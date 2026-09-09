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రాజధానిలో రెచ్చిపోతున్న రౌడీ గ్యాంగ్​లు, గంజాయిబ్యాచ్​లు - కొరవడిన పోలీసుల నిఘా

రాజధానిలో 10 రోజుల్లో 5 హత్యలు - పాత నేరస్థుల కదలికపై నిఘా వైఫల్యం - నగర శివార్లలో హడలెత్తిస్తున్న గంజాయి బ్యాచ్‌లు - పోలీసుల నిఘా లోపించడమే దారుణాలకు కారణమనే విమర్శలు

Rampant rowdy gangs in Hyderabad
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Rampant rowdy gangs in Hyderabad)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 1:20 PM IST

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Rampant rowdy gangs in Hyderabad : గల్లీ గల్లీకో గంజాయి బ్యాచ్‌, చీకటిపడితే చాలు రెచ్చిపోయే సెల్‌ఫోన్‌ స్నాచర్లు. ఆధిపత్యం చాటుకునేందుకు బరితెగిస్తున్న రౌడీషీటర్లు. పగ, ప్రతీకారంతో దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. కత్తులతో దాడి చేసి హత్యలకూ వెనకాడటం లేదు. హైదరాబాద్​లో 10 రోజుల వ్యవధిలోనే 5 దారుణ హత్యలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. పాత నేరస్థులు, అసాంఘిక శక్తులపై పోలీసు నిఘా కొరవడటమే దారుణాలకు కారణమనేటువంటి విమర్శలున్నాయి. విజిబుల్‌ పోలీసింగ్‌ ఆదేశాల అమలులో మెతక వైఖరిపై హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. నిత్యం సాయంత్రం 5-8గంటల వరకు వాహన తనిఖీలతో పాటు అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గుర్తించాలని ఆయన స్పష్టంచేశారు.

గంజాయి బ్యాచ్‌ల వీరంగం : శివార్లలో గంజాయి బ్యాచ్‌లు రోజురోజుకూ రెచ్చిపోతున్నాయి. ప్రజలను హడలెత్తిస్తున్నాయి. మాదక ద్రవ్యాల విక్రయాలు, నగదు లావాదేవీల్లో వివాదాలతో ఏకంగా హత్యలకు తెగబడుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన రెండు హత్యలకు మత్తుపదార్థాలే కారణమని గుర్తించారు. నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో చేరిన వీరిని గుర్తించడమనేది పోలీసులకు సవాల్‌గా మారుతోంది. నగర శివార్లలోని పలు ప్రాంతాలు గస్తీకి దూరంగా ఉన్నాయి. తాజా ఘటనల నేపథ్యంలో మారుమూల ప్రదేశాలకు గస్తీ బృందాలు చేరే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆర్మ్‌డ్‌ రిజర్వ్, టీఎస్‌ఎస్సీ ప్రత్యేక బలగాల సేవలను వాడుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

మచ్చుకు కొన్ని :

  • ఆగస్టు 24వ తేదీన నేపాల్‌కు చెందిన నాగేంద్ర మాఝీ(23) సిగరెట్‌ తాగేందుకు బయటకు వచ్చి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం ఇద్దరు నేరగాళ్లు కలసి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు.
  • సెప్టెంబరు 2వ తేదీన మైలార్‌దేవ్‌పల్లిలో రౌడీషీటర్‌ అబ్దుల్‌ రవూఫ్‌ను ప్రత్యర్థులు చంపారు. సోదరుడి మృతికి ఇతడే కారణమని ప్రతీకారం పెంచుకున్న జావేద్‌ మరో ఇద్దరితో కలసి ఈ హత్య చేశాడు.
  • ఆగస్టు 28వ తేదీన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన నర్సు(21) ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రి సమీపంలో హత్యాచారానికి గురైంది. బిహార్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన సనావుల్లా ఒంటరిగా ఉన్న ఆమెను హత్యచేసి, అఘాయిత్యానికి పాల్పడట సంచలనం రేకెత్తించింది.
  • ఆగస్టు 30వ తేదీన వట్లేపల్లిలోని హోటల్‌ వద్ద రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి మహబూబ్‌ అలీ(53)ని ఏడుగురు నిందితులు కత్తులతో విచక్షణా రహితంగా పొడిచి చంపారు.
  • సెప్టెంబరు ఒకటో తేదీన వినాయక్‌నగర్‌లో రౌడీషీటర్‌ ఖాజీ సొహైల్‌ను పాత కక్షలు, గంజాయి విక్రయాల వివాదంతో సయ్యద్‌ అర్షద్, అతడి అనుచరులు కత్తులతో దారుణంగా పొడిచి చంపారు.

శివార్లలో ముఠాల హల్‌చల్‌ : 4 కమిషనరేట్ల పునర్విభజనలో భాగంగా రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్‌ జోన్లు నగర పరిధిలోకి వచ్చాయి. అక్కడ జనావాసాలు విస్తరించడంతో పాటు పరిశ్రమలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. దేశం నలుమూలల నుంచి ఉపాధి కోసం వస్తున్న కుటుంబాలు ఇక్కడ చేరుతున్నాయి. అవసరాలకు తగినట్టుగా ఠాణాల్లో సిబ్బంది సంఖ్య పెరగకపోవడంతో గస్తీ లోపాలు తలెత్తుతున్నట్టుగా అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. చీకటి పడితే చాలు నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో గంజాయి బ్యాచ్​లు, నేరస్థులు మకాం వేస్తున్నారు. అటువైపుగా వచ్చేవారిని అటకాయించడం, బెదిరించి డబ్బు గుంజడం లాంటివి చేస్తున్నట్టు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి.

ఇటీవల నేపాలీ వ్యక్తిని కేవలం స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం అడ్డగించారు. అతడు ప్రతిఘటించడంతో బలంగా వెనక్కి నెట్టారు. కిందపడిన అతడి తలకు సిమెంట్‌ దిమ్మె తాకడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మైలార్‌దేవ్‌పల్లి, ఫలక్‌నుమా, చాంద్రాయణగుట్ట, కాటేదాన్, జల్‌పల్లి ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు రాత్రంతా తెరిచే ఉండటంతో రౌడీషీటర్లు అడ్డాలుగా మార్చుకుంటున్నారు. ల్యాండ్ సెటిల్​మెంట్, కుటుంబ తగదాల పంచాయితీలు నిర్వహిస్తున్నారు. స్థలాల వివాదాల్లో తలదూర్చి మాట వినకుంటే ఏకంగా మారణాయుధాలతో బెదిరిస్తున్నారు.

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TAGGED:

రాజధానిలో రెచ్చిపోతున్న ముఠాలు
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RAMPANT ROWDY GANGS IN HYDERABAD

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