లోని మన్నె ముత్యాలమ్మ కుంటలో రెండు ప్లాట్లను నిషేధిత జాబితాలో నుంచి తొలగించాలన్న వినతి పత్రాన్ని పరిశీలించాలని కోర్టు వెల్లడించింది.
అయితే ఆ ఉత్తర్వులను అమలు చేయకుండా కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడిన రంగారెడ్డి కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డికి హైకోర్టు 6 నెలల జైలుశిక్ష, రూ.2 వేల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పును వెల్లడించింది. అప్పీలుకు అవకాశం కల్పిస్తూ శిక్ష అమలును 4 వారాల పాటు నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
హైకోర్టులో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్
రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం తుర్కయాంజాల్లోని మన్నె ముత్యాలమ్మ కుంటలో సర్వే నెం.536, 537, 657, 658లోని ప్లాట్ 59, 62లను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించాలని పిటిషన్లు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పిటిషనర్ల అభ్యర్థనను పరిశీలించి 60 రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంతో పి.శివలీల హైకోర్టులో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లో నోటీసులు జారీ చేసిన తర్వాత పిటిషనర్ల అభ్యర్థనను తిరస్కరించారని, మరోసారి పరిశీలించాలని హైకోర్టు ఆదేశించినా తిరస్కరించారని వెల్లడించారు.
అమలు చేయాల్సిందే
మొదట పిటిషన్లో 60 రోజుల్లో పరిష్కరించాలన్న ఆదేశాలను ఎందుకు అమలు చేయలేదో కలెక్టర్ సమంజసమైన వివరణ ఇవ్వలేదన్నారు. అదే లే అవుట్లో పక్క ప్లాట్లను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించి పిటిషనర్ల దరఖాస్తులను తిరస్కరించడాన్ని న్యాయమూర్తి ప్రస్తావించారు. కోర్టు ఉత్తర్వులు ఒకసారి జారీ చేసిన తర్వాత అమలు చేయాల్సిందేనని, అమలు చేయని పక్షంలో వాటిపై అప్పీలు దాఖలు చేసుకోవాల్సిందేనన్నారు. అలా కాకుండా కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లో అంతకుముందు రిట్ పిటిషన్లో జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను పునః సమీక్షించడం, కేసు పూర్వాపరాలను పరిశీలించడం చేసే ప్రసక్తి ఉండదన్నారు.
ఉత్తర్వులను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారు
కోర్టు ధిక్కరణ కింద ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి విచారణలో పరిష్కారమైన అంశాల గురించి కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లో ప్రస్తావించరాదని, కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేశారా? లేదా? అన్నదానికే పరిమితమవుతామన్నారు. 60 రోజుల్లో వినతి పత్రాన్ని పరిష్కరించాలన్న ఉత్తర్వులను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారంటూ కలెక్టర్ సి.నారాయణ రెడ్డికి 6 నెలల జైలు శిక్ష, రూ.2 వేల జరిమానా విధిస్తూ ఉన్నత న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.
ఏడీఆర్ ఎస్టేట్స్ ఎండీకీ జైలు శిక్ష
మరో కేసులోనూ హైకోర్టు ఇలాంటి తీర్పే వెలువరించింది. కోర్టు ఉత్తర్వులకు విరుద్ధంగా రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలను సమర్పించిన ఏడీఆర్ ఎస్టేట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండీ దామోదర్రావుతో పాటు వాటిని అనుమతిస్తూ రిజిస్ట్రేషన్లను కొనసాగించిన కుత్బుల్లాపూర్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ పి.శ్రీను, జాయింట్ సబ్ రిజిస్ట్రార్లు వి.అశోక్, పి.మధుబాబులకు హైకోర్టు 6 నెలల జైలు శిక్ష, రూ.2 వేల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. అయితే తీర్పు అమలును 4 వారాల పాటు నిలిపివేసింది.
రంగారెడ్డి జిల్లా బాచుపల్లిలోని సర్వే నెం.140లోని భూ వివాదానికి సంబంధించి 2023 ఫిబ్రవరిలో ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించారంటూ ఏపీలోని గుడివాడకు చెందిన చలసాని కల్యాణి లీల దాఖలు చేసిన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్పై విచారించిన జస్టిస్ కె.లక్ష్మణ్, జస్టిస్ ఎన్.తుకారాంజీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించింది.
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