'బాహుబలిని పరిచయం చేసినట్టే - ఏపీ విజయగాథలను ప్రపంచానికి చాటాలి’ - లోకేశ్, రానా పాడ్కాస్ట్
Rana Lokesh Podcast at CII Summit : విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో ప్రముఖ సినీనటుడు రానా దగ్గుబాటి నిర్వహించిన పాడ్కాస్ట్కు మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. వివిధ అంశాలపై లోకేశ్ ఏమన్నారంటే.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 11:00 AM IST
‘భవిష్యత్తులో అతిపెద్ద అవకాశాల్లో క్రియేటర్ ఎకానమీ ఒకటి. సినిమాలు, యూట్యూబ్, గేమింగ్ అన్నీ ఇందులో భాగమే. మా అబ్బాయి దేవాన్ష్కు కూడా సొంత యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. చాలామంది విద్యార్థుల్లోనూ సృజనాత్మకత ఉంటుంది. సెల్ఫోన్తోనే వీడియోలు రూపొందించే సాంకేతికత వచ్చేసిన తరుణంలో విశాఖపట్నంలో సినిమా, క్రియేటర్ ఎకానమీ అభివృద్ధికి సహకారం అందిస్తామ’ని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో నిర్మాతలు, దర్శకులకు స్థలాలు కేటాయించి స్టూడియోలు నిర్మించుకునేలా ప్రోత్సహించడంతో షూటింగ్ నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వరకు అన్నిరకాల సదుపాయాలు ఏర్పడ్డాయని, ఏపీలోనూ అలాంటి వసతులు ఒకేచోట సమకూర్చాలని అభిప్రాయపడ్డారు. విశాఖలో శుక్రవారం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ‘ది పవర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ: బిల్డింగ్ పార్ట్నర్షిప్స్, క్రియేటింగ్ ది ఫ్యూచర్’ అనే అంశంపై ప్రముఖ సినీనటుడు రానా దగ్గుబాటి నిర్వహించిన పాడ్కాస్ట్కు మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. వివిధ అంశాలపై లోకేశ్ ఏమన్నారంటే.
యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి : ‘సినిమా, సంగీతం, యానిమేషన్, గేమింగ్ రంగాల్లో యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ నెలకొల్పాలనుకుంటున్నాం. సంగీత దర్శకులు, సినీరంగ అనుభవజ్ఞులతో శిక్షణ ఇస్తాం. థమన్తో కలిసి పనిచేయాలి అనుకుంటున్నాం. తిరుపతిలోనూ ఓ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ను ఏర్పాటుచేసే యోచన ఉంది. ఏఐ సాంకేతికత వాడకాన్ని పెంచుతాం. వినోద రంగంలో కొత్త అవకాశాలు సృష్టిస్తాం. యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి. ఇటీవలి ఎన్నికల్లో విశాఖ సహా చాలాచోట్ల యువత మేయర్లుగా, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లుగా గెలిచారు.
మా మంత్రివర్గం 25 మందిలో 17 మంది యువతే. వ్యవస్థలో లోపాలున్నాయని విమర్శించడం కాదు, వాటి పరిష్కార ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కావాలి. సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు అధికారులు, సంస్థలు, ప్రజాప్రతినిధులను కలుస్తూ పట్టుదలతో పనిచేయాలి. పెద్ద కలలు కనడంతో పాటు వాటిని సాధించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించడం, ఉమ్మడి లక్ష్యాల కోసం కలిసి పనిచేయడం ద్వారా సమాజంలో మార్పు తేవొచ్చు. చంద్రబాబు పాతికేళ్ల వయసులో ఎమ్మెల్యే కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని అయ్యారు. హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ప్రారంభానికి ముందు మూడు వ్యాపార ప్రయత్నాల్లో ఫెయిలైనా వెనక్కి తగ్గలేదు.
దేశానికి ఆర్థిక శక్తి కేంద్రంగా విశాఖ : రాబోయే రెండు దశాబ్దాల్లో రాష్ట్రాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలో ప్రభుత్వానికి రోడ్ మ్యాప్ ఉంది. అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి 156 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. విశాఖను దేశానికి ఆర్థిక శక్తి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతాం. భోగాపురం విమానాశ్రయం ఏపీ ప్రగతికి గేట్ వే లాంటిది. ఇది హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం కంటే పెద్దదిగా ఎదిగిన రోజే నిజమైన సంతృప్తి. విశాఖలో ప్రస్తుతం 17 స్టార్ హోటళ్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు వంటి అంతర్జాతీయ వేడుకలకు ఆతిథ్యమిచ్చేలా ఇక్కడ వసతులు పెరగాలి. రాష్ట్రంలోని ఆలయాలు, బీచ్లు, అరకు ప్రాంతాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రాచుర్యం కల్పించాలి. అరకు లోయలో మారథాన్ నిర్వహణకు మహీంద్రా సంస్థతో చర్చిస్తున్నాం. ఔత్సాహికుల ఆలోచనలను ఆచరణలోకి తేవడమే బ్రాండ్ ఆంధ్ర ప్రత్యేకత.
సోమవారం ఉదయానికల్లా బ్లూప్రింట్ : విశాఖలో సినీ పరిశ్రమకు అవకాశాలు సృష్టించేందుకు బాధ్యత తీసుకోవాలని, సినిమా, గేమింగ్ రంగాల్లో మీ అనుభవాన్ని ఏపీలోని క్రియేటర్లకు పంచేలా ప్రభుత్వంతో కలిసి ఉమ్మడి ప్రణాళిక రూపొందించాలని లోకేశ్, రానాకు ప్రతిపాదించారు. ఇందుకు రానా స్పందిస్తూ సోమవారం ఉదయానికల్లా బ్లూప్రింట్ సిద్ధం చేస్తానని చెప్పారు. అదే ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’ అని లోకేశ్ బదులిచ్చారు.
తెలుగు ప్రేక్షకుల వాటా 70 శాతం : చివర్లో రానా మాట్లాడుతూ, ‘రాష్ట్రంలో చారిత్రక, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యమున్న ప్రాంతాలతో పాటు ప్రపంచానికి పూర్తిగా పరిచయం కాని ఎన్నో అందమైన ప్రదేశాలున్నాయి. వాటికి ప్రచారం కల్పించాలి. విశాఖ సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ. దీనికో ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఉంది. వచ్చే ఏడాదిలో ఇక్కడే మా సంస్థ తరఫున సినీ నిర్మాణం ప్రారంభించేలా చూస్తా. దేశ జనాభాలో తెలుగు ప్రజలు దాదాపు పదో వంతు మాత్రమే అయినా, భారతీయ వినోద పరిశ్రమ ఆదాయంలో తెలుగు ప్రేక్షకుల వాటా 70 శాతం. కొరియా, జపాన్ దేశాల సినిమాలు, సంస్కృతికి ఏపీ స్వాగతం పలుకుతోంది. అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల ద్వారా 100 కోట్ల మంది భారతీయ ప్రేక్షకులకు చేరువ కావొచ్చు. బాహుబలి సినిమాను దేశవ్యాప్తంగా పరిచయం చేసినట్టే ఏపీ విజయగాథలను ప్రపంచానికి చాటాలి’ అని పేర్కొన్నారు.
CII సమ్మిట్ - ఆకర్షణీయమైన హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్తో లోకేశ్ సందడి
విశాఖకు పెట్టుబడుల వెల్లువ - లోకేశ్ సమక్షంలో రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా ఒప్పందాలు