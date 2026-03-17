రంజాన్ మాసంలో తీపి వంటకం షీర్ ఖుర్మా - చేతిపనితో సాల్ట్ సేమియా తయారీ

రంజాన్‌ రోజు ప్రతి ముస్లీం ఇళ్లల్లో నోరూరించనున్న సేమియా - ఈ వృత్తిని 60 ఏళ్లుగా కొనసాగిస్తున్న నగరంలోని పది కుటుంబాలు - సేమియాకు మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉందంటున్న తయారీదారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 10:23 PM IST

Sheer Khurma in Hyderabad : రంజాన్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది నెలరోజుల పాటు ఉండే రోజాలు, నైట్ బజార్లు, నోరూరించే హలీమ్ మాత్రమే కాదు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. రంజాన్ మాసంలో తప్పనిసరిగా తయారుచేసుకునే తీపి వంటకం షీర్ ఖుర్మా. రంజాన్ రోజు ఏ ముస్లీం ఇంటికి వెళ్లినా సేమియా పాయసం సువాసనలు అందరినీ నోరూరిస్తుంది. షీర్ ఖుర్మా లేకుండా రంజాన్ పూర్తి కాదు. పండుగ రోజున నోరు తీపి కావాల్సిందే. సన్నగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే సేమియాను ఇష్టపడని వారు ఉండరేమో. మరి ఆ సేమియా ఎలా తయారవుతుంది? సిటీలో ఎక్కడ తయారుచేస్తారో ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

హైదరాబాద్‌లోని ఛాదర్ ఘాట్ బ్రిడ్జ్ సమీపంలో సుమారు పది కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. ఈ కుటుంబాల్లో 30 మందికి పైగా సభ్యులు దాదాపు 60 ఏళ్లుగా సేమియా తయారీలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. మార్కెట్లో లభించే యంత్ర సేమియాతో పోలిస్తే వీరు పూర్తిగా చేతిపనితో సాల్ట్ సేమియా తయారు చేస్తారు. ఈ ప్రాంతం నుంచే హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాలకు ఆర్డర్లపై సేమియా సరఫరా అవుతోంది. మార్కెట్లో లభించే షీర్ ఖుర్మాలో చాలా వరకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే సేమియానే ఉంటుందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో నిమిషాల్లోనే సేమియాను పేనడం, ఆరబెట్టడం, చుట్టలుగా కట్టడం వంటి ప్రక్రియలు విశేషంగా ఉంటుంది.

సాల్ట్​ సేమియాకు మార్కెట్​లో మంచి డిమాండ్ : ఈ సేమియాను మైదా పిండితో తయారు చేస్తారు. రాత్రంతా మైదాను నానబెట్టి తెల్లవారుజాము నుంచే తయారీ ప్రారంభిస్తారు. మైదాలో ఉప్పు కలిపి మెత్తని ముద్దగా చేసి చేతి వేళ్లతో సాగదీస్తూ సన్నని తీగల్లా పేనుతారు. మెలికలు తిప్పుతూ సన్నని నూడిల్స్‌లా తయారు చేసి, ఆరిన తర్వాత చుట్టలుగా కట్టి ప్యాక్ చేస్తారు. ఈ సాల్ట్ సేమియాకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్‌ ఉందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకున్న ఈ కళను తమ పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తున్నామని, ఇన్నేళ్లుగా తమ కుటుంబాలే ఈ వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నాయని అంటున్నారు.

మూడ్నాలుగు రోజుల్లో రంజాన్ వస్తుండడంతో అమ్మకాలు ఊపందుకున్నాయి. పండుగ ముందు రోజు రాత్రి వరకు సేమియా తయారీ కొనసాగుతుందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ చేతిపని కళ రంజాన్ పండుగకు ఒక ప్రత్యేకతను అందిస్తోంది. దీనిని సాధారణ రోజుల్లోనూ తినాలనిపించిన వారు ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకుంటు ఉంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇది చేసినప్పుడు గట్టిగా పడటమో లేదా సరిగ్గా కుదరకపోవడమో లాంటిది జరుగుతుంది. అలాంటి వారు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పాటిస్తూ చేస్తే షీర్​ కుర్మా రెసిపీ భలేగా ఉంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఒకసారి తయారీ విధానం తెలుసుకుంటే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు.

పాలను మరిగే వరకు కలుపుతూనే : ముందుగా జీడిపప్పు, పచ్చి ఖర్జూరం, బాదం వీటిని సన్నగా కట్​చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నాన్‌స్టిక్‌ పాన్‌లో కాసింత నెయ్యి వేసుకొని, వేడెక్కాక పాన్‌లో గోల్డ్​ ఫ్లేవర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. వీటితోపాటు కిస్మిస్‌, సారపప్పు, పిస్తా పలుకుల్ని కూడా దోరగా వేయించి అలా పక్కకు పెట్టుకోవాలి. అదే పాన్‌లో సేమియా వేసి ఒక నిమిషం వేయించుకుని, అందులో పాలు పోసుకొని ఐదు నిమిషాలు మంచిగా మరగనివ్వాలి. మరిగిన పాలలో చక్కెర వేసుకొని చిక్కగా అయ్యేవరకు కలుపుతునే ఉండాలి. ఈ షీర్‌ కుర్మా లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్‌ పలుకులు వేసుకొని వేడి వేడిగా ఉన్న షీర్​ కుర్మాను వడ్డించుకుని ఆరగించడమే.

