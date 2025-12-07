బడాబాబులూ 'కూర' మృగాళ్లే! - ఇది హోదాకు చిహ్నమా విలువల పతనమా?
ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో నిత్యకృత్యంగా అటవీ జంతువుల వేట - ఇటీవల వెలుగు చూస్తున్న కేసుల్లో సమాజంలో పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులు - వన్యప్రాణులకు ముప్పుగా మారుతున్న వేట
Published : December 7, 2025 at 6:59 PM IST
Rampant Poaching Poses Threat to Wildlife : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలలో వన్యప్రాణుల(అడవి జంతువుల) వేట నిత్యకృత్యంగా మారుతోంది. సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానాల్లో ఉన్నవ్యక్తులు ఈ వేటలో భాగస్వాములవటం, వేటాడిన మాంసాన్ని కొనుగోలు చేస్తుండటమనేది ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల వెలుగుచూస్తున్నటున్నటువంటి కేసుల్లో సామాన్య వేటగాళ్లతో పాటు సమాజంలో పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులు కూడా చిక్కుకోవటం లాంటి ఘటనలు చూస్తుంటే అడవి జంతువులకు భద్రత ఎక్కడుందనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది.
వేటగాళ్లకు పరోక్ష ప్రోత్సాహం : వేటగాళ్లు అడవుల్లో మాటువేసి వన్యప్రాణులను వేటాడిన తర్వాత కొనుగోలుదారులు ఎవరనే సమాచారాన్ని సేకరించి వారికి రహస్యంగా చేరవేస్తున్నారు. ఆందోళనకు గురిచేసే విషయం ఏమిటంటే రక్షణ బాధ్యత వహించాల్సిన వ్యక్తులే అక్రమంగా వేటాడిన మాంసాన్ని కొని వేటగాళ్లకు పరోక్షంగా ప్రోత్సాహిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎక్కడో అడవుల్లో వేటాడినటువంటి జంతువుల మాంసం వారాంతాల్లో(శని, ఆదివారాల్లో) పట్టణాలకు తరలివస్తుండటం ఈ వాదనకు బలం చేకూర్చుతోంది. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సైతం ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తున్నారు. సమాజంలో ఉన్నతస్థానాల్లో ఉన్నవారు ఇతరులకు చెప్పాల్సినవారే తమ విందులు, వినోదాల కోసం అడవి జంతువుల మాంసాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
హోదాకు చిహ్నమా విలువల పతనమా : సాధారణంగా వన్యప్రాణుల(అడవి జంతువుల) వేటను పేదరికం, ఆకలితో ముడిపెడతుంటారు. కానీ ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో వెలుగుచూస్తున్న కేసుల సరళి అందుకు భిన్నంగా ఉంటోంది. ఇక్కడ మాఫియాకు వేట అనేది ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది. సమాజంలో ఆర్థిక స్తోమత, పలుకుబడి కలిగినవారు కొనుగోలుదారులుగా ఉంటున్నారు. వ్యక్తిగత విందులు, వ్యాపార భాగస్వాములతో ఏర్పాటుచేసుకునేటువంటి వినోద కార్యక్రమాల్లో వన్యప్రాణుల మాంసాన్ని ఓ ప్రత్యేక వంటకంగా పరిగణిస్తున్నారు. జింక, దుప్పి, అడవిపంది మాంసాలను భుజించటం తమ హోదా, విలాసవంతమైన లైఫ్స్టైల్కు నిదర్శనంగా భావిస్తున్నారు.
దర్యాప్తుపై రాజకీయ ఒత్తిళ్లు : వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం అరుదైన జంతువులను వేటాడటం, వాటి మాంసాన్ని కలిగి ఉండటమనేది తీవ్రమైన నేరం. ఈ నేరం రుజువైనట్లయితే కఠిన శిక్షతో పాటు భారీ జరిమానాను విధించే అవకాశముంటుంది. పట్టుబడుతున్న వ్యక్తులపై ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కేసులు నమోదుచేస్తున్నప్పటికీ దర్యాప్తు విషయంలో ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం. వన్యప్రాణుల వేటకు సంబంధించిన కేసుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం స్పందించి నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరముంది. లేదంటే భవిష్యత్తులో అడవుల్లోని వన్యప్రాణులు పాత జ్ఞాపకాలుగానే మిగిలిపోయే ప్రమాదముందని పర్యావరణ ప్రేమికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొన్నిమాత్రమే వెలుగులోకి : సత్తుపల్లి నీలాద్రి అర్బన్ పార్కులోని దుప్పులను వేటాడినటువంటి ఘటనలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణను ప్రశ్నార్థకంలో పడేస్తోంది. ప్రజాప్రతినిధుల కుటుంబాలకు చెందినవారే ఇందులో ప్రధాన నిందితులుగా ఉండటమనేది ఆలోచింపజేస్తోంది. దుప్పులను వేటాడి వాటి మాంసంతో విందును ఏర్పాటుచేయటమనేది తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఉభయ జిల్లాల్లో అటవీ జంతువుల వేట విచ్చలవిడిగా సాగుతుండగా వాటిలో కొన్ని మాత్రమే అటవీ అధికారుల దృష్టికి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వన్యప్రాణుల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ ఏదో చోట ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
