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ఓపెన్​కు 1000 - పానాకు 1300 - జస్ట్ నంబర్​ చెప్తే రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారులు

రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న మట్కా గ్యాంగ్​ల ఆగడాలు - వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఓపెన్, క్లోజ్​ కోడ్​లతో దందా - జహీరాబాద్, న్యాల్‌కల్, పటాన్‌చెరు, కోహీర్ ప్రాంతాలను అడ్డాగా చేసుకుంటున్న మట్కా నిర్వాహకులు

Matka gambling is Increasing day by day
Matka gambling is Increasing day by day (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 8:45 PM IST

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Matka gambling is Increasing day by day : నిషేధిత మట్కా ఆడాలంటే ఓ చీకటిమాటు ఏజెంట్​ కోసం వెతకాలి. చీటీలను రాయించుకోవాలి. ఇదంతా నిన్న మొన్నటి పరిస్థితి. కానీ కాలంతో పాటు ట్రెండ్ కూడా మారింది. సెల్​ఫోన్ వేదికగా జూదం ఆడేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర కేంద్రంగా నడిచే ఈ మాయజాలం ఆన్​లైన్ మాధ్యమంగా తెలంగాణ-కర్ణాటక రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని జహీరాబాద్ డివిజన్లలో జోరుగా సాగుతోంది. తక్కువ పెట్టుబడితో రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారులు కావొచ్చని సామాన్యులకు ఎరగా వేస్తున్నారు.

ఆఫ్​లైన్ టు ఆన్​లైన్ : బాంబే మిలన్, కల్యాణ్, రాజధాని, శ్రీదేవి, టైం ఈ పేర్లన్నీ నిర్వాహకులు అడ్డదారిలో సంపాదనకు పెట్టిన పేర్లు. గతంలో ఆఫ్​లైన్​లో సాగిన ఈ జూదం ఇప్పుడు ఆన్​లైన్ బాట పట్టింది. 'ఓపెన్, క్లోజ్, జాయింట్, పానా' అంటూ సాగే ఈ గేమ్​లో ఇప్పుడు వాట్సాప్​ గ్రూప్​లే కీలకంగా మారాయి. రూపాయికి రూ.100, రూ.10 పెడితే రూ.1000 వస్తాయంటూ ఆశ పెడుతున్నారు. 0-9 అంకెలు ఎంచుకుని స్మార్ట్​ఫోన్​లోనే పందేలు కాస్తున్నారు.

అంతంతమాత్రంగానే చర్యలు : ఉన్నతాధికారులు ఆదేశిస్తేనే పోలీసులు దాడి చేస్తున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. న్యాల్‌కల్, కోహీర్, జహీరాబాద్‌ పోలీసులు సహా రూరల్ సర్కిల్‌ అధికారి నిర్వాహకులతో ములాఖత్‌ అయినట్లు ప్రచారం. ఇటీవల కోహీర్‌ పోలీసుల దాడి సమాచారం తెలుసుకున్న నిర్వాహకులు రికార్డులను బావిలో పడేశారు. వాటిని తీసే క్రమంలో ఓ ఏజెంట్‌ ప్రాణాలను కోల్పోవడం ఈ దందా తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

రూ.లక్షల్లో దందా : మహారాష్ట్రలో అధికారంగా సాగే ఈ గేమ్​కు నిర్వాహకులు, రాష్ట్ర సరిహద్దులోని జహీరాబాద్, న్యాల్‌కల్, పటాన్‌చెరు, కోహీర్ ప్రాంతాలను అడ్డాగా చేసుకున్నారు. న్యాల్‌కల్‌ మండలం రాజోల, కల్‌బెమల్, గంగ్వార్‌ తదితర పల్లెల్లోని స్థానికులతో కలిసి బీదర్‌ ఏజెంట్లతో కలిసి రోజూ రూ.లక్షల్లో దందాను సాగిస్తున్నారన్నది ఓపెన్ సీక్రెట్. పూటకో పేరుతో ఆన్‌లైన్‌ లింకులను, నంబర్లను వదులుతూ పందెం రాయుళ్లను ఆకర్షిస్తున్నారు. కూలీలు, చిరు వ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లు, ఒప్పంద ఉద్యోగులే అధికంగా ఆడుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో స్థలాలు, ఆభరణాలు సైతం తాకట్టు పెడుతున్నారంటే మట్కా మహమ్మారి తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

"మట్కా నిర్వాహకులపై ఉక్కుపాదాన్ని మోపుతాం. గత కొంతకాలంగా వారిపై నిఘాను పెంచాం. ప్రభావిత గ్రామాల్లో అవగాహన సదస్సులు, గతంలో పట్టుబడిన నిందితులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసి మట్కా కట్టడికి చర్యలను తీసుకుంటాం" -సైదా నాయక్, డీఎస్పీ జహీరాబాద్‌

అసలేంటీ మట్కా? : ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి ఇలా నాలుగుసార్లు ఒక్కో నెంబర్‌ చొప్పున విడుదల చేస్తారు. ఈ నెంబర్‌ ఏంటని ముందుగా అంచనా వేసి చెప్పి పందెం కాయడమే మట్కా. 0-9 వరకు ఏదో ఒక అంకెను ఎంచుకుని ఓపెన్, క్లోజ్, బ్రాకెట్‌గా కేటాయించుకుని ఈ ఆటను ఆడుతుంటారు. ఓపెన్‌కు రూ.100కు రూ.1000, క్లోజ్‌కు రూ.100కు రూ.1000, బ్రాకెట్‌కు రూ.10కి రూ.1000, పానాకు రూ.10కి రూ.1300 నగదు చెల్లిస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటి వల్ల ప్రజలు తాము కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బును పోగొట్టుకుంటున్నారు.

అడ్డాల్లో అడ్డగోలుగా : ఆఫ్‌లైన్‌ విధానంలోనూ ఈ దందా జోరుగా కొనసాగుతోంది. పలువురు ఏజెంట్లుగా వ్యవహరిస్తూ ఆడే వారి నుంచి ఫోన్ నంబర్లు, నగదు సేకరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా కాగజ్‌నగర్‌ టౌన్​లోని గాంధీ చౌక్, రైల్వేస్టేషన్‌ రోడ్డు, సర్‌సిల్క్, ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు వెనుక తదితర ప్రదేశాల్లో ఆడుతున్నట్లుగా సమాచారం. ఏజెంట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న వారు రూ.లక్షల్లో వెనకేసుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. పోలీసులు జూదం ఆడుతున్న వారిని అప్పుడప్పుడూ పట్టుకుంటున్నప్పటికీ నిర్వాహకులు మాత్రం తమ కార్యకలాపాలను మాత్రం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

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పలుచోట్ల జోరుగా మట్కాదందా
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